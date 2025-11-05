Secondo una sostanziosa fuga di notizia trapelata su X, attendibile perché sostanzialmente conferma molte indiscrezioni dei mesi scorsi, Intel aveva in cantiere due schede grafiche di fascia più alta destinate al segmento PC gaming. Si tratta di due chip identificati come BMG-G10 X3 e BMG-G10 X4, entrambi basati su architettura Battlemage (ovvero Intel Xe2), ma mai arrivati sul mercato.

Le specifiche trapelate evidenziano ambizioni non indifferenti da parte di Intel, tuttavia il cambio di rotta e le problematiche aziendali che tutti conosciamo hanno portato alla cancellazione di questi modelli.

Pur trattandosi di progetti ormai abbandonati, ci interessa capire/sapere quale strada stava percorrendo Intel in quel momento, se non altro perché in questi casi le migliori idee potrebbero sempre essere riprese, senza dimenticare che l’azienda probabilmente ha in cantiere qualche modello desktop basato sulla nuova architettura X3 Celestial. Insomma mai dire mai.

Intel e le GPU top di gamma Battlemage: ecco come sarebbero state

Guardando ai dati trapelati su X, le due varianti Intel BMG-X3 e BMG-X4 sarebbero state versioni “halo” della serie Battlemage, con caratteristiche tecniche e tecnologie nettamente superiori ai modelli standard della stessa azienda. Ecco quelle più rilevanti che abbiamo estrapolato per voi:

Unità di elaborazione (Xe2 core)

A quanto pare, la GPU Intel X3 avrebbe integrato 28 core Xe2, mentre la versione X4 sarebbe arrivata fino a 40 core Xe2, ovvero il doppio rispetto a una Arc B580 (Recensione). Facendo due calcoli, X4 poteva offrire quindi 5.120 Shading Unit, 320 XMX Core e 40 RT core per un netto incremento delle prestazioni sia in ambito AI che ray-racing.

Cache L2 e Adamantine 3D-stacked

Una delle caratteristiche più interessanti è di sicuro la cache aggiuntiva da 512 MB, un chip impilato con la classica tecnica 3D che dovrebbe avere una funzione simile alla Infinity Cache delle schede grafiche AMD Radeon. Stando sempre alla fonte, i chip Intel avrebbero integrato anche 8 MB di cache L2, utile per ottimizzare ulteriormente le prestazioni e la latenza della GPU.

Interfaccia memoria e VRAM

Per il modello Intel X3 si ipotizza un bus a 192 bit, con sei moduli GDDR6 verosimilmente da 20 Gbps; BMG-X4 invece avrebbe potuto supportare un’interfaccia a 256 bit, aiutate entrambe dalla nuova interfaccia PCI-E 5.0. Le proposte Intel avrebbero potuto offrire anche un’elevata capacità di memoria, per intenderci nell’ordine dei 24 GB.

Interfaccia PCI-E e alimentazione

Come anticipato poco sopra, le inedite schede Intel avrebbero sposato probabilmente l’interfaccia più recente, ovvero PCI-E 5.0 con 16 linee (o x16, ndr). L’alimentazione ausiliaria prevedeva due connettori PCI-E 8pin, mentre lato PCB e componentistica, le immagini a disposizione suggeriscono anche un VRM potenziato per gestire carichi più elevati rispetto alle opzioni attuali.

Intel Arc Battlemage: perché non sono arrivate le top di gamma?

Oltre a quella che può essere una considerazione “esterna”, relativa al momento poco felice che Intel ha appena attraversato, le indiscrezioni trapelate suggeriscono che il motivo dietro questa cancellazione è sicuramente più articolato. In primis si fa riferimento a un abbandono da parte di Intel di tutti i prodotti/progetti che includevano la cache 3D Adamantine; non sappiamo bene la motivazione, ma potrebbe essere una scelta legata ai costi, complessità di produzione o prestazioni non del tutto convincenti che incidono sul rapporto prestazioni/prezzo (anche verso i competitor).

Il leak suggerisce anche che, in molti casi, il progetto sia stato riscritto da zero, privilegiando versioni con die singoli, senza cache impilate, più pratiche da produrre e sicuramente più economiche; il tutto però non sembra essere andato per il verso giusto. Inutile sottolineare che queste scelte hanno fortemente segnato quella che poteva essere la competizione, magari per fascia i prezzo, con i competitor di settore AMD e NVIDIA.

Modelli come Intel Arc B580 non riescono a convincere del tutto l’utenza di fascia media, ma un eventuale top di gamma vicina (o leggermente inferiore) a una Radeon 9070 XT o una GeForce RTX 5070 Ti, sarebbe stata interessante se prezzata adeguatamente. Venendo però ai giorni nostri, le ultime notizie sulla prossima schede video gaming di Intel suggeriscono che l’azienda punta nuovamente su una soluzione a singolo die, ovvero senza cache 3D aggiuntiva.

Sulla rete circola da tempo il nome della GPU Intel BMG-G31, una soluzione che dovrebbe integrare 32 Core Xe2 e un bus memoria a 256 bit con memorie GDDR6 (probabilmente 16 GB). In attesa di qualche indicazione da parte della stessa Intel, per il momento vi lasciamo con un recap delle caratteristiche (non confermate ufficialmente) delle schede Intel Battlemage cancellate e mai giunte sul mercato.

Intel BMG-X3

28 core Xe2

Cache “Adamantine” 3D-stacked da 512 MB

Bus memoria a 192 bit con sei moduli GDDR6

Cache L2 da 8 MB

Supporto PCI-E Gen 5.0

PCB compatto con VRM potenziato e doppia alimentazione ausiliaria (2x 8pin)

Intel BMG-X4