Amazfit Helio Strap è il primo fitness tracker dell’azienda sprovvisto di display — pensato, dunque, per un utilizzo legato esclusivamente a sport e benessere — e con l’aggiornamento appena rilasciato migliora ulteriormente sotto diversi aspetti: da una parte, supporta un gran numero di nuove modalità di allenamento e dall’altra affina alcuni profili dell’esperienza d’uso.

Amazfit Helio Strap: le novità dell’aggiornamento

Amazfit Helio Strap si sta aggiornando alla versione firmware 3.7.0.1, il roll out è partito in queste ore e vede la smartband arricchire significativamente il proprio arsenale. Sì, perché la novità maggiormente degna di nota dell’aggiornamento confezionato da Amazfit consiste nel supporto a ben 29 nuove modalità di allenamento: Helio Strap si candida a diventare il vostro compagno di allenamenti anche per attività come nuoto in piscina, vogatore, pallavolo, basket, pugilato, wrestling, salto della corda, ma anche svariate arti marziali tra cui Jiu-Jitsu e kickboxing.

Vale la pena ricordare che Helio Strap sfrutta algoritmi specifici per ciascuno sport al fine di tracciare in maniera accurata tanto lo sforzo profuso dall’atleta quanto i suoi tempi di recupero. Ebbene, avere a disposizione modalità di allenamento dedicate è importante per restituire dati utili al termine di ogni seduta. L’inclusione del nuoto in piscina, inoltre, è una dimostrazione della fiducia che Zepp Health ripone nella qualità hardware e software del proprio prodotto, visto che gli sport acquatici rappresentano sempre un banco di prova importante per sensori e algoritmi.

Questa, come si diceva, è la novità principale, ma non è l’unica: con l’aggiornamento alla versione 3.7.0.1, Amazfit Helio Strap offre la possibilità di creare la propria lista di modalità di allenamento preferite tramite l’app Zepp Health, così da agevolare il passaggio dall’una all’altra.

Infine, il changelog segnala un miglioramento nel rilevamento dell’attività, in termini di reattività e precisione (pur senza fornire dettagli tecnici).

Come aggiornare Amazfit Helio Strap

L’aggiornamento descritto è in distribuzione, ma potrebbe volerci ancora qualche ora o giorno prima di vederlo in Italia. Ad ogni modo, vi basterà aprire l’app Zepp dallo smartphone collegato, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema”.