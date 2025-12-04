A partire dalla giornata di ieri, Amazfit ha iniziato a distribuire il major update a Zepp OS 5.0 anche sulle unità europee di Amazfit T-Rex 3, uno dei più apprezzati smartwatch rugged del brand che si era già aggiornato la scorsa settimana in paesi come Russia e Cina, anche se con una versione software successiva e un changelog leggermente diverso.

Sempre tramite l’app Zepp, Amazfit ha ampliato all’Europa la distribuzione del più recente aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato a inizio settembre, durante IFA 2025, ma stavolta versione software e changelog coincidono con quelli di cui vi abbiamo parlato solo un paio di giorni fa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit T-Rex 3 si aggiorna e guadagna ZeppOS 5.0 anche in Italia

A fine novembre, sulle unità vendute in paesi come Russia e Cina di Amazfit T-Rex 3 è stato distribuito l’aggiornamento alla versione 4.1.5.1 del software, molto interessante perché ha portato sullo smartwatch Zepp OS 5.0 e l’app BioCharge.

Pensavamo che lo stesso aggiornamento potesse raggiungere anche le unità italiane e invece, un po’ a sorpresa, Amazfit ha rilasciato un aggiornamento diverso dalle nostre parti: versione 4.1.6.9 (e non 4.1.5.1) del software, peso del pacchetto paragonabile (circa 70 MB), qualche differenza nel changelog.

Zepp OS 5 e l’app BioCharge ci sono e continuano ad essere il fulcro dell’aggiornamento, utile per rendere nuovamente super attuale lo smartwatch. Rispetto alla versione 4.1.5.1, la 4.1.6.9 distribuita dalle nostre parti menziona il supporto per la sincronizzazione dei piani di allenamento di TrainingPeaks e Intervals.icu con l’app Zepp e con lo smartwatch ma non riporta il supporto all’Escursionismo e le misurazioni consecutive multiple e durante il sonno.

Il changelog completo

Cari utenti, benvenuti al nuovo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. Questo importante upgrade introduce Zepp OS 5, capacità sportive migliorate, funzioni outdoor più potenti e un’esperienza generale più fluida. Aggiornamenti:

Aggiornamento a Zepp OS 5 con UI, animazioni e interazioni rinnovate. Aggiunta l’opzione per la dimensione del testo (Percorso: Impostazioni > Accessibilità > Dimensione testo). Nuova app BioCharge che sostituisce Readiness e mostra meglio il livello energetico giornaliero. Nuovo sport: Rucking, con monitoraggio del carico. Supporto alla sincronizzazione dei piani di allenamento di TrainingPeaks e Intervals.icu per corsa, ciclismo e nuovo con l’app Zepp e utilizzo sull’orologio. Aggiunta l’impostazione Carico per Trial Running, Escursionismo, Alpinismo e Arrampicata. Aggiunte Terrain Map e Navigazione per Guida, Surf, Kitesurf e Paracadutismo. Supporto per Stryd Pod. Aggiunti avvisi in salita nella navigazione. Nuova funzione screenshot: premi SEL + DOWN. Tocca per ingrandire le immagini nel Centro Notifiche (solo Android). Aggiunto Jet Lag Assistant. Aggiunta modifica ed eliminazione dei pisolini. Correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del sistema.

Il più recente aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 Pro arriva anche in Italia

A pochi giorni dall’avvio della distribuzione, il più recente aggiornamento alla versione 4.1.6.7 del software di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro sta raggiungendo anche le unità vendute in Italia.

L’aggiornamento, che arriva tramite un pacchetto da quasi 16 MB, è molto interessante perché porta due nuove funzioni per l’app BioCharge, una novità per le immersioni ricreative e tantissimi miglioramenti.

Il changelog completo

Cari utenti, benvenuti al nuovo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Dettagli:

Aggiunte le pagine Wake BioCharge e Eventi Giornalieri all’interno dell’app BioCharge. Aggiunta una nuova pagina “In attesa della discesa” durante l’immersione ricreativa. Migliorata l’esperienza di ri-pianificazione automatica del percorso dopo la deviazione durante la navigazione del percorso. Migliorata la funzionalità di sollevamento del polso per attivare una visualizzazione più facile dei dati durante l’uso quotidiano e gli allenamenti. Aumentata l’accuratezza dei valori dello stato fisico in tempo reale durante le attività. Ottimizzata l’interazione di inizializzazione dell’app Mappa. La riproduzione multimediale si metterà automaticamente in pausa quando il volume dell’orologio viene regolato su 0. Migliorato l’adattamento automatico della luminosità dello schermo per un adattamento più rapido all’illuminazione ambientale. Risolti i crash del sistema in scenari speciali per migliorare la stabilità del sistema. Risolti altri problemi noti.

Come installare l’aggiornamento

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).