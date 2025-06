Zepp Health continua la propria opera di rinnovamento della lineup dei prodotti Amazfit lanciando un nuovo smartwatch, pensato per chi ama il look rettangolare rispetto al più classico design circolare. Si chiama Amazfit Active 2 Square, è già in vendita anche nel nostro Paese e riprende nella sostanza le funzioni di Amazfit Active 2 Premium (qui trovate la nostra recensione).

Andiamo a scoprire i dettagli del nuovo smartwatch pensato per lo sport così come per la vita di tutti i giorni, grazie alla formula già vista con Active 2 Premium.

Scheda tecnica

Amazfit Active 2 Square riprende di fatto la scheda tecnica di Amazfit Active 2 Premium, con uno schermo di forma rettangolare da 1,75 pollici (390 x 450 pixel). Gli angoli e i bordi sono leggermente arrotondati per donare allo smartwatch un look più moderno e unico, con due pulsanti fisici sul lato destro della cassa. È pensato per chi fa sport con una certa regolarità e vuole seguire un percorso di benessere nella propria vita.

Sono oltre 160 le modalità sportive supportate, tra cui HYROX, la nuova disciplina che unisce fitness e corsa, tennis, padel, corsa e ciclismo, con un’ampia copertura sia per gli sport all’aperto che per quelli al coperto. Lo schermo è protetto da un vetro zaffiro, per assicurare la massima protezione contro i graffi e ha una luminosità massima di 2000 nit, così da assicurare una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole.

Gli amanti dello sport all’aperto apprezzeranno il supporto alle mappe offline gratuite, con funzioni di navigazione e calcolo di itinerari per tornare al punto di partenza. Il BioTracker 6.0 PPG assicura una precisa raccolta dati e misura il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e molti altri parametri, con il supporto agli algoritmi Wild.AI pensati appositamente per il pubblico femminile.

Nonostante un peso di appena 31 grammi, Amazfit Active 2 Square offre fino a 10 giorni con una singola carica (la batteria ha una capacità di 260 mAh), risultato ottenuto grazie anche al sensore di ultima generazione che oltre a offrire misurazioni più affidabili che mai, garantisce consumi ridotti. I dati raccolti dallo smartwatch possono essere consultati all’interno dell’app Zepp, che include i servizi Zepp Aura, Zepp Coach e Food Logging, la più recente novità che permette di tener traccia dei valori nutrizionali dei pasti consumati.

Tutti i dati così ottenuti possono inoltre essere condivisi su piattaforme di terze parti, tra cui Apple Health, Google Fit, Health Connect, komoot, Relive, Strava e TrainingPeaks. E per chiudere in bellezza, è presente il supporto alla tecnologia NFC, così da poter utilizzare Zepp Pay per i pagamenti in mobilità senza dover avere sempre lo smartphone con sé, una grossa comodità soprattutto durante gli allenamenti.

Prezzi e disponibilità

Amazfit Active 2 è già in vendita nel nostro Paese in una sola versione al prezzo di listino di 149,90 euro, con cinturino nero in pelle e rosso in silicone inclusi nella confezione di vendita.