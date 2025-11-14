Amazfit amplia la disponibilità del suo smartwatch rugged più recente, protagonista in una nostra recensione, introducendo il T-Rex 3 Pro 44 mm in colorazione Arctic Gold anche nei principali mercati europei.

Amazfit T-Rex 3 Pro accoglie una nuova finitura ispirata all’Artico

Dopo il debutto della versione 48 mm a settembre e della 44 mm Black Gold a ottobre, Amazfit aggiunge una terza opzione estetica ispirata ai paesaggi artici, con una cassa in finitura oro satinato e dettagli chiari che richiamano l’estetica dei ghiacci polari. La nuova edizione si distingue per un look più elegante, pensato per chi cerca un dispositivo robusto ma senza dimenticare un tocco di stile.

Per quanto concerne il design, come saprete, T-Rex di Amazfit è sempre stato sinonimo di resistenza estrema, e anche in questo caso la costruzione non delude, trattandosi di una nuova colorazione della scocca già esistente. Anche qui il dispositivo mantiene la certificazione MIL-STD-810H, che garantisce resistenza a urti, polvere e temperature estreme.

Nonostante il design più compatto della variante 44 mm, la struttura conserva comunque l’aspetto deciso tipico della serie, con pulsanti fisici e lunetta rinforzata.

Come accade in questi casi, le due varianti, 44 e 48 mm, condividono gran parte delle specifiche tecniche, differendo soltanto per dimensioni e autonomia. T-Rex 3 Pro 44 mm è dotato di display AMOLED da 1,32 pollici, mentre il 48 mm adotta uno schermo più ampio da 1,50 pollici. Anche le batterie sono diverse: 640 mAh per la versione compatta (fino a 19 giorni di autonomia), 700 mAh per quella più grande (fino a 25 giorni con un uso moderato).

Come i precedenti modelli T-Rex, anche questa nuova variante si rivolge a un pubblico che cerca resistenza e versatilità. Lo sportwatch integra anche un sistema di geolocalizzazione a sei satelliti, con strumenti dedicati alla navigazione come route planning e mappe offline, utili per escursioni in aree remote.

Presente anche latorcia LED a doppio colore che può essere utilizzata sia per segnalazione sia per illuminazione diretta, mentre microfono e altoparlante integrati permettono di effettuare chiamate Bluetooth direttamente dall’orologio senza estrarre lo smartphone.

Sul fronte fitness, T-Rex 3 Pro supporta oltre 180 modalità di allenamento e include funzioni di monitoraggio per frequenza cardiaca, qualità del sonno, temperatura cutanea e livelli di stress. Tutti i dati vengono sincronizzati con l’app Zepp, che consente analisi dettagliate e personalizzate.

Disponibilità

Il nuovo modello, già venduto negli Stati Uniti, sbarca ora nel Regno Unito, in Spagna e in Germania al prezzo di 399,90 euro, lo stesso delle altre varianti già in commercio. Al momento della stesura di questo articolo, lo sportwatch non è ancora disponibile su Amazon Italia seppur sia già presente la pagina dedicata sul sito dell’e-commerce; un segnale che fa ben sperare su una disponibilità prossima.

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm Artic Gold

Con l’introduzione della colorazione Arctic Gold la famiglia T-Rex 3 Pro si compone ora di quattro versioni complessive, tutte ora disponibili sia negli Stati Uniti che in Europa.