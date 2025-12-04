Cooler Master rilancia la sua storica serie di case COSMOS e annuncia COSMOS ALPHA, un full-tower pensato per enthusiast, modder e utenti che chiedono il massimo in termini di spazio, raffreddamento e flessibilità. Dopo averne mostrato un prototipo

Gli appassionati con qualche annetto sulle spalle ricorderanno bene questo brand, sicuramente molto più in voga una decina di anni fa (anche 15), ma tuttora sinonimo della qualità e delle prestazioni che offrono i prodotti enthusiast di Cooler Master.

Al pari di altri modelli che sposano i grandi form-factor, questo nuovo full-tower è pensato non solo per accogliere componenti ad alto profilo, ma anche per offrire una piattaforma altamente modulare, capace di adattarsi a layout complessi, schede grafiche di generose dimensioni e soluzioni di raffreddamento avanzate.

In un periodo dove soprattutto le schede video flagship sono sempre più ingombranti, così come i sistemi di raffreddamento ad aria o liquido, è fondamentale mantenere stabilità e prestazioni, ed è proprio qui che il COSMOS ALPHA si propone come candidato ideale per le build di fascia alta.

Cooler Master COSMOS ALPHA: design al top, qualità e airflow assicurati

Il COSMOS ALPHA si distingue già a prima vista per il suo telaio in alluminio e per il pannello laterale in vetro, combinazione che conferisce un aspetto premium e moderno. Le linee sono pensate anche per la praticità; la struttura curva si traduce in piedi integrati e maniglie che rendono più semplice lo spostamento del case, un dettaglio utile soprattutto per chi monta hardware pesante o particolarmente sovradimensionato.

La parte frontale è completamente forata e c’è la possibilità di montare un pannello “metal sponge”, una soluzione che, rispetto ai tradizionali filtri antipolvere, promette un flusso d’aria più efficace e una manutenzione più semplice. Anche i pannelli superiore, inferiore e laterale destro sono forati per favorire un raffreddamento omogeneo, riducendo i punti caldi interni per garantire temperature più contenute.

Dal punto di vista estetico, il case non è solo funzionale, la scelta dei materiali e il vetro laterale lo rendono adatto a build da esposizione, magari con componenti premium e illuminazione interna, senza rinunciare a un’efficace gestione termica.

Il vero punto di forza del COSMOS ALPHA emerge guardando l’interno. Grazie al sistema modulare denominato FreeForm 2.0, il case offre una notevole libertà nella disposizione dei componenti; il vano della scheda madre, ad esempio, è scorrevole e prevede un sistema che consente di regolare lo spazio a disposizione all’interno, ottimizzando la gestione del flusso d’aria o nascondendo meglio componenti come radiatori e tubazioni.

La compatibilità è ampia e adatta a configurazioni estreme, infatti sono supportate schede madri con formato fino a E-ATX / EEB, schede video fino a 400 mm, alimentatori ATX full-size e un massimo di 15 ventole. In termini di raffreddamento a liquido, si possono installare radiatori di grandi dimensioni (fino a 420 mm), peculiarità che rende il case adatto anche a sistemi con loop custom o sistemi dual-GPU.

Per chi desidera un look pulito e una gestione ordinata dei cavi, non manca lo spazio sul retro per il cable managment, così come le opzioni di montaggio per unità di storage. Il pannello I/O offre quattro porte USB-A, due USB-C (anche 20 Gbps) e jack audio 3,5 mm, rendendo l’accessibilità alle periferiche semplice e immediata.

In aggiunta, il case prevede l’installazione di strisce LED nella parte inferiore, un’ulteriore chicca per dare un tocco estetico discreto ma curato all’interno del sistema, senza omettere la personalizzazione.

COSMOS ALPHA non è per tutti, un case per appassionati ed enthusiast

Come anticipato in apertura, il COSMOS ALPHA è pensato per un’utenza ben precisa, ovvero chi cerca una piattaforma estremamente flessibile e modulare, verosimilmente con componenti di fascia alta (schede madri E-ATX/EEB, GPU come la GeForce RTX 5090, alimentatori oltre il 1.200/1.500 watt), e chi magari desidera un sistema custom con raffreddamento a liquido.

La soluzione Cooler Master risulta l’ideale per build da gaming top di gamma, workstation per editing e 3D, oppure PC destinati a carichi intensivi come rendering o calcolo di vario tipo, senza omettere l’impatto che può avere sui modder che possono sbizzarrirsi vista l’estetica e lo spazio a disposizione.

Proprio per questo motivo, non sorprendiamoci se il costo del Cooler Master COSMOS ALPHA sarà vicino a quello dei competitor con form-factor full-tower o similiari. Al momento l’azienda non ha annunciato/confermato la disponibilità globale del prodotto, e presumiamo sia anche il motivo per cui il link presente sul sito del produttore sia attualmente offline.

I primi avvistamenti su alcuni store indiani indicano una fascia di prezzo di circa 400 dollari, una cifra che nel nostro Paese potrebbe superare quota 400 euro senza particolari problemi. Non sono pochi, ma ribadiamo in linea con altri case full-tower flagship di aziende concorrenti.

Caratteristiche principali Cooler Master COSMOS ALPHA