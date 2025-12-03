ASUS ROG alza ulteriormente l’asticella prestazionale nel settore tastiere da gaming e annuncia il debutto sul mercato europeo di ROG Azoth 96 HE, periferiche ad altissimo profilo che conferma l’attenzione del brand asiatico per i gamer enthusiast e un mercato ludico in continua espansione.

La nuova arrivata va ad ampliare un catalogo già molto ricco, aggiornato in Italia solo qualche settimana fa con diversi nuovi modelli a marchio ROG (ne abbiamo parlato qui).

Oltre a puntare a prestazioni, qualità e design, la ROG Azoth 96 HE si distingue anche per l’integrazione di un piccolo display OLED touchscreen da 1,47 pollici, esteticamente accattivante e con lo scopo di offrire un grado di personalizzazione avanzato per l’utente.

Bella e interessante dal punto di vista tecnico, ROG Azoth 96 HE è un prodotto enthusiast, per chi non cerca compromessi insomma, ma al contempo ha a disposizione un certo budget da investire su una periferica di input per giocare.

ASUS ROG Azoth 96 HE: tastiera premium impeccabile, ma non per tutti

Se seguite il settore periferiche da gaming, in particolare di fascia alta, saprete benissimo che questo tipo di tastiere, minuziosamente progettate e realizzate per essere perfette, hanno un costo abbastanza elevato. Le proposte ROG sono l’esempio lampante di questa categoria di prodotti, quindi se la ROG Azoth X svelata a settembre costava già 329,90 euro, non sorprende che il costo per realizzare questo modello sia salito fino a 400 euro.

Fatta già questa importante premessa, possiamo dire che la soluzione di ASUS è comunque tra le migliori che potete trovare in circolazione; oltre all’estetica curata e originale (ma non esagerata) infatti, questa tastiera può contare sul meglio della tecnologia ASUS in ambito tastiere gaming.

La periferica ROG sposa un nuovo layout al 96%, potremmo dire una custom che punta molto sugli switch magnetici proprietari ROG HFX V2, un vero gioiellino di casa ASUS che permette di regolare il punto di attuazione da 0,1 a 3,5 mm, abbinato al sensore ad alta precisione ROG Hall capace di rilevare movimenti fino a 0,01 mm.

Si tratta di accortezze di non poco conto che, abbinate a un’attenta calibrazione in fase di produzione, rendono la tastiera più precisa e anche più efficiente. Se parliamo però di “segni particolari”, questo nuovo modello vanta anche un display touch di tipo OLED da 1,47″, ovviamente full-color e abbinato a una manopola a tre vie per navigare nelle impostazioni e personalizzare il tutto riproducendo anche informazioni relative al sistema.

Costruzione e dettagli

Dal punto di vista del design e della costruzione, il livello rimane alto grazie a una struttura in metallo (alluminio?) che conferisce stabilità, il tutto anche grazie a uno smorzamento a sei strati costituito da quattro strati di PORON, il pad IXPE e un tampone in silicone.

Tale caratteristica attutisce anche la rumorosità, mentre al pari dei modelli top di gamma che l’hanno preceduta, non mancano le varie ottimizzazioni proprietarie ASUS sia hardware che software (Armoury Crate), oltre alla possibilità di personalizzare i keycap (ROG PBT Doubleshot) e molto altro.

Se passiamo al connettività non rimarremo delusi. La ROG Azoth 96 HE può essere collegata a un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente tramite tecnologia wireless ROG SpeedNova 8K, USB cablato e Bluetooth. Per chi non avesse inteso, questa tastiera offre un polling-rate a 8.000 Hz sia in modalità wireless che cablata senza ulteriori accessori.

Chiudendo invece coi dati ancora più tecnici ed essenziali, la proposta ROG misura 382 x 136 x 42 mm, offre tasti programmabili (tutti), RGB per tasto con supporto AURA Sync e prevede una porta USB-C; i sistemi operativi supportati invece sono Windows 11 o macOS (da 10.11).

Dove acquistare la nuova tastiera ROG Azoth 96 HE

Come anticipato in apertura, ROG Azoth 96 HE ha appena fatto il suo debutto in Europa, motivo per cui la disponibilità ancora è piuttosto scarsa.

Ci aspettiamo un annuncio del produttore per il lancio sul mercato italiano, mentre per il prezzo non pensiamo che il listino nel nostro Paese sarà diverso da quanto visto in Germania, dove la proposta ROG è prezzata a 399,90 euro.

ROG Azoth 96 HE dovrebbe comunque arrivare a breve anche da noi presso rivenditori come Amazon Italia, non a caso troviamo già in vendita altri modelli ROG Azoth di ASUS.

Scheda tecnica ASUS ROG Azoth 96 HE