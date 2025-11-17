Dopo averla svelata questa estate in occasione della Gamescom 2025, ASUS ha finalmente lanciato quella che possiamo definire una delle sue schede grafiche più avanzate, elaborate e potenti di sempre; ci riferiamo alla ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary Edition, una GPU celebrativa a dir poco “esclusiva” pensata per festeggiare nel migliore dei modi i trent’anni del brand.

Parliamo di un prodotto di nicchia che nasce per dare il massimo in ogni ambito, dalla pura potenza grafica nei giochi al sistema di raffreddamento, arrivando fino alla ricerca estetica e alla costruzione premium. Tutto questo (che ora vedremo) ovviamente ha un costo, per la precisione 3.999 dollari di listino, una cifra che si posiziona nella fascia altissima del mercato ma che alla fine secondo noi è “in linea” con i prezzi che finora abbiamo visto sulle GeForce RTX 5090 custom più spinte.

Considerando che ASUS con questo modello vuole anche proporre la GeForce RTX 5090 più potente sul mercato, una personalizzazione così spinta fa lievitare i costi in modo importante. C’è da dire inoltre da subito che ASUS ROG Matrix RTX 5090 è un prodotto in edizione limitata e stando all’azienda sono stati realizzati solo 1.000 esemplari che, inutile quasi dirlo, andranno a ruba tra gli appassionati del settore, gli overclocker estremi e i collezionisti del genere.

ASUS ROG Matrix RTX 5090: una scheda imponente, avanzata e potentissima

Abbiamo già avuto modo di parlare della ROG Matrix RTX 5090, una scheda grafica che va oltre i canoni dei prodotti consumer e di sicuro non passa inosservata. Le dimensioni parlano da sole, con un scheda che sfiora i 37 cm di lunghezza, occupando quasi quattro slot PCI nel case. Il telaio, composto da una struttura metallica rinforzata, integra linee geometriche, inserti ARGB completamente configurabili e un backplate massiccio progettato per eliminare qualsiasi flessione del PCB.

Il sistema di raffreddamento è sicuramente tre le soluzioni più elaborate e valide ideate finora dagli ingegneri ASUS, combinando in un’unica soluzione una vapor chamber in rame, quattro ventole ad alta pressione statica e l’uso del metallico liquido tra il die della GPU e la base di contatto del dissipatore.

Le linee estetiche e il dissipatore, che richiamano chiaramente ai modelli blower, richiamano alla mente modelli gloriosi del catalogo ASUS, ma qui c’è da dire che siamo andati ben oltre le vecchie GTX e le prime GeForce RTX. Questo modello infatti non punta solo su qualità costruttiva del dissipatore ed estetica, ma integra anche nuove funzionalità e tecnologie che sono pensate per gli overclocker di livello, ovvero i veri utenti a cui è rivolta la scheda.

Tra le funzionalità da segnalare spicca ad esempio il Memory Defroster, un sistema che permette di evitare la formazione di condensa durante le sessioni di overclock estremo con temperature sotto lo zero, magari durante l’utilizzo di azoto liquido.

Dal punto di vista dell’alimentazione ASUS ha scelto una strada altrettanto estrema. La ROG Matrix RTX 5090 utilizza un connettore 12V-2×6, affiancato però da un connettore BTF compatibile con le schede madri che sposano tale design, ovvero che portano l’alimentazione sul retro del PCB.

A tal proposito c’è da dire anche che la GPU ideata da ROG può operare in un modalità combinata che permette di sfruttare un massimo 800 watt, decisamente superiore alle GeForce RTX 5090 standard ma che, al contempo, richiede un alimentatore ancora più potente (ASUS raccomanda un’unità da 1.200 watt).

A tutto questo bisogna aggiungere una costruzione impeccabile con componentistica di fascia premium, PCB completamente rivisto con uno strato di rame maggiorato e un reparto ventole con quattro unità ad alta pressione statica con supporto alla modalità 0dB. A

chiudere la dotazione troviamo anche un software adeguato come GPU Tweak III, ulteriormente ottimizzato e migliorato per monitorare ogni componente della scheda, compresa l’alimentazione con Power Detector+ e tutte le temperature grazie a Thermal Map.

ASUS ROG Matrix RTX 5090: ecco dove trovarla

In apertura abbiamo anticipato che la ROG Matrix RTX 5090 è prodotta in edizione limitata. La scheda ASUS è in “vendita” già da un paio di giorni, presente sul sito ufficiale ROG e presso qualche grosso rivenditore, ma capirete bene che le 1.000 unità sono poche e non sarà facile reperirla, per chi può permettersela ed è interessato ovviamente.

In Italia ancora non l’abbiamo avvistata, ma possiamo confermare che ci sono alcuni shop europei molto noti che l’hanno aggiunta a catalogo; vi avvisiamo però che il prezzo nel nostro continente lievita leggermente, anche fino a 4.440 euro.

Scheda tecnica ASUS ROG Matrix RTX 5090