Dopo averle mostrate in anteprima al Computex di Taipei, ASUS ROG annuncia il debutto sul mercato italiano di quattro nuove periferiche da gaming destinate agli utenti più esigenti, non solo in fatto di prestazioni e qualità, ma anche per quanto riguarda il design e l’estetica.

Nel dettaglio, le novità presentate da ASUS sono: la tastiera ROG Azoth X, il mouse ROG Keris II Origin, le cuffie ROG Delta II Moonlight White e il tappetino ROG Scabbard II Arctic Gray XXL, tutti prodotti che mirano a offrire il massimo delle prestazioni e del comfort, ma che ovviamente non si rivolgono a tutti i portafogli. Vediamoli insieme nel dettaglio.

Le nuove periferiche da gaming ROG: tastiera ROG Azoth X

Iniziamo con la tastiera da gaming ROG Azoth X, una vera top di gamma che punta offrire la massima personalizzazione e prestazioni senza compromessi. Siamo di fronte a una tastiera che vuole anche contenere le dimensioni ed enfatizzare l’estetica, il tutto grazie a un fattore di forma al 75% e keycap dal un design traslucido su tre lati che amplifica l’illuminazione RGB.

La parte frontale e superiore di ogni tasto è stampata con tema ROG Stellar mentre il PCB south-faced garantisce compatibilità con un’ampia gamma di switch di terze parti, per la massima versatilità. Anche qualità e stabilità sono importanti, non a caso il produttore ha previsto cinque strati di materiale ammortizzante (uno in silicone e quattro in PORON), guarnizioni in silicone e lamina di posizionamento in FR4.

A bordo sono presenti anche switch meccanici ROG NX Snow V2 hot-swappable, che tra l’altro supportano diversi profili di keycap, senza dimenticare il piccolo display OLED capace di riprodurre informazioni di sistema e la manopola a tre vie consente di regolare facilmente le impostazioni.

La nuova tastiera ASUS ROG sfrutta la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz, assicurando ottimi tempi di latenza, ma offrendo al contempo anche un’opzione Bluetooth. In chiusura c’è spazio anche per l’ergonomia, ambito dove segnaliamo un poggiapolsi in silicone e due set di piedini per impostare tre diversi angoli di inclinazione (tutti in dotazione).

Mouse da gaming ROG Keris II Origin

Il ROG Keris II Origin segue più o meno le stesse linee guida della tastiera, ovvero cerca di conquistare l’utente sia per estetica che per prestazioni. La periferica pesa 64 grammi ed è caratterizzata da un design ergonomico che si adatta alla maggior parte degli stili e delle mani.

Anche qui troviamo un’illuminazione RGB personalizzabile su tre zone in coppia col design Push-Fit Switch Socket II che assicura la sostituzione degli switch meccanici in modalità hot-swappable. Altre caratteristiche da segnalare su questo mouse sono i ROG Micro Switch II, il sensore ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI e la tecnologia ROG SpeedNova.

ROG Keris II Origin arriva in dotazione con il ROG Omni Receiver, si interfaccia con wireless, Bluetooth e via cavo (ROG Paracord), inoltre può essere abbinato all’adattatore ROG Polling Rate Booster (venduto separatamente) per sfruttare il polling-rate fino a 8.000 hertz. Come altri prodotti di questa serie, anche il nuovo mouse ROG permette di personalizzare e programmare i tasti, inoltre segnaliamo che è equipaggiato con piedini 100% PTFE.

Mousepad ROG ROG Scabbard II Arctic Gray XXL e cuffie ROG Delta II Moonlight White

Il compagno ideale per il ROG Keris II Origin potrebbe essere il nuovo mousepad ROG ROG Scabbard II Arctic Gray XXL. Si tratta in sostanza di una nuova versione di Scabbard II caratterizzata da una superficie in tessuto con finitura Arctic Gray. Il tappetino presenta un rivestimento ideato per repellere acqua, olio e polvere, garantendo uno scorrimento fluido del mouse. I bordi piatti con cucitura anti-sfilacciamento, più stretti rispetto a quelli dei tappetini standard, assicurano invece una maggiore durata nel tempo.

A chiudere questo quartetto di periferiche ci sono le cuffie di fascia alta ROG Delta II Moonlight White. Realizzate in bianco come le periferiche sorelle, le ROG Delta II Moonlight White offrono connettività tri-mode Bluetooth, wireless 2.4GHz e cablata (sia con adattatore da USB-C a USB-A che tramite Jack da 3.5mm), inoltre sono compatibili con PC, console e dispositivi mobili.

La tecnologia wireless è l’ormai collaudata ROG SpeedNova a 2.4 GHz, mentre i driver da 50mm con diaframma in titanio si abbinano alla perfezione con l’audio Hi-Res 24-bit/96 kHz; a questi si aggiungono poi il microfono Super-Wideband Boom da 10 mm e la funzione DualFlow Audio, utile in quanto permette di riprodurre il suono da due dispositivi contemporaneamente (2.4GHz + Bluetooth).

ASUS ci dice anche che è stata migliorata la batteria, capace ora di offrire fino a 110 ore di utilizzo in modalità 2.4GHz (RGB off), con la possibilità di sfruttare un sistema di ricarica rapida che permette di ottenere 11 ore di utilizzo con una ricarica di soli 15 minuti. ROG Delta II Moonlight White mira anche all’ergonomia con due set di cuscinetti intercambiabili, inoltre cercano di contenere il peso (318 grammi) per assicurare comfort anche durante le sessioni di utilizzo più lunghe.

Quanto costano e dove acquistare le nuove periferiche ROG

Prima di dirvi quanto costano le nuove periferiche targate ROG, segnaliamo che tutti i nuovi prodotti rientrano nella promozione ASUS destinata ai gamer denominata PLAY LIKE A PRO. Ne avevamo parlato nel nostro articolo dedicato, ma vi ricordiamo che si tratta di una campagna di cashback che permette all’utente di riscattare fino a 235 euro acquistando prodotti ASUS ROG eleggibili (tra cui questi appena annunciati).

La promozione è attiva ancora fino al 30 di settembre ed è valida anche per gli acquisti su Amazon, purché il prodotto sia venduto e spedito da Amazon Italia. A seguire i prezzi ufficiali delle nuove periferiche ROG, segnalando infine che la disponibilità e immediata.

Tastiera da gaming ROG Azoth X 329,90 euro

Mouse da gaming ROG Keris II Origin 149,90 euro

Tappetino ROG Scabbard II Arctic Gray XXL 49,90 euro

Cuffie da gaming ROG Delta II Moonlight White 259,90 euro