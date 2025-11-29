WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS, è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

La novità di queste ore è a tema festività con il team di sviluppo che punta ad aggiungere un tocco di colore alle chat in vista dell’imminente periodo. Infatti, con l’ultimo aggiornamento beta 25.35.10.71 per iOS, distribuito tramite il programma TestFlight Beta, la piattaforma di Meta sta introducendo una nuova animazione di coriandoli che si attiva quando si reagisce ai messaggi con alcune emoji festive.

WhatsApp Beta aggiunge un tocco festivo alle conversazioni

Scendendo nel dettaglio, la funzione, individuata nella più recente versione beta, permette di trasformare le reazioni in piccoli momenti festivi. Infatti quando un utente reagisce a un messaggio utilizzando determinate emoji, sullo schermo compare una raffica colorata di coriandoli che esplode sopra la bolla del messaggio. L’effetto dura pochi istanti, è puramente visivo e non altera in alcun modo il contenuto o l’impaginazione della chat.

Peraltro, WhatsApp aveva già sperimentato funzioni simili lo scorso anno, ma questa volta l’integrazione sembra essere più fluida e coerente all’interno del sistema delle reazioni.

Insieme all’animazione, WhatsApp ha anche aggiunto l’emoji del Party Popper al carosello predefinito delle reazioni, in modo che sia subito accessibile senza dover cercare tra le altre emoji. Quando viene selezionata, l’app attiva automaticamente l’effetto con coriandoli.

Ovviamente il motivo dietro questa scelta è quello di rendere immediatamente disponibile l’emoji più rappresentativa delle celebrazioni puntando a incentivarne l’uso durante il periodo festivo.

Oltre al Party Popper, anche altre emoji festive possono innescare l’animazione e sono quelle indicate nelle schermate di cui sopra (via WABetaInfo). Sottolineiamo che ogni emoji produce la stessa animazione di coriandoli.

L’infrastruttura dietro l’animazione fluida

Come spiegato da WhatsApp stessa, la nuova funzione si basa sul framework Lottie, una tecnologia che consente di riprodurre animazioni complesse in modo fluido ed efficiente su qualsiasi dispositivo. Grazie a una struttura leggera, Lottie permette a WhatsApp di offrire effetti grafici di alta qualità senza incidere sulle prestazioni dell’app o sul consumo di batteria del dispositivo in questione.

Infatti le animazioni vengono compresse in file di piccole dimensioni e sono in grado di scalare automaticamente in base alla risoluzione dello schermo, mantenendo la fluidità sia su iPhone più recenti sia su modelli meno potenti. Questo approccio, pertanto, consente di offrire un’esperienza visiva coerente e reattiva, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Disponibilità limitata per le festività

Come già accaduto nel 2024, la funzione sarà disponibile solo per un periodo limitato, in coincidenza con la stagione delle feste. Una volta concluso il periodo natalizio (di cui l’azienda non ha ancora diffuso un intervallo specifico), le animazioni verranno disattivate automaticamente, proprio per mantenerne il carattere stagionale e temporaneo.

Al momento, stando a quanto segnalato dalla fonte, l’effetto è in rilascio graduale per alcuni tester su iOS, ma trattandosi di una funzione dedicata al periodo festivo è lecito attendersi un rilascio imminente per raggiungere tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche settimana fa sono stati disponibili alcuni slot per accedervi; dunque, non ci resta che attendere la versione stabi