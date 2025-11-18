Anche sulla versione per iOS di WhatsApp si avvicina la disponibilità del supporto multi-account che consentirà agli utenti di utilizzare sullo stesso iPhone più profili con la popolare app di messaggistica.

Dopo mesi di lavori “sotto traccia”, il team di sviluppo ha finalmente avviato la distribuzione della funzionalità ad alcuni beta tester, pareggiando (di fatto) la controparte per Android che dispone di questa possibilità già da tempo.

WhatsApp per iOS: il supporto multi-account è più vicino

Come anticipato in apertura, c’è una novità potenzialmente positiva per coloro che utilizzano WhatsApp su iOS, soprattutto nel caso in cui non vedano l’ora di sfruttare più account della popolare app di messaggistica, potenzialità disponibile nella controparte per Android da tempo (almeno in beta).

Le prime tracce dei lavori in corso per l’implementazione del supporto agli account multipli risalgono a gennaio e, nei mesi successivi, ne abbiamo sentito parlare anche a marzo e poi nuovamente a fine giugno ma, in tutti i casi, si trattava di “sviluppi dietro le quinte”.

Oggi, con la versione 25.34.10.72 beta dell’app per iOS arriva la svolta: il team di WhatsApp ha messo a disposizione di alcuni beta tester il supporto multi-account (via WaBetaInfo), superando così il limite di “un account per dispositivo” che ha caratterizzato finora i Melafonini, con gli utenti costretti a rivolgersi a WhatsApp Business per risolvere il problema.

Come utilizzare il supporto multi-account su iPhone

Una volta ricevuto il supporto multi-account, nella schermata delle impostazioni della popolare app di messaggistica sarà presente la nuova voce “Lista degli account” che, selezionata, apre un menù a comparsa dal basso.

Questo menù mostra l’account “selezionato” (ovvero l’unico configurato) e offre la possibilità di aggiungere un secondo account. Il secondo account potrà essere configurato sia come account “principale” (quindi con il numero di telefono) che come account “dispositivo collegato” (quindi accedendo tramite codice QR a un account già configurato su un altro dispositivo).

Per passare da un account all’altro è sufficiente tornare al menù “Lista degli account” e selezionare l’account desiderato. Va poi aggiunto che ogni account aggiunto al dispositivo può godere delle proprie impostazioni “indipendenti” (quindi i due o più account non si influenzano tra loro), della propria cronologia delle chat, della propria configurazione di backup e così via.

Sul fronte delle notifiche, WhatsApp invierà agli utenti notifiche relative a tutti gli account presenti sul dispositivo (sia per quelli attivi che per gli altri account registrati): l’unica differenza rispetto all’utilizzo con un singolo account è che, oltre al nome del mittente (o del gruppo), verrà incluso anche il nome dell’account che ha ricevuto il messaggio. Questo accorgimento punta a rendere più “precisa” e meno confusionaria la gestione delle notifiche.

Chiaramente, tutti gli account aggiunti possono essere rimossi con semplicità dalla pagina “Account” delle impostazioni interne all’app di messaggistica: una volta rimosso un account, WhatsApp tornerà immediatamente a un altro account attivo sul dispositivo.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi). Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla e provare questa nuova funzionalità.