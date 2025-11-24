Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità o modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così, come frutto di questo incessante lavoro, nelle scorse ore è stato avviato il rilascio di un aggiornamento dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva alla versione 25.34.75.

WhatsApp si aggiorna su iOS nel canale stabile

Lo scorso mese è emerso che il team di WhatsApp stava rilasciando una versione beta di un’app compatibile con Apple Watch, pensata per consentire agli utenti di aprire le chat, leggere i messaggi e inviare risposte rapide dallo smartwatch ma con un’esperienza che si basa ancora su una connessione costante con l’iPhone.

Ebbene, l’app è poi stata lanciata un paio di settimane fa e, a quanto pare, gli sviluppatori continuano a lavorare al suo miglioramento e nel changelog della versione iOS 25.34.75 di WhatsApp per iOS viene ufficializzata la novità:

WhatsApp è ora disponibile su Apple Watch. Invia rapidamente messaggi vocali, reazioni e molto altro, e ricevi messaggi completi e notifiche di chiamata.

L’inserimento nel changelog del riferimento alla nuova app per Apple Watch mira a mettere in evidenza la novità e, ovviamente, una maggiore visibilità dovrebbe portare ad un più elevato numero di utenti disposti a provare l’esperienza pensata per lo smartwatch di Apple.

Compatibile con i modelli di Apple Watch con watchOS 10.0 (o versioni successive), l’app di WhatsApp per Apple Watch consente di aprire le chat più recenti direttamente dall’orologio, scrivere e inviare messaggi, navigare tra le conversazioni con facilità e sfruttare le reazioni tramite emoji, il tutto con un efficace sistema di sincronizzazione.

Infine, la versione 25.34.75 di WhatsApp per iOS risolve anche diversi bug e problemi di crash che interessavano l’app per Apple Watch, a conferma dell’impegno di Meta per un miglioramento di questa applicazione.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

