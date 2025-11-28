Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti oppure risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, come frutto di tale lavoro, è arrivata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.35.10.70.

Una simpatica novità per WhatsApp Beta

Il team di WhatsApp ha in programma un’importante novità per quanto riguarda gli aggiornamenti di stato, ossia la possibilità di reagire con un adesivo: in fase di creazione, è possibile scegliere un’emoji, posizionarla sull’immagine o sul video da condividere come aggiornamento di stato e pubblicarla, in modo che gli utenti sappiano immediatamente dove toccarla.

Già disponibile sul canale beta di Android, questa nuova funzionalità con la versione 25.35.10.70 arriva anche su iOS.

WhatsApp Beta iOS

L’idea degli sviluppatori è quella di fornire agli utenti uno strumento per invitare il loro pubblico a reagire agli aggiornamenti di stato, il tutto con grande semplicità (basta un tocco) e senza la necessità di compiere azioni ulteriori.

In pratica, dato che l’adesivo appare direttamente sull’immagine o sul video, l’invito a interagire è da subito chiaro e impossibile da ignorare, con conseguente aumento del livello di engagement (su Instagram viene adottata una soluzione simile).

L’adesivo di reazione utilizza l’emoji della faccina sorridente con gli occhi a cuore come impostazione predefinita ma è possibile sostituirla con qualsiasi altra emoji.

E nel momento in cui un aggiornamento di stato riceve una reazione, sul dispositivo del suo autore viene visualizzata una notifica che lo avvisa che qualcuno ha interagito con il suo adesivo.

Al momento non si sa quando tale novità verrà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.