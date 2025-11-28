Su Amazon è partito il vero e proprio Black Friday: oggi è infatti il 28 novembre, e per l’occasione sono disponibili tantissime offerte sulla tecnologia e sulle altre categorie di prodotti. Le proposte che stiamo per vedere qui sotto riguardano in particolare le cuffie wireless e risultano valide fino al 1° dicembre 2025, salvo esaurimento scorte: andiamo insieme a scoprire le migliori offerte del Black Friday Amazon sulle cuffie wireless e true wireless.
Il vero Black Friday offre tantissime cuffie wireless in sconto
La Settimana del Black Friday di Amazon entra nel vivo con le offerte del vero e proprio venerdì nero: oggi è il Black Friday (venerdì 28 novembre 2025), e la giornata è dunque ricca di tante occasioni da sfruttare, che si protrarranno fino al 1° dicembre 2025 (salvo esaurimento scorte) con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia (un po’ snaturata negli ultimi tempi vista la maggiore durata delle iniziative promozionali).
Le offerte Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, cuffie wireless e true wireless comprese (tra modelli da gaming e non solo), e visto il rischio di perdersi tra gli scaffali virtuali potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per darvi una mano, abbiamo selezionato alcune tra le offerte più intriganti di questo Black Friday Amazon riguardanti le cuffie wireless. Contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Gli sconti qui in basso potrebbero non essere esaustivi: ai modelli qui sotto potrebbero aggiungersene altri nel corso delle ore, con offerte lampo o offerte WOW proposte un po’ “a sorpresa”. Le offerte sono tantissime e coinvolgono diversi marchi. Senza ulteriori indugi, ecco le offerte da non perdere che riguardano le cuffie wireless su Amazon:
Offerte cuffie wireless su Amazon
-
-5%
SteelSeries Arctis Nova Pro X - Cuffie da gaming wireless multi-sistema per Xbox - Driver magnetici al neodimio - Cancellazione attiva del rumore- Infinity Power System- Xbox, PC, PS5, Switch, Mobile
-
-13%
SteelSeries Arctis Nova Pro - Cuffie da gaming wireless multi-sistema - Driver magnetici al neodimio - Cancellazione attiva del rumore - Infinity Power System -Mic ClearCast Gen 2 - PC,PS5,PS4,Mobile
-
-4%
CORSAIR VIRTUOSO MAX WIRELESS Cuffie da Gioco con Bluetooth – Dolby Atmos, SoundID, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono di Qualità Broadcast, Driver in Grafene, per PC, Mac, PS5, PS4 – Carbonio
-
-4%
Corsair VIRTUOSO MAX WIRELESS Cuffie da Gioco con Bluetooth – Dolby Atmos, SoundID, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono di Qualità Broadcast, Driver in Grafene, per PC, Mac, PS5, PS4 – Argento
-
-5%
Corsair VIRTUOSO MAX WIRELESS per Xbox Cuffie da Gioco con Bluetooth – Dolby Atmos, Cancellazione Attiva del Rumore, Microfono di Qualità Broadcast, per Xbox, PC, Mac – Carbonio
-
Razer Barracuda Pro - Cuffie da Gioco Wireless con ANC Ibrido (Amplificatore Audio THX Achromatic, SmartSwitch Dual Wireless, Driver TriForce da 50mm, Aplicación Audio) Nero
-
-5%
Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless Cuffie: Bluetooth per telefonate cristalline,cancellazione adattiva del rumore, 60 h autonomia, suono personalizzabile e design pieghevole leggero, bianco, Over Ear
-
-11%
Sennheiser Cuffie MOMENTUM 4 Wireless, Bluetooth per Telefonate Cristalline con Cancellazione Adattiva del Rumore, 60 H di Autonomia, Suono Personalizzabile e Design Pieghevole Leggero, Grafite
-
Sennheiser ACCENTUM Special Edition - ACCENTUM Cuffie e BTD 600 Bluetooth Dongle - Durata della batteria di 50 ore, ibrida ANC e dongle con adattatore USB-A/USB-C - Nero/Rame
-
Samsung Galaxy Buds3 Pro Auricolari in-ear True Wireless, Cuffie ergonomiche con luce LED, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Fi, Batteria a lunga durata, IP57, White 2024 [Versione Italiana]
-
-6%
SteelSeries Arctis Nova Pro Xbox - Cuffie da gaming multi-sistema - Audio Hi-Res - Audio spaziale a 360° - GameDAC Gen 2 - Microfono ClearCast Gen 2 - Xbox, PC, PS5, PS4, Switch
-
-11%
ASUS ROG Delta II, Cuffie da Gaming Senza Fili, Connessione 2.4GHz e Bluetooth, Audio DualFlow Ampio e Autentico, Driver Placcati in Titanio da 50mm, Per PC, Mac, PS, Switch, Android, Nere
-
-13%
Razer BlackShark V2 Pro (2023) per PC Cuffie wireless da esports (Microfono a banda super larga HyperClear, Driver TriForce in Titanio da 50 mm, Bluetooth) Nero
-
JBL Live Buds 3 Cuffie Wireless Bluetooth, 40 Ore di Autonomia, con Cancellazione Adattiva del Rumore e High-Resolution Signature Sound, Impermeabili P55, Nero
-
-22%
JBL Live Flex 3 Cuffie Wireless Bluetooth, 50 Ore di Autonomia, con Cancellazione Adattiva del Rumore e High-Resolution Signature Sound, Impermeabili IP54, Argento
-
-5%
SteelSeries Arctis Nova 7P Wireless - Cuffie da gioco multipiattaforma e per cellulari - 2,4GHz + Bluetooth simultaneo - Batteria da 38 ore - USB-C - Microfono estraibile - Playstation, PC, VR, Switch
-
Corsair HS80 MAX Cuffie da Gioco Multipiattaforma Senza Fili con Bluetooth - Dolby Atmos - Microfono omnidirezionale - Compatibile iCUE - PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch, Mobile - Grigio Acciaio
-
-
Corsair VOID ELITE Wireless Cuffie Gaming con Microfono, Audio 7.1 , Wireless 2.4 GHz a Bassa Latenza, 12 metri di portata, Personalizzabili Illuminazione con PC, PS4 Compatibilità, Bianco
-
CORSAIR VIRTUOSO PRO Cuffie da Ggioco Aperte con Cavo - Microfono Unidirezionale Staccabile - 50mm Graphene Drivers - 20Hz-40 kHz Risposta Alla Frequenza - Bianco
-
Marshall Motif II ANC, Cuffie Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Auricolari Bluetooth, 30 Ore di Riproduzione, Nero
-
SteelSeries Arctis Nova 5X Bianco - Cuffie Xbox Wireless - Driver magnetici al neodimio - 100+ preset audio - Batteria 60 HR - 2,4GHz o BT - Microfono ClearCast Gen2.X - Xbox, PS5, PC, Cellulare
-
SteelSeries Arctis Nova 5P - Cuffie PS5 Wireless - Driver magnetici al neodimio - 100+ preset audio - Batteria 60 HR - 2,4GHz o BT - Microfono ClearCast Gen2.X - PlayStation 5, PC, Cellulare
-
SteelSeries Arctis Nova 3 - Cuffie da gioco multisistema - Driver Hi-Fi - Audio spaziale a 360° - Luci RGB - Padiglioni AirWeave in memory foam - Super leggere - PC, PS5, PS4, Switch
-
-10%
Corsair VOID v2 Cuffie da Gioco Wireless con Bluetooth per PC, PS5, PS4, Switch e Dispositivi Mobili – Dolby Atmos, Batteria da 70 Ore, Dual Wireless, Ricarica Rapida – Bianco
-
-6%
SteelSeries Arctis Nova 3X - Cuffie da gioco multipiattaforma wireless - Controllo via app - Batteria 40h - Driver magnetici al neodimio - 2.4GHz/BT - Mic staccabile - Xbox, PS5, PC, Switch - Acqua
-
-44%
HyperX Cloud Mix 2 - Cuffie wireless con cancellazione del rumore, gioco, musica, chiamate Bluetooth 5.3 o USB-C, batteria 110h, colore: Nero
-
-5%
SteelSeries Arctis Nova 3P - Cuffie da gioco multipiattaforma wireless - Controllo via app - Batteria 40h - Driver magnetici al neodimio - 2,4GHz/BT - Mic staccabile - PS5, PS4, PC, Switch - Nero
-
-13%
Razer Kraken V3 HyperSense - Cuffie cablate USB da gaming con tecnologia aptica (HyperSense, Driver TriForce in Titanio da 50 mm, THX Spatial Audio, Chroma RGB) Nero
-
-
-7%
Panasonic RB-F10DE-K Cuffie Wireless Open-Ear, Auricolari Bluetooth con Microfono ENC, 25H di Autonomia, Bluetooth 5.4, IPX4, Controlli Touch, Nero
-
-13%
HUAWEI FreeArc Auricolari Open Ear, Auricolari Wireless Bluetooth, IP57, Fino a 28 ore, Cuffie Bluetooth Sport, iOS & Android & Windows, Grigio
-
XIAOMI Redmi Buds 6 Pro:Auricolari wireless Bluetooth in-ear, Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio Hi-Res, Fino a 9.5h+36h Durata della Batteria, Viola
-
-6%
Panasonic M600B, Cuffie Wireless con Hybrid ANC, Modello Over-Ear Girevole, Bluetooth 5.3, Microfono Integrato, Fino a 50 Ore di Riproduzione, XBS Deep, USB-C, Bianco
-
-3%
JBL Tune 670 NC Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, con Cancellazione Adattiva del Rumore, SmartAmbient, VoiceAware, JBL Pure Bass Sound, Connessione Multipoint, fino a 70 Ore di Autonomia, Nero
-
-2%
Marshall Cuffie Bluetooth Major IV On Ear, auricolari wireless, pieghevoli, oltre 80 ore di riproduzione wireless, nere
-
-5%
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC, Auricolari Bluetooth, 50 Ore di Autonomia della Batteria, ANC a Modalità Multipla per gli Spostamenti Quotidiani e l'ufficio, Cuffie Leggere da 4,3 g, Chiamate Chiare, Bianco
-
-5%
HUAWEI FreeBuds 5i, Cuffie Bluetooth 5.2 Wireless, Audio Hi-Res, 3 Modalità ANC, fino a 28 ore di Autonomia, Comandi Touch, IP54, Connessione a 2 Dispositivi, Versione Italiana, Blu
-
JBL Tune 720 BT Cuffie Over-Ear Bluetooth Wireless, Pieghevoli e Leggere, Microfono e Comandi su Padiglione con Voice Aware, JBL Pure Bass, Connessione Multipoint, fino a 76 ore di Autonomia, Nero
-
Razer BlackShark V2 X - Cuffie E-Sport cablate multipiattaforma (Cuffie cablate con driver da 50 mm, cancellazione del rumore per PC, Mac, PS4, Xbox One e Switch) Verde
-
-15%
Razer Opus X - Cuffie Wireless a Bassa Latenza con Tecnologia ANC (Bluetooth 5.0, Connessione a Bassa Latenza a 60 ms, Driver da 40 mm con Calibrazione Personalizzata) Bianco
-
-15%
HyperX Cloud Jet - Cuffie da gioco Dual Wireless da 2,4 GHz e Bluetooth, PC, Mac, PS5, PS4, driver da 40 mm, durata della batteria 25 ore, microfono girevole a mute, design leggero, blu
-
JBL Tune 520 BT Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, Pieghevoli e Leggere, Microfono e Comandi su Padiglione con Voice Aware, JBL Pure Bass, Connessione Multipoint, fino a 57 ore di Autonomia, Blu
-
JBL Tune 520 BT Cuffie On-Ear Bluetooth Wireless, Pieghevoli e Leggere, Microfono e Comandi su Padiglione con Voice Aware, JBL Pure Bass, Connessione Multipoint, fino a 57 ore di Autonomia, Bianco
-
-1%
Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, DTS: x 2.0, Driver 50 mm, Jack USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo Switch, Nero/Blu
-
-10%
Razer Kaira X - Cuffie da Gioco Cablate Per Xbox Series X, S (Driver Triforce 50mm, Microfono Cardioide Hyperclear, Controlli Integrati, Compatibilità Multipiattaforma) Verde
-
-16%
Razer Kaira X - Cuffie da Gioco Cablate Per Xbox Series X, S (Driver Triforce 50mm, Microfono Cardioide Hyperclear, Controlli Integrati, Compatibilità Multipiattaforma) Blu
-
-5%
Panasonic HF630B, Cuffie Street Wireless, On-Ear, Microfono Integrato, Bluetooth 5.3, Multipoint, Girevoli, Fino a 72 Ore di Autonomia, USB-C, Nero
-
Philips TAH5209BK Cuffie On-Ear wireless bluetooth leggere con isolamento acustico passivo - 65 ore di riproduzione, suono naturale, chiamate chiare, bassi dinamici, 2 ore di carica USB-C - Nero
-
Philips TAT2139BK/00 Cuffie auricolari Bluetooth True Wireless - Auricolari piccoli, Audio naturale con bassi dinamici, Chiamate chiare y Alloggiamento per ricarica tascabile - Nero, In Ear
Queste erano dunque le principali offerte sulle cuffie wireless del Black Friday 2025 di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nelle prossime ore, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo periodo (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
