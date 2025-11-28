Se state cercando un buon portatile per giocare, senza particolari problemi, ma non avete trovato ancora l’offerta che fa per voi, oggi vogliamo segnalarvi una promozione molto valida per uno dei modelli più recenti a marchio MSI, parliamo del Vector 16 HX AI che in queste ore è in offerta su Amazon per il Black Friday.

Abbiamo scelto MSI Vector 16 HX AI tra la miriade di offerte attive per il Black Friday, non perché sia il più scontato, ma soprattutto per via della nostra recente prova che ci ha fatto apprezzare la qualità, le prestazioni e la cura dei dettagli che MSI ha riservato a questo notebook.

Ma vediamolo brevemente nel dettaglio, ricordandovi tra le altre cose che le promozioni di queta edizione 2025 stano volgendo al termine e il tempo ormai è poco.

🛍️ Black Friday, vai alle offerte ➡️
MSI Vector 16 HX AI: potente e curato nei dettagli

MSI Vector 16 HX AI offerta black friday 2

MSI Vector 16 HX AI ci aveva colpito e convinto sia per la qualità costruttiva che per le prestazioni, un binomio che insieme a tutti gli accorgimenti messi in campo dall’azienda rende questo sistema molto versatile, possiamo dire ben oltre l’ambito puramente ludico. Noi avevamo testato una versione top di gamma con Intel Core Ultra 9 275HX e GeForce RTX 5080, mentre quella in offerta con Intel Core Ultra 7 255H e GeForce RTX 5070 Ti riesce a contenere ulteriormente i costi, pur garantendo un’esperienza in gaming ottimale.

Il merito sicuramente va alla NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 12 GB, capace tra l’altro di gestire il gaming a risoluzione nativa sull’ottimo display IPS da 16″ con risoluzione QHD+ (2560×1600 pixel) a 240 hertz (copertura DCI-P3 100%). Un vero desktop replacement questo MSI che supporta TDP fino a 240 watt con sistema di dissipazione avanzato, SSD M.2 con interfaccia fino a PCI-5.0, doppia porta Thunderbolt 5, connettività di ultima generazione e tastiera RGB da gaming.

La variante in promozione, con 16 GB DDR5 6.400 MT/s ed SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB, attualmente è scontata del 10%, permettendo di risparmiare fino a 200 euro sul prezzo di listino.

Vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

