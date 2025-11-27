La settimana del Black Friday sta volgendo al termine, ma sappiamo benissimo che le offerte non sono terminate e c’è ancora tempo per fare qualche affare, soprattutto se miriamo al massimo risparmio con budget ridotti.

Come visto nei nostri precedenti articoli relativi al Black Friday, le offerte in ambito informatica sono migliaia, partendo da componenti e periferiche PC, arrivando a sistemi preassemblati, All-In-One e mini PC.

In questa occasione vogliamo segnalarvi le migliori offerte che riguardano proprio i mini PC, un segmento di mercato che negli ultimi anni è cresciuto molto, offrendo in alcuni casi prestazioni in linea con i classici desktop (non high-end s’intende) in uno spazio molto ridotto.

Migliori mini PC da acquistare su Amazon per il Black Friday

Il boom subito dal mercato Mini PC, legato anche all’evoluzione tecnologica delle piattaforme mobile AMD e Intel (e ora anche Qualcomm, ha alzato molto il livello tecnico/prestazionale di questi sistemi, spinti senza dubbio anche dai risultati ottenuti da Apple con il Mac mini.

Bisogna però precisare che non esiste solo la fascia alta e i prodotti enthusiast, infatti in commercio si trovano una miriade di mini PC a prezzi bassissimi che, da un lato possono utilizzare piattaforme di qualche generazione fa, dall’altro risultano comunque adeguati alle esigenze di una gran parte dell’utenza standard, quella per intenderci che non ha bisogno di particolare potenza elaborativa.

Fatta questa piccola premessa, quella che vi proponiamo a seguire è una selezione di migliori mini PC che abbiamo trovato in offerta su Amazon per il Black Friday; come in altre occasioni, non ci siamo limitati ai modelli di fascia alta ma abbiamo considerato diverse soluzioni per l’utenza entry-level, ovvero dove il prezzo fa la differenza; per essere precisi abbiamo incluso anche delle opzioni di ricondizionato che partono da circa 100 euro, una cifra possiamo dire accessibile anche a chi deve risparmiare.

