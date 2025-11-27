La settimana del Black Friday sta volgendo al termine, ma sappiamo benissimo che le offerte non sono terminate e c’è ancora tempo per fare qualche affare, soprattutto se miriamo al massimo risparmio con budget ridotti.
Come visto nei nostri precedenti articoli relativi al Black Friday, le offerte in ambito informatica sono migliaia, partendo da componenti e periferiche PC, arrivando a sistemi preassemblati, All-In-One e mini PC.
In questa occasione vogliamo segnalarvi le migliori offerte che riguardano proprio i mini PC, un segmento di mercato che negli ultimi anni è cresciuto molto, offrendo in alcuni casi prestazioni in linea con i classici desktop (non high-end s’intende) in uno spazio molto ridotto.
Migliori mini PC da acquistare su Amazon per il Black Friday
Il boom subito dal mercato Mini PC, legato anche all’evoluzione tecnologica delle piattaforme mobile AMD e Intel (e ora anche Qualcomm, ha alzato molto il livello tecnico/prestazionale di questi sistemi, spinti senza dubbio anche dai risultati ottenuti da Apple con il Mac mini.
Bisogna però precisare che non esiste solo la fascia alta e i prodotti enthusiast, infatti in commercio si trovano una miriade di mini PC a prezzi bassissimi che, da un lato possono utilizzare piattaforme di qualche generazione fa, dall’altro risultano comunque adeguati alle esigenze di una gran parte dell’utenza standard, quella per intenderci che non ha bisogno di particolare potenza elaborativa.
Fatta questa piccola premessa, quella che vi proponiamo a seguire è una selezione di migliori mini PC che abbiamo trovato in offerta su Amazon per il Black Friday; come in altre occasioni, non ci siamo limitati ai modelli di fascia alta ma abbiamo considerato diverse soluzioni per l’utenza entry-level, ovvero dove il prezzo fa la differenza; per essere precisi abbiamo incluso anche delle opzioni di ricondizionato che partono da circa 100 euro, una cifra possiamo dire accessibile anche a chi deve risparmiare.
- HP Elitedesk Mini PC Intel Core i5 6th, 16 GB RAM, 256 GB SSD, WiFi USB, Windows 11 Pro, disponibile a 106,38 euro invece di 123,50 euro
- BOSGAME E4 Mini PC, Ryzen 5 3550H, 16 GB RAM DDR4, 512 GB SSD, Dual LAN, disponibile a 178,50 euro invece di 189 euro
- MNBOXCONET Mini PC J6413 Fanless Industriale, disponibile a 193,63 euro invece di 228,98 euro
- NiPoGi Essenx E3 Mini, АMD Ryzen 5 3500U, 16 GB RAM DDR4, SSD 512 GB, WiFi, Windows 11 Pro, disponibile a 209,99 euro invece di 349,90 euro
- ACEMAGIC Kron Mini K1, AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB DDR4 RAM, SSD 512GB M.2 2280, WiFi 6, disponibile a 284,05 euro invece di 299 euro
- GMKtec Mini-PC 5825U, Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM DDR4, SSD 512 GB PCIe, WiFi 6E, disponibile a 318,96 euro invece di 368,96 euro
- NiPoGi AM06PRO Mini PC,АMD Ryzen 7 5825U, 32 GB DDR4, 512 GB M.2 SSD, WIFI 6, WIN-11 PRO, disponibile a 322,86 euro invece di 599,99 euro
- Beelink Mini PC SER5 MAX, AMD Ryzen 7 6800U, 24 GB LPDDR5, SSD PCIe 500 GB, WiFi 6, disponibile a 339 euro invece di 399 euro
- GMKtec Mini PC, AMD Ryzen 7 6850H, 16 GB DDR5, SSD 512 GB Gen 4.0, USB4.0, WiFi 6, disponibile a 379,96 euro invece di 478,96 euro
- GEEKOM A6 Mini PC, AMD Ryzen 7 6800 e Radeon 680M, 32 GB DDR5 e 1TB SSD, disponibile a 470,81 euro invece di 499 euro
- GEEKOM A8, AMD Ryzen 7 8745HS, 32 GB DDR5 RAM, SSD 1TB SSD, Windows 11 Pro, disponibile a 616,55 euro invece di 649 euro
- GEEKOM IT15, Intel Ultra 9 285H,32 GB DDR5 e 2TB SSD, Windows 11 Pro, WiFi 7, disponibile a 945,14 euro invece di 999 euro
- GEEKOM AI Mini PC A9 Max, AMD Ryzen AI 9 HX 370,32 GB DDR5 RAM e 2TB NVMe SSD,Windows 11 Pro, WiFi 7/BT 5.4, disponibile a 949,05 euro invece di 999 euro
