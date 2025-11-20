Il Black Friday di MSI è entrato nel vivo, le offerte sono tantissime e cercano di soddisfare tutte le fasce di utenza per quanto riguarda il mondo PC, componenti, periferiche, gaming e sistemi preassemblati.

In questa occasione vogliamo segnalarvi le migliori offerte MSI in ambito componentistica, uno dei settori che ha fatto la fortuna dell’azienda e che anche quest’anno vede il produttore pronto con tantissime promozioni che ci permettono di tagliare i costi della nostra nuova build. Ma vediamo insieme le proposte più valide per il Black Friday su Amazon.

MSI sconta tante componenti PC per il Black Friday, ecco quali comprare

Assemblare una nuova build è molto più semplice rispetto a qualche anno fa, le proposte sono molto più numerose e i prezzi, soprattutto in fascia entry-level, permettono di mettere in piedi un PC anche con budget ridotti.

In questo caso abbiamo l’imbarazzo della scelta: si spazia dai sistemi più recenti con socket AMD AM5 o Intel LGA 1151, arrivando fino alla precedente generazione con prodotti ottimizzati per AMD AM4 o Intel Core 13a/14a gen. Iniziamo dalla schede madri, ambito dove MSI offre diverse soluzioni che partono dalla fascia entry-level arrivando al segmento di fascia medio/alta.

Schede madri MSI in offerta per il Black Friday

Schede grafiche MSI in offerte per il Black Friday con sconti fino al 20%

Nonostante il periodo non proprio favorevole per il mercato schede video, MSI è riuscita a trovare spazio anche per qualche sconto sulle GPU più moderne. Ricordando che l’azienda non produce le più recenti AMD, le offerte riguardano modelli con GPU NVIDIA, tra le più interessanti segnaliamo la GeForce RTX 5080 INSIPRE 3X OC e la GeForce RTX 5060 8 GB INSPIRE 2X OC per la fascia entry-level.

Dissipatori CPU in offerta per il Black Friday di MSI

Le offerte sono numerose anche in ambito dissipatori CPU, soprattutto per quanto concerne i sistemi AiO a liquido dove spiccano prodotti come il MAG CoreLiquid I360 White (-32%) o l’MPG CoreLiquid P13 360 White, uno dei più performanti a catalogo.

Migliori Alimentatori MSI da acquistare al Black Friday

Per completare la nostra build ci serve anche un buon alimentatore, magari modulare e con una buona efficienza (e relative certificazioni). Il produttore in questo caso offre buoni sconti sia sui modelli top come il MAG A1000GLS PCIE5 fino al più economico MAG A750GL PCIE5.

Case PC in promozione per il Black Friday targati MSI

Per sistemare la nostra build al meglio abbiamo bisogno di un case decente, più o meno grande in base alla configurazione e alle componenti, ma sicuramente di qualità e con un’estetica quantomeno curata anche se non esagerata.

Anche qui abbiamo molte opzioni targate MSI che sconta fino al 30% una buona parte del proprio catalogo, compresi i modelli MAG PANO ed MPG VELOX.

Periferiche da gaming in offerta per aggiornare il nostro setup

MSI ha pensato anche alle periferiche di input, uno strumento indispensabile da abbinare magari alla nostra build da gaming di ultima generazione. Le offerte comprendono controller ma anche kit completi mouse e tastiera come Vigor GK30, disponibile sia in variante nera che bianca.

MSI sconta anche le periferiche networking, ecco le migliori

Chiudiamo con una piccola selezione di periferiche per il networking, anche queste molto scontate e utili in questo caso in base alle esigenze dell’utente.