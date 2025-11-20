MSI anticipa le offerte del Black Friday e propone una serie di promozioni a dir poco interessanti in ambito monitor, un segmento di mercato dove l’azienda taiwanese vanta diverse linee di prodotti divisi tra display destinati al gaming e soluzioni pensate per i professionisti o chi lavora col monitor quotidianamente.

Come ormai avviene da qualche anno, la campagna del Black Friday non si limita più a un singolo giorno di offerte o a un fine settimana; a oggi possiamo definirlo più un “periodo” Black Friday che, fatti due conti, interessa praticamente tutto il mese di novembre.

Una buona notizia in questo caso perché le offerte che propone MSI sono a dir poco vantaggiose per l’utente finale, l’ideale se siete alla ricerca di un nuovo display per la vostra build da gaming o un monitor per lavorare e volete risparmiare qualcosa da investire su altre componenti.

Migliori monitor MSI in offerta per il Black Friday

Quella che trovate a seguire è una selezione dei migliori monitor MSI in offerta su Amazon per questa edizione del Black Friday 2025, una vera e propria scrematura che cerca di guardare a tutte le fasce di prezzo, senza omettere le offerte in percentuale più vantaggiose e succulente. In questo caso abbiamo diviso i modelli consumer o per giocare da quelli destinati invece ad ambienti professionali, partendo come al solito sempre dalle offerte con una maggiore percentuale di sconto.

Monitor da gaming MSI in sconto per il Black Friday

Scegliere il monitor da gaming più adatto alla nostra build da gaming può essere semplice, ma allo stesso tempo richiede delle piccole accortezze che ovviamente si sposano con quelle che sono le esigenze dell’utente; se avete dei dubbi sull’argomento potete consultare la nostra guida dedicata, mentre per quanto concerce le offerte MSI, l’azienda ha pensato praticamente a tutti i gamer, partendo dalla fascia bassa per intenderci.

Tra i prodotti in offerta ci sono molti pannello ad alto refresh-rate, con diagonali e risoluzioni variabili, ma anche monitor ultrawide di riferimento come l’MSI MPG 491CQPXda 49 pollici (stupendo), senza dimenticare ovviamente gli OLED, sempre più richiesti come ad esempio il MAG 273QP QD-OLED X24 scontato quasi del 40%,

Monitor MSI per lavorare in offerta per il Black Friday

Per i monitor destinati al lavoro le offerte sono un po’ meno numerose, spaziando dalla fascia bassa fino ai modelli di fascia media. Gli sconti comunque risultano altrettanto ottimi, in particolare per modelli come l’MSI PRO MP273U, il Modern MD272UPSW e il Modern MD342CQP, probabilmente uno dei migliori che rientrano nella promozione del Black Friday.