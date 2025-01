La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS nasconde i lavori in corso per l’implementazione di una funzionalità, apprezzatissima da quegli utenti Android che, sui loro dispositivi, eseguono la popolare app di messaggistica, che sulla controparte per iOS non si è finora mai vista.

La funzionalità in questione è il supporto agli account multipli, annunciata ufficialmente per i dispositivi Android nell’autunno del 2023, che potrebbe presto diventare realtà anche per gli utenti iPhone.

WhatsApp per iOS: gli account multipli saranno presto realtà

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo di WhatsApp sta lavorando per introdurre il supporto agli account multipli anche nel client per iOS dell’app, aggiunta che andrebbe ad annullare il divario esistente (da tempo) con il client Android,

Al contempo, la funzionalità multi-account potrebbe fare felici tutti gli utenti iPhone che, per ogni account (e quindi per ogni numero di telefono), necessitano dell’utilizzo di un diverso dispositivo: tutti gli account (e quindi tutti i numeri di telefono), infatti, potrebbero essere inseriti all’interno di un unico smartphone.

Tanto per fornire un esempio pratico, un utente che sul suo iPhone ha inserito una SIM fisica e una eSIM (magari una personale e una per lavoro), potrà così diversificare gli account di WhatsApp senza la necessità di ricorrere a un secondo dispositivo (o senza sfruttare il magheggio WhatsApp Business).

A ogni modo, le evidenze per questi lavori in corso, come riportato dagli esperti di WaBetaInfo, sono state rinvenute nella versione beta 25.2.10.70 di WhatsApp per iOS. Come nel caso della versione dell’app per Android, gli utenti potranno aggiungere sia account “principali” (cioè registrati su quel dispositivo) che account “secondari” (cioè aggiunti inquadrando il codice QR, seguendo la prassi della modalità multi-dispositivo).

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.