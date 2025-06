WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile.

Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi. Tra queste, quella di oggi è indubbiamente tra le più attese fin dal lancio dell’applicazione: stiamo parlando del multi-account. Si tratta di una delle funzioni più richieste di sempre e aprirebbe le porte alla possibilità di gestire più account contemporaneamente sullo stesso dispositivo.

Una svolta cruciale attesa da anni da chi, per motivi lavorativi o personali, ha bisogno di mantenere separate le proprie identità digitali senza dover ricorrere a espedienti, applicazioni modificate e duplicate o addirittura portarsi dietro più smartphone. Scopriamone i dettagli.

Su WhatsApp sbarcherà, finalmente, il multi-account con notifiche e impostazioni separate tra profili

L’indizio più recente arriva dalla beta per iOS, precisamente dalla versione 25.19.10.74 rilasciata tramite TestFlight. Dalle prime informazioni emerse nelle schermate sottostanti (via WABetaInfo), la gestione dei vari account sarà centralizzata in una nuova sezione delle impostazioni, “Lista Account”, che fungerà da vero e proprio hub per i profili personali.

La sezione sarà posizionata immediatamente sotto l’opzione per la creazione o modifica del proprio avatar Meta, accompagnata dalla più classica icona delle informazioni.

Qui sarà possibile vedere in un colpo d’occhio tutti gli account registrati, identificati da nome e immagine profilo, e passare rapidamente dall’uno all’altro. Il passaggio da un account all’altro sarà immediato: basterà un tap per effettuare lo switch, senza bisogno di disconnettersi o riavviare l’applicazione.

Tutto avverrà all’interno della stessa sessione, permettendo di mantenere attivo il flusso di lavoro o la conversazione in corso senza interruzioni. Una volta selezionato un nuovo account, WhatsApp caricherà automaticamente la cronologia chat relativa a quel profilo, comprese tutte le impostazioni personalizzate: dai toni di notifica al comportamento dei download automatici, dalle preferenze di backup alle configurazioni specifiche di privacy e sicurezza per quel determinato profilo.

A conferma dell’operazione avvenuta con successo, comparirà un breve messaggio di feedback positivo nella parte bassa dello schermo, segnalando il cambio avvenuto. Un accorgimento semplice ma fondamentale per evitare confusioni.

Una delle difficoltà principali nella gestione multi-account è il rischio di confondersi tra le varie identità digitali, soprattutto quando si tratta di notifiche in arrivo da più mittenti.

WhatsApp sembra aver pensato a un modo per evitare confusioni: quando si riceverà un messaggio su un account secondario mentre si sta utilizzando quello principale, la notifica sarà appositamente formattata per mostrare non solo il nome del mittente, ma anche il nome dell’account che ha ricevuto il messaggio.

In pratica, il titolo della notifica includerà chiaramente il riferimento all’account, permettendo all’utente di capire immediatamente dove sta arrivando il messaggio. E non solo: toccando questa notifica, WhatsApp effettuerà automaticamente lo switch all’account corretto e aprirà direttamente la chat interessata.

In generale, questa esperienza utente e le modalità con cui WhatsApp sembra volerla implementare ricorda da vicino quanto accade già su Instagram, altra app di proprietà di Meta, in cui tramite un tap è possibile attivare il selettore degli account; così come per le notifiche, formattate in modo speciale per evitare di fare confusione tra gli account, soprattutto una piattaforma in cui molti utenti possiedono ben più di uno o due account, sia per lavoro che per motivi personali e di hobby.

Fino a oggi, gli utenti che volevano gestire due numeri WhatsApp sullo stesso dispositivo erano obbligati a ricorrere a WhatsApp Business per uno dei due account, oppure a installare versioni modificate dell’app o utilizzare due dispositivi diversi; con l’introduzione della funzione multi-account, questa necessità potrebbe finalmente diventare un ricordo del passato.

In un contesto dove la tecnologia eSIM sta prendendo sempre più piede, soprattutto sui modelli di iPhone di ultima generazione, questa novità assume un significato ancora più rilevante e utile.

La gestione multi-account di WhatsApp non si limita alla sola commutazione di profili. Ogni account manterrà un proprio ambiente separato: cronologia chat, impostazioni di backup, toni di notifica, comportamento dei file multimediali, policy sulla privacy.

Questa separazione netta dovrebbe garantire una maggiore tutela dei dati personali, evitando che informazioni sensibili finiscano per errore in un contesto non appropriato.

L’introduzione della gestione multi-account su WhatsApp si inserisce in un contesto più ampio, in cui Meta punta a consolidare e rafforzare la posizione del suo ecosistema di app di messaggistica e colmare una delle lacune più evidenti rispetto alla concorrenza, primo fra tutti Telegram.

Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo, pertanto non è disponibile al grande pubblico. Non è stata comunicata una data ufficiale di rilascio, ma i test sulla beta di iOS sono un segnale chiaro che la funzione non è più solo un’idea, bensì un progetto concreto in avanzata fase di sperimentazione.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, inclusi i temi personalizzabili per le chat, vi consigliamo di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp per iOS: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere invece tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.