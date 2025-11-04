Finalmente WhatsApp sbarca ufficialmente su Apple Watch. Dopo anni di attesa e numerosi avvistamenti di versioni beta e rumor, Meta ha annunciato il lancio di una vera e propria app dedicata per watchOS, che permetterà agli utenti di gestire le proprie conversazioni WhatsApp direttamente dal polso, senza dover necessariamente estrarre l’iPhone dalla tasca o dalla borsa. Questo importante aggiornamento è disponibile da subito per chi possiede un Apple Watch Series 4 o successivo con sistema operativo watchOS 10 o superiore.

WhatsApp su Apple Watch: una vera app, non solo notifiche

La novità principale riguarda la completa esperienza di messaggistica, superando di gran lunga le semplici notifiche di un tempo. Fino a oggi, l’unica “integrazione” su Apple Watch consentiva solo di ricevere notifiche e rispondere con risposte rapide o tramite Siri senza vedere però il contenuto completo delle chat. Adesso, invece, è possibile leggere i messaggi interi, anche quelli lunghi, visualizzare le immagini e gli sticker con una qualità superiore, avere accesso a una porzione maggiore della cronologia delle chat e persino reagire alle conversazioni con emoji, proprio come avviene sullo smartphone.

Le principali novità della nuova app

Un’altra funzione molto richiesta che debutta finalmente sul dispositivo indossabile Apple è la possibilità di inviare messaggi vocali: gli utenti possono registrare file audio direttamente dall’orologio e inviarli con un semplice tap, velocizzando così la comunicazione, specie in situazioni in cui scrivere è meno comodo. Inoltre, le notifiche delle chiamate WhatsApp mostrano ora il nome del chiamante sull’orologio, consentendo di decidere se rispondere senza dover prendere il telefono in mano.

Meta tiene a sottolineare che tutti i messaggi e le chiamate mantengono la crittografia end-to-end anche su Apple Watch, garantendo quindi la massima privacy e sicurezza delle comunicazioni.

La nuova app rappresenta un passo avanti significativo rispetto alla situazione precedente, quando gli utenti Apple Watch potevano solo sfruttare le notifiche native di watchOS senza una vera e propria esperienza integrata. Il rilascio arriva poco dopo l’introduzione dell’app WhatsApp ufficiale per iPad, che ha anch’essa migliorato l’esperienza multipiattaforma dell’applicazione.

La nuova app WhatsApp supporterà molte delle funzionalità più richieste:

Notifiche di chiamata: puoi vedere chi ti sta chiamando senza guardare il tuo iPhone.

Messaggi completi: puoi leggere i messaggi WhatsApp completi su Apple Watch, anche quelli più lunghi sono visibili direttamente dal tuo polso.

Messaggi scritti: puoi scrivere e inviare messaggi direttamente dal tuo orologio.

Messaggi vocali: è possibile registrare e inviare messaggi vocali.

Reazioni: puoi inviare reazioni emoji rapide ai messaggi che ricevi.

Un’esperienza multimediale straordinaria: vedrai immagini e adesivi più nitidi sul tuo Apple Watch.

Cronologia chat : puoi visualizzare una parte più ampia della cronologia chat sullo schermo quando leggi i messaggi.

Previous Next Fullscreen

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Cosa aspettarsi nei prossimi aggiornamenti

Meta promette che l’app per Apple Watch non si fermerà qui: ulteriori aggiornamenti porteranno nuove funzionalità basate sul feedback degli utenti, confermando l’impegno verso una piena integrazione dell’ecosistema WhatsApp anche sui dispositivi indossabili Apple.

Se sei un utente iPhone e Apple Watch, questo aggiornamento trasforma la gestione delle tue conversazioni WhatsApp in un’esperienza più rapida, fluida e indipendente dal telefono, perfetta per chi vuole rimanere sempre connesso con il minimo sforzo. L’app è disponibile da oggi sull’App Store per tutti i dispositivi compatibili.