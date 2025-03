Nuove prove scovate nell’ultima beta di WhatsApp per iOS confermano ciò che era emerso già a fine gennaio: il team di sviluppo lavora per aggiungere il supporto agli account multipli anche nel client per iPhone della popolare app di messaggistica.

Questa funzionalità, annunciata ufficialmente per i dispositivi Android nell’autunno del 2023, si sta facendo attendere più del previsto su iOS ma il fatto che qualcosa si stia muovendo è più che positivo. Andiamo a scoprire le nuove evidenze al riguardo.

WhatsApp per iOS: lo sviluppo del supporto agli account multipli procede spedito

WhatsApp continua a evolversi, implementando nuove funzionalità (come la possibilità di aggiungere musica negli aggiornamenti di stato annunciata ieri dal team di sviluppo) o sviluppando le novità che vedremo in futuro.

Queste si nascondono nella versione beta della popolare app di messaggistica, anche nella sua declinazione per iOS: le ultime di cui vi abbiamo parlato sono la condivisione delle canzoni da Spotify e una migliore gestione dei messaggi non letti. Oggi, invece, torniamo a occuparci di un discorso già aperto a fine gennaio, legato al supporto agli account multipli.

Come suggerito dagli esperti del portale WaBetaInfo, la più recente versione 25.9.10.70 di WhatsApp Beta per iOS nasconde nuovi sviluppi per l’implementazione del supporto agli account multipli, funzionalità già da tempo disponibile per gli utenti Android della popolare app di messaggistica.

Finora le evidenze trovate a livello di interfaccia erano piuttosto fumose ma nell’ultimo periodo, come potete vedere da questo screenshot, il team di sviluppo ha messo a punto quella che potrebbe essere l’interfaccia “definitiva” per la funzionalità: gli utenti potranno aggiungere ulteriori account (sia registrati con numero che accunt companion) o passare da un account all’altro tramite le impostazioni dell’app, sfruttando il nuovo menù “Lista degli account“.

Inoltre, sempre secondo WaBetaInfo, le impostazioni dei vari account saranno separate: gli utenti potranno impostare suoni di notifica, impostazioni di backup e download automatici in maniera diversa per ogni account.

Attualmente la funzionalità non è ancora disponibile per i beta tester dell’app su iOS ma lo sviluppo procede spedito, con il team di WhatsApp che cerca di rendere il tutto pienamente funzionante prima di inaugurare la fase di test (con i beta tester), preludio al rilascio in forma stabile.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.