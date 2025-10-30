Samsung Internet Browser, il browser messo a punto da Samsung come opzione predefinita sui propri dispositivi della gamma Galaxy (che è comunque disponibile anche per gli altri dispositivi Android), si prepara a debuttare anche su PC.

Ebbene, dopo anni di esclusiva su smartphone e tablet, Samsung Internet sta per arrivare anche su desktop. A partire da oggi, 30 ottobre, l’azienda ha annunciato il lancio della prima beta pubblica per PC Windows, aprendo così la strada a una versione completa che collegherà in modo più fluido l’ecosistema Galaxy.

Finora disponibile solo su dispositivi mobili, Samsung Internet è sempre stato considerato un browser sottovalutato ma che ultimamente sta guadagnando in popolarità; apprezzato da chi cerca un’esperienza personalizzabile, con funzioni di sicurezza avanzate e un’attenzione particolare alla privacy.

Con la nuova versione per PC, il colosso sudcoreano vuole estendere queste caratteristiche al mondo desktop, sfidando direttamente browser affermati come Google Chrome, Edge e Safari in un periodo particolarmente intenso per il settore grazie al debutto dei nuovi browser AI come Dia (dai creatori di Arc), Opera Neon, Perplexity Comet e ChatGPT Atlas, l’ultimo sfidante a essere entrato nell’arena.

Samsung Browser unisce finalmente l’esperienza mobile a quella desktop

Questa informazione ci arriva dalla beta, che debutterà inizialmente negli Stati Uniti e in Corea del Sud e che sarà compatibile con Windows 10 (versione 1809 o superiore) e con tutte le versioni di Windows 11.

Samsung punta in particolare sull’integrazione tra dispositivi. Gli utenti potranno sincronizzare in tempo reale preferiti, cronologia di navigazione e dati di Samsung Pass, il sistema di gestione password e compilazione automatica sviluppato dall’azienda.

Finora, chi usava Samsung Internet sul telefono e voleva sincronizzare i dati con il PC era costretto a installare un’estensione per Chrome. Con la nuova app desktop, tutto avverrà in modo nativo e continuo, senza passaggi intermedi. L’obiettivo è replicare l’ecosistema che già Apple e Google offrono con Safari e Chrome, rafforzando al tempo stesso la sinergia tra Galaxy Book e smartphone Galaxy.

La nuova versione di Samsung Internet non si limita però a replicare l’esperienza mobile in scala più larga, ma l’azienda intende competere anche nel settore emergente dei browser con funzioni AI integrate, come anticipato.

Il browser per PC includerà infatti strumenti basati su Galaxy AI, tra cui Browsing Assist, un sistema capace di riassumere o tradurre in tempo reale qualsiasi contenuto web aperto. Questo strumento consente a Samsung Internet di assistere gli utenti nella lettura di articoli, testi o documenti online, adattandosi al contesto e alla lingua del contenuto.

Focus su privacy e sicurezza

Samsung assicura che anche su desktop resteranno centrali i principi di privacy e protezione dei dati che da sempre distinguono la versione mobile. Gli utenti potranno accedere a un Privacy Dashboard che mostra in tempo reale le impostazioni di sicurezza e le eventuali minacce rilevate durante la navigazione.

Inoltre, il browser sarà dotato di funzionalità anti-tracking attive per impostazione predefinita, bloccando automaticamente i tentativi di tracciamento e proteggendo la navigazione da inserzionisti e piattaforme di analisi.

Ebbene, il debutto di Samsung Internet su PC rientra in una strategia più ampia volta a rendere il colosso più competitivo nel mondo dei servizi software e non solo nell’hardware. Questo sembra rappresentare l’ennesimo passo verso la creazione di un ponte tra dispositivi Galaxy e, in generale, il rafforzamento di un ecosistema Samsung sempre più interconnesso.