OpenAI ha annunciato nelle scorse ore di avere stretto delle nuove partnership strategiche con Samsung e SK nell’ambito della sua iniziativa Stargate, la piattaforma di intelligenza artificiale volta ad espandere l’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo delle soluzioni IA.

Stando a quanto è stato reso noto da OpenAI, queste partnership si concentreranno sull’aumento della fornitura di chip di memoria avanzati essenziali per l’intelligenza artificiale di prossima generazione e sull’espansione della capacità dei data center in Corea del Sud.

OpenAI e i suoi progetti con Samsung e SK per l’IA

In virtù di queste nuove collaborazioni, Samsung e SK vanno ad assumere la posizione di contributori chiave per l’infrastruttura globale di intelligenza artificiale di OpenAI, supportando al tempo stesso l’ambizione della Corea del Sud di diventare una delle tre principali nazioni al mondo nel settore IA.

In particolare, Samsung Electronics e SK intendono aumentare la produzione di chip di memoria avanzati, puntando a 900.000 wafer DRAM al mese con un’implementazione accelerata della capacità, fondamentale per alimentare i modelli di intelligenza artificiale avanzati di OpenAI.

Inoltre, OpenAI ha anche firmato una serie di accordi per valutare lo sviluppo di data center di intelligenza artificiale di nuova generazione in Corea del Sud, incluso un Memorandum d’intesa (MoU) con il Ministero coreano della Scienza e delle ICT (MSIT) volto a valutare le opportunità di costruzione di data center di intelligenza artificiale al di fuori dell’area metropolitana di Seul, a sostegno di una crescita economica regionale equilibrata e della creazione di posti di lavoro in tutto il Paese.

Grande soddisfazione è stata espressa da Sam Altman, CEO di OpenAI, il quale ha precisato che la Corea del Sud ha tutte le carte in regola per divenire un leader globale nell’intelligenza artificiale, aggiungendo che il suo team è entusiasta di collaborare con Samsung Electronics, SK Hynix e il Ministero della Scienza e dell’ICT.