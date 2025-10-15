Samsung è pronta a inaugurare una nuova era nell’ambito della realtà estesa, dopo mesi di anticipazioni e prime dimostrazioni il colosso sudcoreano ha infatti annunciato un nuovo evento Galaxy previsto per il 21 ottobre, in occasione del quale lancerà ufficialmente Galaxy XR, il suo primo visore basato su Android XR, piattaforma sviluppata in collaborazione con Google e Qualcomm.

Un nuovo capitolo per l’ecosistema Galaxy

Chi ha seguito da vicino la roadmap di Samsung ricorderà che già a dicembre dello scorso anno l’azienda aveva offerto una prima occhiata a questo progetto, noto internamente come Project Moohan. Poi, in occasione del Galaxy Unpacked 2025, il visore aveva fatto la sua comparsa accanto alla serie Galaxy S25, suscitando grande curiosità per il suo approccio dichiaratamente aperto rispetto alle soluzioni della concorrenza.

L’evento di lancio, intitolato “Worlds Wide Open: una nuova era di intelligenza artificiale multimodale“, si terrà il 21 ottobre alle 22:00 ET, ovvero le 04:00 del 22 ottobre in Italia, e sarà trasmesso in diretta streaming su Samsung.com, Samsung Newsroom e sul canale YouTube ufficiale dell’azienda.

Come spesso accade per i prodotti più attesi, Samsung offrirà un incentivo alla prenotazione, chi effettuerà l’ordine del nuovo visore Galaxy XR tra il 21 ottobre e il 16 novembre 2025 riceverà un credito da 100 dollari da utilizzare per l’acquisto di altri prodotti idonei del catalogo Galaxy.

Basato su Android XR, il nuovo sistema operativo progettato specificamente per la realtà estesa, il visore Galaxy XR rappresenta una nuova categoria di dispositivi AI-first, in cui l’intelligenza artificiale è integrata nativamente a livello di sistema; secondo Samsung, si tratta del primo passo verso un nuovo modo di connettersi e vivere il mondo, con esperienze immersive e personalizzate che si adattano al contesto dell’utente.

Dal punto di vista del design, Galaxy XR punta su materiali premium e su un aspetto che ricorda quello dell’Apple Vision Pro, con un ampio pannello frontale riflettente e una fascia regolabile per garantire il massimo comfort durante l’uso. Tuttavia, a differenza della proposta di Apple, il visore Samsung non dovrebbe disporre di un display esterno per mostrare gli occhi dell’utente, preferendo invece uno schermo magnetico rimovibile per bloccare la luce quando necessario.

Sotto la scocca il dispositivo dovrebbe integrare un chipset Snapdragon alloggiato in una sottile cornice metallica frontale, mentre la batteria dovrebbe essere rimovibile e sostituibile senza attrezzi, un dettaglio che molti utenti apprezzano, soprattutto per le sessioni di utilizzo prolungato.

Sul fronte dell’interazione, Galaxy AR potrebbe offrire controlli fisici, come un pulsante superiore, bilancieri del volume e un touchpad laterale, ma anche un ricco set di gesture per spostare, ridimensionare e organizzare le app nell’ambiente XR. A proposito di app, saranno supportate le applicazioni Android tradizionali, incluso l’accesso diretto al Play Store e a YouTube, garantendo così un’integrazione totale con l’ecosistema esistente.

Samsung ha inoltre confermato che Gemini AI, l’assistente multimodale sviluppato da Google, sarà integrato nativamente nel visore e fungerà da assistente principale, gestendo comandi vocali, interazioni, multitasking e navigazione. Allo stesso modo, Cerchia e cerca (la funzione che permette di effettuare ricerche semplicemente cerchiando un elemento sullo schermo) sarà completamente integrata, offrendo un’esperienza d’uso fluida e coerente con quella dei più recenti smartphone Galaxy.

Con il debutto del visore Galaxy XR, Samsung si prepara a ridefinire la competizione nel campo dell’informatica spaziale, dominato finora da Apple e Meta; Android XR rappresenta infatti la prima piattaforma aperta e scalabile per la realtà estesa, pensata per adattarsi a diversi formati hardware e per mettere l’intelligenza artificiale al centro delle esperienze immersive quotidiane.

Non ci resta quindi che attendere ancora qualche giorno per assistere a un momento storico per l’ecosistema Android, e sarà interessante scoprire in che modo Samsung e Google intendano portare la realtà estesa alla portata di tutti.