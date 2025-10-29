A praticamene un mese dalla presentazione di fine settembre, Amazon ha annunciato la disponibilità italiana di Echo Dot Max e Echo Studio, i nuovi smart speaker della gamma Echo.

Mentre il primo modello è nuovo a tutti gli effetti, proponendosi come versione “pompata” del popolarissimo Echo Dot, il secondo modello è la nuova generazione dello speaker di punta del colosso dell’e-commerce, presentato con l’obiettivo di fare il definitivo salto di qualità.

Amazon Echo Dot Max

Come anticipato in apertura, Echo Dot Max è un dispositivo nuovo a tutti gli effetti, pensato come soluzione di fascia più alta rispetto all’Echo Dot di quinta generazione, presentato ormai tre anni fa.

Dal punto di vista estetico riprende i concetti espressi dallo speaker compatto ma, invece di presentare i pulsanti nella parte alta, li sposta frontalmente, all’interno di una conchetta “scavata” e circondata da un anello luminoso.

Per quanto concerne l’audio, troviamo un sistema a due vie (woofer ad alta escursione per i bassi e tweeter personalizzato per medi e alti) completamente riprogettato con altoparlante integrato direttamente nella scocca del dispositivo.

A spingere il tutto troviamo il chip AZ3, dotato di un acceleratore AI che consentirà (in futuro) l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale “edge”: il chip migliora il rilevamento delle conversazioni e alimenta i microfoni più avanzati mai integrati in un dispositivo Echo, migliorando le interazioni con Alexa.

Amazon Echo Studio (2025)

Il nuovo Echo Studio arriva a tre anni di distanza dal modello di precedente generazione rispetto al quale cambia profondamente dal punto di vista estetico, abbandondo il design cilindrico per diventare uno “zoom” del nuovo Echo Dot Max e ridurre gli ingombri del 40% rispetto al predecessore.

Pur diventando più compatto, combina un potente woofer ad alta escursione con tre driver full-range posizionati per creare un suono immersivo e capace di riempire l’ambiente. Troviamo poi il supporto ad audio spaziale e Dolby Atmos.

Il chip integrato è più potente di quello presente su Echo Dot Max: in questo caso si chiama AZ3 Pro ed è in grado di ampliare le capacità audio di AZ3 e aggiungere il supporto ai modelli linguistici all’avanguardia e ai transformer visivi.

È poi presente la piattaforma Omnisense che, combinando sensori, segnali, audio, ultrasuoni, radar Wi-Fi, accelerometro e Wi-Fi CSI, abilita esperienze Alexa più personali, proattive e utili.

Disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi Echo

I nuovi smart speaker targati Amazon sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, mercoledì 29 settembre 2025. Ecco il listino prezzi e le colorazioni disponibili:

Amazon Echo Dot Max – colorazioni Grafite, Ametista e Bianco ghiaccio – proposto a 109,99 euro – Acquista su Amazon

– colorazioni Grafite, Ametista e Bianco ghiaccio – proposto a – Acquista su Amazon Nuovo Amazon Echo Studio – colorazione Grafite – proposto a 239,99 euro – Acquista su Amazon

Amazon fa sapere che entrambi i dispositivi sono pronti a supportare Alexa+ e che è possibile creare un vero e proprio home theater associando fino a cinque dispositivi con le Fire TV Stick compatibili.