L’ecosistema Echo e Alexa rappresenta da anni il cuore della casa smart secondo Amazon, una visione che trova oggi un nuovo punto d’arrivo con il lancio della gamma Echo 2025. I nuovi Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11, presentati oggi, alzano ulteriormente l’asticella grazie a un mix di hardware evoluto, qualità audio superiore e funzionalità guidate da intelligenza artificiale generativa. Vediamo insieme tutti i nuovi prodotti della “casa” di Amazon.

Nuovo Echo Dot Max: qualità audio mai così compatta

Echo Dot Max segna una svolta per la serie Dot, storicamente apprezzata per il suo rapporto qualità-prezzo e la praticità. Non è solo una rincorsa verso la potenza sonora, ma una riprogettazione completa: debutta un sofisticato sistema audio a due vie – woofer ad alta escursione per bassi profondi e tweeter personalizzato per le alte – che nella pratica offre bassi tre volte più intensi rispetto a Echo Dot 5. L’architettura audio integrata direttamente nella scocca elimina la separazione tra speaker e rende il dispositivo ancora più compatto senza sacrificare la profondità sonora.

Il risultato? Uno smart speaker da 109,99 euro che si pone come riferimento per il segmento, con un suono finalmente capace di riempire la stanza e adattarsi automaticamente allo spazio circostante, qualità che abbiamo sempre chiesto a gran voce nelle nostre recensioni di prodotti smart home economici.

Echo Studio: la scelta audiophile per la casa domotica

Se Dot Max rappresenta il nuovo livello “entry premium”, Echo Studio fa il salto di qualità definitivo: mantiene la reputazione di miglior smart speaker Echo per audio, accorcia le distanze col mondo dell’hi-fi domestico e affina materiali e design. La nuova versione è del 40% più compatta rispetto all’originale, vanta un elegante guscio in tessuto 3D e un potente woofer abbinato a tre driver full-range per un suono surround immersivo.

Tra le chicche troviamo il supporto a Dolby Atmos e la possibilità di creare un home theater davvero accessibile: basta unire fino a cinque Echo Studio o Echo Dot Max e una Fire TV Stick per ottenere una soundbar moderna, con gestione automatica di configurazione e ottimizzazione acustica tramite Alexa Home Theater – una rivoluzione assoluta per costo, semplicità e flessibilità.

Echo Studio sarà disponibile a 239,99 euro, confermandosi la scelta ideale per chi vuole portare Alexa oltre la domotica puntando forte anche sull’esperienza musicale e cinematografica.

Echo Show 8 e Show 11: tutto un altro smart display

La gamma Echo Show 2025 si rinnova radicalmente sia fuori che dentro. Echo Show 8 ed Echo Show 11 catturano l’attenzione per un design più moderno, caratterizzato dallo chassis rivisitato che massimizza l’area visibile dello schermo e dalla tecnologia touch in-cell con cristalli liquidi negativi, che migliora sensibilmente la leggibilità e i colori anche in ambienti luminosi o scarso illuminazione.

Entrambi montano nuovi altoparlanti stereo frontali e woofer personalizzati che portano, finalmente, un’esplosione di dettaglio e spazialità audio su un display intelligente Echo. I driver posizionati sotto i display diffondono il suono frontalmente, rendendo l’ascolto di musica, video e chiamate ancora più immersivo. Non mancano accessori mirati come il supporto regolabile, venduto separatamente a 39,99 euro, studiato per offrire l’angolo d’interazione perfetto con Alexa e i contenuti.

I prezzi partono da 199,99 euro per Echo Show 8 e 239,99 euro per Echo Show 11, con disponibilità dal 12 novembre, ampliando la tradizione di Echo Show che già in passato avevamo lodato per il mix tra comando vocale, display touch e integrazione domotica.

Cuore AI: chip AZ3 e AZ3 Pro, sensori Omnisense e Alexa generativa

La rivoluzione più importante però potrebbe essere “invisibile”, nascosta in un’architettura hardware all’avanguardia. Echo Dot Max integra il nuovo chip AZ3 con acceleratore AI, progettato per aumentare (fino al 50%) la precisione dei microfoni e delle attivazioni vocali, anche in presenza di rumori ambientali. Echo Studio, Show 8 e Show 11 usano il più avanzato AZ3 Pro, che apre all’elaborazione di modelli linguistici e visivi transformer e – finalmente – all’arrivo di Alexa basata su AI generativa non appena disponibile in Italia.

Ancor più interessante l’introduzione della tecnologia proprietaria Omnisense, una piattaforma sensoriale che integra audio, ultrasuoni, radar WiFi, accelerometro e, sulle versioni Show, una fotocamera da 13 MP, per esperienze ambientali Alexa sempre più personalizzate e proattive. La promessa è quella di un’assistente intelligente capace di “comprendere” la presenza delle persone nella stanza e adattarsi alle loro abitudini, creando scenari e automazioni senza interventi manuali.

Prezzi, disponibilità e filosofia Amazon

I nuovi Echo Dot Max (109,99 euro) e Echo Studio (239,99 euro) arriveranno dal 29 ottobre, Echo Show 8 (199,99 euro) e Show 11 (239,99 euro) dal 12 novembre, tutti già in preordine su Amazon. Una generazione che nasce per abilitare le esperienze smart home del futuro, con hardware predisposto per i modelli di AI generativa e una reattività che migliora fin da subito l’esperienza utente.

Il tutto nella continuità della filosofia Amazon: centralità del cliente, innovazione costante, attenzione all’eccellenza operativa e al design; approccio che abbiamo imparato ad apprezzare nel tempo con Echo, Alexa e tutte le soluzioni per la casa intelligente.