Dopo alcune settimane in cui l’attivazione dell’abbonamento ad Amazon Prime prevedeva soltanto uno sconto simbolico di 0,49 euro per i primi 7 giorni, il colosso dell’e-commerce torna sui suoi passi e ripristina la formula che molti utenti conoscono bene: 30 giorni di utilizzo gratuito per tutti i nuovi iscritti.

Si tratta, a conti fatti, di un ritorno a una politica promozionale più gradita agli utenti, che permette di sperimentare l’intero ecosistema Prime senza alcun costo iniziale, e che storicamente ha contribuito in modo decisivo alla crescita del servizio in Italia.

Amazon torna sui suoi passi e reintroduce i 30 giorni di prova gratuita per Prime

Come ormai ben sappiamo, il pacchetto Amazon Prime non si limita alla consegna veloce ma offre un insieme piuttosto articolato di vantaggi, che spaziano dall’intrattenimento allo shopping:

consegna gratuita in 1 giorno lavorativo su oltre 2 milioni di prodotti, e in 2-3 giorni su molti altri

Prime Video con film, serie TV e contenuti originali

Amazon Music con streaming musicale incluso nel piano base

Prime Gaming che offre giochi gratuiti e un abbonamento mensile a un canale Twitch

vantaggi aggiuntivi periodici su offerte e promozioni selezionate

Grazie al ripristino del periodo di prova gratuito, i nuovi utenti possono esplorare questi benefici senza alcun addebito iniziale, con la possibilità di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento prima della scadenza dei 30 giorni.

Se al termine della prova gratuita si sceglie di mantenere attivo l’abbonamento, Prime si rinnova in automatico al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, in base al piano scelto. Per gli studenti, e per tutti i giovani nella fascia 18-22 anni, rimane disponibile un piano agevolato, che oltre al prezzo ridotto include 90 giorni di prova gratuita, decisamente più lunghi rispetto alla formula standard.

Gli utenti che invece non intendono proseguire con l’abbonamento possono annullarlo in qualunque momento nella sezione Il mio Amazon Prime del sito ufficiale, la disattivazione è immediata e non prevede costi aggiuntivi.

Il ripristino dei 30 giorni gratuiti sembra confermare il peso che la fase di prova ha sul tasso di conversione, permettere agli utenti di toccare con mano il servizio prima dell’addebito resta una strategia efficace, soprattutto in un momento in cui il mercato delle piattaforme digitali è sempre più competitivo e frammentato.

Per chi fosse interessato ad usufruire del rinnovato periodo di prova gratuito, vi lasciamo qui sotto il link da seguire per attivare Amazon Prime.

Attiva Amazon Prime in prova gratuita per 30 giorni