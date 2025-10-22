Amazon annuncia la disponibilità in Italia di due nuovi dispositivi della gamma Blink: si tratta della Videocamera Mini 2K+ e di Blink Arc, due prodotti annunciati alla fine del mese scorso. Dopo il periodo di preordine, entrambi sono liberamente disponibili all’acquisto sul sito, anche in bundle.

Disponibili da oggi su Amazon la Videocamera Mini 2K+ e Blink Arc

Le novità Amazon a marchio Blink sono pensate per offrire soluzioni di sicurezza domestica flessibili e smart, ideali per proteggere sia gli spazi interni sia quelli esterni, unendo tecnologia all’avanguardia e facilità d’uso.

La Videocamera Mini 2K+ è un prodotto compatto e con alimentazione a filo: mette a disposizione una qualità video in 2K e funzionalità smart a un prezzo competitivo, rendendo la sicurezza avanzata ancora più accessibile. Può essere utilizzata anche all’esterno grazie all’adattatore di alimentazione resistente alle intemperie, acquistabile separatamente.

Blink Arc consente di combinare due videocamere Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica unificata: viene alimentato da una sola fonte e installato in un unico punto, offrendo 180 gradi di copertura (con piano di abbonamento Plus) senza la necessità di configurazioni multi-camera. La risoluzione arriva a 6 MP, risultando ideale sia per gli ampi spazi interni sia per le aree esterne (l’adattatore resistente alle intemperie è venduto separatamente).

Sia la Videocamera Mini 2K+ sia Blink Arc sono disponibili all’acquisto da oggi su Amazon, dopo qualche settimana di preordine: la videocamera è acquistabile al prezzo consigliato di 44,99 euro in entrambe le colorazioni (bianco e nero), eventualmente anche nel bundle con due pezzi (79,99 euro), mentre Blink Arc è acquistabile al prezzo consigliato di 99,99 euro in bundle con 2 Blink Mini 2K+ e supporto.