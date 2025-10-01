Mentre cresce l’attesa per le offerte della Festa delle Offerte Prime, arriva ufficialmente in Italia Amazon Haul, lo shop low cost che ha esordito lo scorso anno con l’intento di sfidare Temu, Shein e altri negozi online simili. Il nuovo store viene proposto in versione beta e permette di acquistare prodotti a prezzi definiti come “ultra convenienti” in categorie come moda, casa e lifestyle: vediamo come accedervi e come funziona.

Amazon Haul è disponibile da oggi in Italia: ecco come funziona

Amazon Haul sfida Temu, Shein, AliExpress e simili puntando su prezzi bassi e comodità di acquisto. Sulla scia della sua consolidata offerta, dopo l’esordio in Stati Uniti, Regno Unito e Germania, Amazon porta il nuovo shop al debutto in Italia con migliaia di prodotti a meno di 20 euro, la maggior parte sotto i 10 euro e alcuni a partire da addirittura 1 euro (quelli contrassegnati dal badge “Prezzi da urlo”).

Il compromesso? La consegna più lenta rispetto a quanto ci abitua solitamente Amazon: gli ordini arriveranno in due settimane (o meno). La spedizione è gratuita per gli ordini di almeno 15 euro, mentre costa 3,50 euro per quelli al di sotto di questa cifra.

Amazon Haul è accessibile tramite la classica app Amazon Shopping e tramite il sito, con un’esperienza di acquisto dedicata, completa di ricerca, carrello e checkout propri. Nonostante questo, i clienti possono ritrovare tutte le caratteristiche dell’esperienza d’acquisto di Amazon, come le recensioni e le valutazione con stelle; tutti gli articoli sono sottoposti ai consueti controlli Amazon, che garantiscono prodotti sicuri e conformi alle normative e alle policy aziendali.

Come per lo shopping “tradizionale”, pure i prodotti Amazon Haul possono contare sui resi semplici e gratuiti: si può restituire un articolo entro 15 giorni dalla consegna, e in molti casi non serve nemmeno occuparsi di scatole o etichette, dato che sarà il punto di ritiro a gestire tutto.

Con Amazon Haul sono inoltre previsti risparmi aggiuntivi per gli acquisti di più prodotti:

5% di sconto sugli ordini superiori a 30 euro

sugli ordini superiori a 10% di sconto sugli ordini superiori a 50 euro

In più, per festeggiare l’arrivo in Italia, è prevista una promozione valida solo fino al 6 ottobre, che prevede uno sconto del 50% con l’acquisto di due prodotti.

Come accedere ad Amazon Haul

Amazon Haul è attualmente in fase beta ed è disponibile sull’app Amazon Shopping aggiornata all’ultima versione (disponibile sia per Android sia per iOS): per accedervi basta selezionare la sezione dedicata nel menu principale oppure cercare “Haul” nella barra di ricerca in alto. In alternativa, resta ovviamente a disposizione il sito web, accessibile al link qui in basso. Avete già provato a fare qualche acquisto?