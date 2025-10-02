Amazon ha annunciato l’introduzione di una nuova sezione per Luna, la piattaforma di cloud gaming che consente di giocare in streaming senza bisogno di console o hardware dedicati. La novità si chiama Game Night e punta a rendere il videogioco un’esperienza ancora più accessibile e condivisa, pensata per coinvolgere amici e familiari attraverso party game e titoli multigiocatore per i quali non serve più una console né un controller in quanto basta semplicemente uno smartphone. Per chi lo desidera è comunque disponibile un controller fisico, ora in offerta a meno di 40€.

Come funziona Game Night su Amazon Luna

Amazon Luna è compatibile con browser come Chrome e Microsoft Edge, nonché con dispositivi come Chromebook, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Samsung TV e LG TV. Dopo l’avvio, è sufficiente inquadrare un codice QR con lo smartphone per trasformarlo in un controller e partecipare alla partita. In pochi secondi, amici e familiari possono iniziare a giocare insieme, semplicemente utilizzando l’app mobile di Amazon Luna.

Al momento del lancio, Game Night include più di venticinque titoli multiplayer, che spaziano dalle versioni digitali di classici giochi da tavolo come Cluedo, Taboo e Ticket to Ride, fino a reinterpretazioni moderne come Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens e Flappy Golf Party. A questi si aggiungono produzioni originali, come Courtroom Chaos Starring Snoop Dogg, un titolo generato con l’intelligenza artificiale che trasforma l’aula di un tribunale in un’esilarante scena di improvvisazione.

Amazon sottolinea che questa nuova funzione non sostituisce l’esperienza offerta finora, ma la arricchisce. Luna, infatti, continuerà a proporre giochi destinati anche al pubblico più esigente. Nei prossimi mesi arriveranno titoli di rilievo come Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Kingdom Come: Deliverance II e Dave the Diver.

Il successo del cloud gaming

Con Game Night, Amazon prova a rendere il mondo del videogioco più inclusivo. L’obiettivo è permettere anche a chi non è appassionato o non possiede dispositivi dedicati di partecipare al gioco, sfruttando strumenti che tutti hanno già in tasca.

La novità annunciata da Amazon per la piattaforma Luna è interessante anche per le implicazioni che porta con sé nel contesto del cloud gaming. Dopo il fallimento di Google Stadia, chiuso nel 2023, molti si aspettavano un rallentamento generale per il cloud gaming. In realtà, servizi come GeForce Now hanno continuato a svilupparsi, grazie a modelli più flessibili e meglio integrati con le librerie digitali già possedute dagli utenti.

Non mancano però le critiche, soprattutto da parte di chi sottolinea come, anche con il cloud, i giochi debbano comunque essere acquistati separatamente. Per alcuni, questo limite compromette il vero potenziale di questi servizi, che vengono percepiti più come piattaforme di accesso che come vere alternative ai giochi gratuiti o inclusi in un abbonamento.

Con Game Night Amazon sembra voler seguire una strada diversa, puntando sulla condivisione e sulla possibilità di giocare senza barriere tecniche e con giochi disponibili gratuitamente per gli utenti con un abbonamento Prime.