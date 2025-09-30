Il servizio in abbonamento Amazon Prime riunisce una serie di vantaggi interessanti e da anni attira tanti utenti potenzialmente interessanti offrendo un mese intero di prova gratuita iniziale, ma la compagnia di Jeff Bezos ha deciso di cambiare radicalmente registro: già a partire da oggi, la prova gratuita non esiste più e fa posto ad un periodo di prova più breve offerto a prezzo scontato. Dal momento che sembrano esserci delle eccezioni, diamo un taglio alle chiacchiere e andiamo dritti al punto.

Amazon Prime: ora la prova dura 7 giorni ed è a pagamento

Per anni, Amazon ha adottato una strategia ben precisa per attirare nuovi clienti Prime: offrire un periodo di prova gratuita della durata di 30 giorni per dimostrare la bontà della proposta. I tanti vantaggi inclusi — dalle spedizioni rapide e gratuite ad Amazon Prime Video passando per iniziative promozionali esclusive come Amazon Prime Day e la Festa delle Offerte Prime — venivano ritenuti sufficienti a convincere gli utenti a mantenere attiva la sottoscrizione anche al termine del primo mese.

Ebbene, adesso la situazione cambia radicalmente: Amazon ha eliminato del tutto il periodo di prova gratuita dando il via ad una nuova iniziativa promozionale: i nuovi iscritti hanno la possibilità di usufruire di una prima settimana di prova a prezzo scontato. La cifra richiesta è irrisoria: appena 0,49 euro. Al termine dei 7 giorni di prova, Prime si rinnova automaticamente al costo standard di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Rimane attivo lo sconto del 50% per studenti e per i giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che possono quindi attivare Amazon Prime al costo ridotto di 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno. Come sempre, è possibile annullare l’abbonamento entrando nella sezione Il mio Amazon Prime.

Prima di arrivare alle battute finali, è importante riportare un’eccezione: ad alcuni utenti già iscritti ad Amazon ma non aventi Prime attivo viene offerta ancora la possibilità di godersi i vantaggi di Prime gratis per un mese intero.

Insomma, che siate nuovi iscritti Amazon o che abbiate già un account su cui non è attivo l’abbonamento Prime, non vi resta che cliccare sul link seguente per attivare il periodo di prova alle condizioni compatibili col vostro account:

Attiva Amazon Prime a 0,49 euro per 7 giorni/in prova gratuita per 30 giorni