Sono passati soltanto pochi giorni da quando vi abbiamo raccontato della svolta epocale di Amazon Prime — che ha detto addio al mese di prova gratuita in favore di una prima settimana quasi regalata —, ma è nuovamente necessario parlare dell’abbonamento di Amazon per via di una novità che promette di rivoluzionare lo shopping dei clienti Prime: andiamo a scoprire Add to Delivery, la nuova funzionalità che permette di aggiungere altri prodotti agli ordini in arrivo.

Amazon Prime: che cos’è Add to Delivery e come si usa

In questi minuti, Amazon ha annunciato una novità molto interessante per i clienti Prime, con particolare riferimento a quelli statunitensi: la funzionalità si chiama Add to Delivery e, come si può facilmente intuire, permette di aggiungere altri articoli ad ordini già creati ma non ancora consegnati. In questo modo, viene eliminata la necessità di creare un nuovo ordine per una banale dimenticanza.

A questo punto ci sono alcuni particolari e alcune limitazioni da mettere in evidenza. Prima di tutto, la funzionalità Add to Delivery può essere sfruttata soltanto da dispositivi mobili, sia attraverso l’app ufficiale che mediante il sito web. In secondo luogo, va detto che non tutti i prodotti sono compatibili con questa modalità di acquisto, ma quelli che lo sono possono essere riconosciuti facilmente, in quanto mostrano il nuovo tasto Add to today’s delivery di colore blu nella pagina del prodotto, subito ad di sotto del classico tasto Aggiungi al carrello. È opportuno specificare che, sebbene — come detto — siano previste alcune limitazioni, i prodotti compatibili sono comunque tanti e vari e possono essere ricondotti alle categorie elettronica, abbigliamento, libri e prodotti alimentari.

Una volta cliccato sul tasto apposito, il prodotto viene aggiunto all’istante all’ordine in arrivo, tuttavia Amazon ha previsto anche la possibilità di ripensarci o di correggere eventuali tocchi accidentali: l’opzione undo rimuove immediatamente l’articolo dall’ordine.

Disponibilità della novità per i clienti Amazon Prime

La nuova funzionalità Add to Delivery viene introdotta al termine di un breve periodo di test che ha coinvolto una cerchia ristretta di utenti Amazon Prime; finalmente, la novità viene ritenuta pronta per un rilascio più ampio che, come detto, in questa fase iniziale coinvolge soltanto gli utenti negli Stati Uniti.

A detta di Amazon, la funzionalità è stata pensata per rendere lo shopping dei clienti Prime ancora più comodo e per adattarsi alle abitudini di acquisto degli utenti, ben sintetizzato dalla formula “one need at a time, as they arise”. Insomma, piuttosto che pianificare i propri acquisti, magari aggiungendo tanti e vari prodotti per riceverli tutti insieme, gli utenti Amazon Prime sarebbero soliti creare tanti ordini separati, man mano che si presenta un nuovo bisogno da soddisfare. Ebbene, Add to Delivery nasce sì per rendere lo shopping più flessibile, ma anche per ridure il numero di consegne.

L’aggiunta di un nuovo articolo ad un ordine in arrivo non comporta costi di spedizione aggiuntivi: l’unica condizione che occorre soddisfare consiste nell’essere titolari di un abbonamento Amazon Prime. In attesa di capire se e quando la novità descritta verrà resa disponibile anche dalle nostre parti, vi lasciamo al link per iscriversi ad Amazon Prime attivando il periodo di prova alle condizioni compatibili col vostro account, così da farvi trovare pronti all’imminente Festa delle Offerte Prime:

Attiva Amazon Prime a 0,49 euro per 7 giorni/in prova gratuita per 30 giorni