Xiaomi amplia la sua gamma di prodotti per la casa con il lancio della Self-Install Smart Lock, una serratura intelligente progettata per essere installata facilmente su porte già esistenti, senza necessità di interventi professionali.

A oggi il dispositivo è comparso sul sito globale dell’azienda, segno che il lancio internazionale è ormai imminente. Scopriamola nel dettaglio.

Self-Install Smart Lock è la serratura per tutti che non scende a compromessi

Come suggerisce il nome, la Self-Install Smart Lock è pensata per essere montata direttamente dall’utente, senza trapani o modifiche alla porta. Secondo Xiaomi, il sistema è compatibile con diversi tipi di chiusura, inclusi quelli a chiave tradizionale o con pomello, e si adatta a porte standard di varie dimensioni.

Il design è suddiviso in due componenti principali, come potete notare dal video d’installazione diffuso dalla stessa azienda sul proprio sito, ovvero un modulo meccanico che si applica internamente al blocco porta e un tastierino numerico esterno con lettore di impronte digitali integrato.

Il risultato è un prodotto dal design discreto, con linee pulite e materiali che richiamano lo stile dei prodotti domotici di Xiaomi seguendone l’iconica identità visiva.

Uno dei punti di forza della Self-Install Smart Lock è la flessibilità d’uso per quanto concerne l’apertura che vede una scelta tra i seguenti metodi:

impronta digitale , con un tasso di riconoscimento dichiarato del 99,3% ;

, con un tasso di riconoscimento dichiarato del ; codice numerico permanente o temporaneo , impostabile tramite tastierino;

, impostabile tramite tastierino; comandi vocali attraverso gli assistenti compatibili;

attraverso gli assistenti compatibili; sblocco remoto via app ;

; chiave fisica di emergenza.

Il dispositivo supporta sia Bluetooth che Wi-Fi, permettendo alla serratura di comunicare costantemente con lo smartphone tramite l’app Xiaomi Home da cui poter verificare lo stato della porta, controllare gli ingressi, oppure ricevere notifiche di sicurezza se la serratura viene forzata o manomessa.

Come molti dei nuovi prodotti smart dell’azienda, anche questa serratura è compatibile con Matter, lo standard universale per la domotica che consente l’interoperabilità tra dispositivi di marchi diversi.

Questo significa che la Self-Install Smart Lock potrà essere gestita non solo tramite l’ecosistema Xiaomi, ma anche attraverso altre piattaforme come Google Home, Apple HomeKit o Amazon Alexa, a seconda della configurazione domestica, e creare scenari automatizzati.

La Self-Install Smart Lock è dotata di funzione di blocco automatico, che può essere attivata tramite sensore porta opzionale. In assenza di quest’ultimo, la chiusura può essere attivata con un solo tocco sul pulsante principale.

Tutte le operazioni effettuate con la serratura, peraltro, vengono registrate nell’app, così da poter tracciare ogni accesso in tempo reale. Inoltre, è possibile assegnare codici temporanei a ospiti o personale di servizio, che scadono automaticamente dopo un determinato periodo.

In tal senso, Xiaomi sottolinea che i dati biometrici e le informazioni personali vengono crittografati localmente, senza invio ai server esterni.

Prezzo e disponibilità

Come accennato in fase di presentazione, la presenza del prodotto sul sito internazionale di Xiaomi suggerisce un rilascio mondiale imminente, probabilmente a partire dall’Asia e dall’Europa.

Non è ancora stato comunicato un prezzo ufficiale per i mercati occidentali, ma osservando la strategia dell’azienda per dispositivi simili, la Self-Install Smart Lock potrebbe collocarsi in una fascia intermedia, con un costo indicativo tra 150 e 200 euro.

Nel caso venga distribuita anche in Europa, il nuovo dispositivo si troverà a competere con modelli come la SwitchBot Lock Ultra, attualmente venduta a circa 189 euro.

L’obiettivo dell’azienda continua a essere quello di democratizzare la domotica e questa nuova serratura non fa che confermarlo offrendo una soluzione accessibile, compatibile con gli standard domotici più diffusi e abbastanza semplice da poter essere installata in autonomia da qualsiasi utente.