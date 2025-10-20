La crescita del progetto automotive di Xiaomi non accenna a rallentare e, come spesso accade per i momenti chiave dello sviluppo di un nuovo modello, anche stavolta il test sul campo arriva in un contesto estremamente impegnativo: alti rilievi, clima ostile e condizioni estreme, il tutto con un dettaglio non da poco, Lei Jun in persona al volante del prototipo. Un segnale chiarissimo dell’importanza strategica del progetto YU9 all’interno della roadmap della casa cinese.

Test ad alta quota e condizioni estreme per il presunto Xiaomi YU9

Le immagini trapelate mostrano un SUV pesantemente camuffato, impegnato lungo percorsi montuosi dello Xinjiang, una regione scelta proprio per l’elevata altitudine e le escursioni termiche drastiche. In questa fase di test vengono messi alla prova tre elementi fondamentali per un veicolo ibrido di nuova generazione: l’autonomia della batteria in condizioni reali e particolarmente stressanti, la stabilità della ricarica quando le temperature sono molto basse o molto elevate e, infine, la capacità dei sistemi di protezione termica di preservare prestazioni e sicurezza anche negli scenari meno favorevoli.

Si tratta di step molto simili a quelli già seguiti per Xiaomi SU7 e YU7, e questo lascia intuire che lo sviluppo della YU9 sia ormai in una fase avanzata, probabilmente precedente ai test di pre produzione.

Le informazioni ufficiali non sono ancora state comunicate, ma le indiscrezioni convergono su un quadro abbastanza definito, lo YU9 dovrebbe essere un SUV di grandi dimensioni, più vicino ai segmenti premium del mercato, con una lunghezza superiore ai cinque metri e un’altezza che si aggira intorno a 1,8 metri, quindi con una presenza su strada decisamente importante.

Per quanto riguarda il gruppo propulsore, le voci suggeriscono l’utilizzo di un sistema ibrido a autonomia estesa, abbinato a una batteria intorno agli 80 kWh; questo consentirebbe al prossimo SUV di Xiaomi di percorrere oltre 400 km in modalità completamente elettrica, un valore in linea con quanto richiesto dal segmento e dal tipo di utilizzo previsto. Dal punto di vista tecnologico, è molto probabile l’integrazione di sensori LIDAR avanzati per le funzioni di guida assistita di nuova generazione, mentre le foto spia lasciano intendere un layout degli interni differente dai classici doppio schermo affiancati che caratterizzano molti modelli attuali.

La presenza del CEO Xiaomi sul posto, insieme ad altri dirigenti di alto livello, non è un dettaglio casuale, evidenzia quanto il progetto YU9 sia centrale nella strategia futura di Xiaomi Auto, che vede proprio nei SUV di fasci alta il prossimo terreno di espansione dopo il consolidamento raggiunto con SU7 e YU7; è lo stesso schema che abbiamo già visto in altre case automobilistiche, prima la berlina per mettere alla prova piattaforma e catena produttiva, poi il SUV per aumentare volumi e marginalità.

Considerando il ritmo dei test, le prime foto spia emerse lo scorso anno e le previsioni della Deutsche Bank, è molto probabile che lo YU9 venga presentato ufficialmente nel corso del 2026, preceduto da una fase di roadshow o anteprima nel 2025; tutto lascia dunque pensare che ci troviamo ormai nella parte finale del percorso di sviluppo.

Il ruolo dello YU9 è tutt’altro che marginale, rappresenta il passo con cui Xiaomi punta a competere in un segmento dove il pubblico si aspetta autonomia elevata, comfort premium e soluzioni tecnologiche di livello superiore; se le prestazioni attese saranno confermate, potrebbe diventare l’elemento più ambizioso e strategico dell’intera lineup dell’azienda.