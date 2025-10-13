Xiaomi SU7 e Xiaomi SU7 Ultra sono disponibili in Italia, ma no, il brand cinese non ha anticipato l’esordio globale delle sue auto elettriche previsto per il 2027: sullo store Xiaomi sono infatti arrivate le repliche in scala 1:18 delle due auto elettriche!

Xiaomi SU7 e SU7 Ultra arrivano sullo store Xiaomi… ma in scala 1:18

Il mese scorso è arrivata la conferma ufficiale dell’arrivo delle auto elettriche Xiaomi a livello globale, con un piano di espansione commerciale senza precedenti. Come abbiamo visto, la berlina sportiva SU7, disponibile in Cina anche nella variante Ultra, ha già superato importanti traguardi, e anche il SUV YU7 sta riscontrando successo: in attesa di scoprire se questa popolarità verrà mantenuta anche in altri Paesi, arrivano sullo store Xiaomi i due modellini in scala 1:18 di Xiaomi SU7 e SU7 Ultra.

Non si tratta di repliche da “due soldi”, ma di modellini in metallo pressofuso completamente apribili (portiere, cofano e bagagliaio), ruote anteriori sterzanti e sedili in gomma. Sono in scala 1:18 e replicano fedelmente il linguaggio di design dell’auto originale, con un processo di verniciatura a mano a tre strati con un colore intenso e una superficie uniforme che riproduce fedelmente la finitura dell’auto originale (Blu Acqua, Lava Orange o Lightning Yellow). La versione Ultra propone anche specchietti retrovisori e pannelli laterali in simil fibra di carbonio e uno spoiler posteriore fisso.

Previous Next Fullscreen

Le dimensioni delle repliche: Xiaomi SU7 in scala 1:18: 278 x 108 x 81,5 mm

Xiaomi SU7 Ultra in scala 1:18: 284 x 110 x 82,5 mm

Previous Next Fullscreen

Gli interni della SU7 possono contare su superfici realizzate in gomma morbida che imitano la texture della pelle dell’auto e sono caratterizzati da un’elegante finitura Glacier White, con dettagli fedeli in tutto l’abitacolo. La versione SU7 Ultra offre interni in gomma dura dal design sportivo, che ricalcano quelli della vettura reale anche nei dettagli (come le cuciture gialle).

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzi e come acquistare i modellini di Xiaomi SU7 e SU7 Ultra

Xiaomi SU7 1:18 Die Cast Model Car e Xiaomi SU7 Ultra 1:18 Die Cast Model Car sono disponibili all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale online mi.com. Potete acquistare i modellini al prezzo consigliato di 109,99 euro (SU7) o di 129,99 euro (SU7 Ultra). Per il momento la replica della SU7 è proposta solo nella colorazione Blu Acqua, ma potrebbe presto aggiungersi la Lava Orange.

Se siete interessati all’acquisto o volete semplicemente dare un’occhiata più da vicino, non vi resta che seguire i link qui in basso.