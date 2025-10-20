Dopo il debutto in Italia avvenuto nelle scorse settimane, Amazon Haul, il nuovo shop low cost di Amazon nato per sfidare Temu, Shein e Aliexpress, lancia una prima offerta lampo dedicata agli utenti italiani con una formula piuttosto aggressiva: -50% sull’acquisto di due articoli, utilizzando il codice AMZHAULIT.

Come funziona la nuova offerta Amazon Haul

Partiamo subito col dire che parliamo di una promozione a tempo limitato, valida fino al 31 ottobre 2025 e con una condizione importante, si tratta di un solo acquisto per cliente, il che rende lo sconto particolarmente prezioso, soprattutto se applicato a due prodotti tra quelli già a prezzo molto basso che popolano il catalogo Haul.

Per ottenere lo sconto è sufficiente scegliere due prodotti all’interno di Amazon Haul, aggiungerli al carrello, inserire in fase di checkout il codice AMZHAULIT e completare l’ordine entro il 31 ottobre prossimo venturo. La riduzione viene applicata immediatamente sul totale e, considerando che molti articoli costano meno di 10 euro, si riesce facilmente a portarsi a casa due prodotti a pochi euro.

Come già anticipato al lancio, Haul punta a replicare l’esperienza tipica dei marketplace low cost, ma integrandola nell’ecosistema Amazon, troviamo quindi prezzi molto bassi, consegne più lente (massimo due settimane), spedizioni gratuite sopra i 15 euro e, soprattutto, il sistema di resi semplificato di Amazon, che resta una delle garanzie più apprezzate dagli utenti.

I prodotti risultano inoltre sottoposti ai classici controlli di conformità di Amazon, il che mira a differenziare Haul rispetto ai concorrenti, spesso criticati per verifiche meno stringenti su sicurezza e qualità.

Per chi non lo avesse ancora provato, Haul è disponibile direttamente nell’app Amazon Shopping (sia per Android che iOS), tramite ricerca interna scrivendo Haul, oppure dalla sezione dedicata nel menù principale; il catalogo è già piuttosto ricco e in continua espansione, soprattutto nelle categorie moda, lifestyle e accessori per la casa.

Se foste interessati a dare un’occhiata vi lasciamo qui sotto il link da seguire per raggiungere direttamente la sezione Amazon Haul.