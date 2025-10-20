State riscontrando malfunzionamenti con alcuni servizi, giochi e siti web? Ci sono problemi per Amazon Web Services (AWS), a causa dei quali tanti servizi potrebbero risultare rallentati o totalmente bloccati, anche in Italia. Le segnalazioni toccano tra gli altri Amazon, Amazon Prime Video, ma anche il sito dell’Agenzia delle Entrate, Epic Games Store, Snapchat e diversi giochi.

Problemi per AWS: blocchi e malfunzionamenti per tanti siti, giochi e servizi

Gravi disservizi per Amazon Web Services, in parte in via di risoluzione: l’azienda sta esaminando la questione, legata a quanto pare a un guasto ai server AWS nella regione US-East-1 (in Virginia, una delle aree più strategiche della rete Amazon). Questo sta provocando problemi a livello globale, tra siti web, servizi di streaming, giochi online e così via, anche in Italia.

Sono tante le piattaforme e i servizi che si basano sull’infrastruttura cloud Amazon Web Services, e di conseguenza sono tanti i disservizi sparsi per il mondo. In base a quanto possiamo vedere nella AWS Health Dashboard, c’è un’interruzione estesa che interessa servizi multipli: l’ultimo aggiornamento riportato nel momento in cui stiamo scrivendo specifica che i tecnici hanno individuato la potenziale causa principale di errore:

“We have identified a potential root cause for error rates for the DynamoDB APIs in the US-EAST-1 Region. Based on our investigation, the issue appears to be related to DNS resolution of the DynamoDB API endpoint in US-EAST-1. We are working on multiple parallel paths to accelerate recovery. This issue also affects other AWS Services in the US-EAST-1 Region. Global services or features that rely on US-EAST-1 endpoints such as IAM updates and DynamoDB Global tables may also be experiencing issues. During this time, customers may be unable to create or update Support Cases. We recommend customers continue to retry any failed requests. We will continue to provide updates as we have more information to share, or by 2:45 AM“.

In base a quanto possiamo vedere sul noto sito Downdetector, ci sono tantissime segnalazioni per molti servizi: tra quelle più numerose possiamo citare Amazon, Amazon Alexa, Amazon Prime Video, Canva, Perplexity, Zoom, Snapchat, Signal, Tidal, Intesa Sanpaolo, Agenzia delle Entrate, ma anche diversi giochi o piattaforme per il gaming come Epic Games Store, Clash Royale, Roblox, Clash of Clans e Fortnite. I problemi sembrano dunque non riguardare solo l’estero, ma anche l’Italia.

Siamo sicuri che i tecnici di Amazon Web Services saranno in grado di risolvere il problema: per ora non c’è una tempistica definita, ma visto l’ultimo aggiornamento fornito sulla Health Dashboard, confidiamo che tutto torni alla normalità nel giro di qualche ora.

Avete riscontrato anche voi problemi con siti, giochi e servizi questa mattina? Fateci sapere la vostra.