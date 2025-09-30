Giornata di grandi novità in casa Amazon, con il colosso dell’e-commerce che ha appena presentato tanti nuovi dispositivi della gamma Amazon Echo, della gamma Ring, della gamma Blink e della gamma Amazon Fire TV.

Mentre degli altri prodotti appena annunciati trovate già i vari articoli dedicati sul nostro portale, in questo articolo ci occuperemo delle novità in ambito Fire TV, progettate per “semplificare l’esperienza visiva, offrendo un hardware più veloce e funzionalità personalizzate, pensate per consentire un accesso rapido ai contenuti desiderati“. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi, di queste novità.

Amazon Fire TV Omni QLED

La novità più interessante (e costosa) del lotto è rappresentata dalle smart TV che compongono la nuova serie di punta Amazon Fire TV Omni QLED, capace di offrire un pannello il 60% più luminoso rispetto ai modelli precedenti sfruttando (quasi) il doppio delle zone di local dimming in modo da garantire bianchi più brillanti e neri più definiti.

Non mancano il supporto a Dolby Vision e HDR10+ Adaptive per rendere i contenuti ancor più vividi e “accattivanti”. Rispetto al passato, Amazon ha poi aggiornato il processore che consente velocità di esecuzione più rapide del 40%.

Questa TV, disponibile con diagonali da 50, 55 o 65 pollici, regola automaticamente i colori del display in base all’illuminazione ambientale e gode della tecnologia OmniSense, utile perché abilita l’accensione automatica quando entriamo nella stanza in cui è presente, mostrando foto o opere d’arte per poi spegnersi quando la stanza rimane “vuota”. È chiaramente presente il supporto ad Alexa: l’assistente è sempre pronto ad accogliere le richieste degli utenti, anche per cercare qualcosa da guardare e avviarne la riproduzione.

Nuove Amazon Fire TV Serie 2 e Serie 4

Un gradino più in basso si piazzano le smart TV che compongono la seconda generazione delle gamma Amazon Fire TV – Serie 2 e Fire TV – Serie 4. Entrambe presentano cornici abbastanza sottili per risultare eleganti in qualsiasi ambiente, godendo di prestazioni superiori rispetto al passato grazie al nuovo processore quad-core.

Entrambe integrano la tecnologia OmniSense e la funzionalità Intensificatore dei dialoghi che aumenta il volume della voce per farla risaltare rispetto al volume di sottofondo. La differenza principale tra le due gamme risiede nel pannello, che presenta diagonali e risoluzioni diverse: diagonale da 32 o 40 pollici con risoluzione Full HD per la Serie 2, diagonale da 43, 50 o 55 pollici con risoluzione 4K per la Serie 4.

Amazon Fire TV Stick 4K Select

Oltre alle tre nuove smart TV, il colosso dell’e-commerce ha anche presentato la nuova chiavetta per lo streaming Amazon Fire TV Stick 4K Select, dispositivo che consente di rendere super attuale (e smart) qualunque TV dotata di una porta HDMI, dando il meglio di sé sugli schermi con risoluzione 4K.

La nuova chiavetta, caratterizzata da un design analogo alle ultime versioni lanciate sul mercato dal colosso dell’e-commerce, è compatibile con i principali servizi di streaming e in futuro supporterà esperienze come Xbox Gaming e Amazon Luna. Troviamo poi il supporto all’HDR10+ e funzionalità di avvio rapido delle app.

Un’esperienza Fire TV più semplice

Al centro dell’esperienza utente offerta dai dispositivi Fire TV appena annunciati da Amazon c’è una nuova versione del sistema operativo (che non sfrutta più Android come “base” ma è stato sviluppato a partire da Linux): esso è stato progettato per risultare più reattivo, efficiente e semplice rispetto al passato.

Tra le novità rientrano Live Guide (sulla schermata iniziale vengono mostrati film e programmi trasmessi in diretta), Sports Discovery (per individuare su quale piattaforma sia in onda la partita della squadra preferita o per scoprire riassunti e highlights degli ultimi eventi, in assenza di eventi dal vivo), Guida canali personalizzata (ridisegnata per offrire 10 raccomandazioni sulle abitudini di visione) e Lista unica per i preferiti (che raccoglie programmi e film salvati tra i preferiti da qualsiasi servizio di streaming).

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti Amazon Fire TV

Giunti alla fine, non ci resta che parlare della disponibilità e dei prezzi di partenza di tutti i dispositivi della gamma Fire TV appena annunciati da Amazon.

La chiavetta Fire TV Stick 4K Select è disponibile al pre-ordine da oggi, con spedizioni in programma da metà ottobre, al prezzo di 54,99 euro.

La smart TV Fire TV – Serie 2 è già disponibile, nelle versioni da 32 pollici e 40 pollici, a partire da 279,99 euro.

La smart TV Fire TV – Serie 4 è già disponibile, nelle versioni da 43 pollici, 50 pollici e 55 pollici, a partire da 499,99 euro.

La smart TV Fire TV Omni QLED è già disponibile, nelle versioni da 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici, a partire da 699,99 euro.

