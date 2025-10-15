Amazon ha chiuso il mese di settembre annunciando tanti nuovi dispositivi per arricchire il proprio ecosistema dedicato alla smart home (e non solo), sempre più vasto e ricco di soluzioni.

Mentre alcuni dei prodotti annunciati dal colosso dell’e-commerce sono stati messi da subito a disposizione degli utenti, sapevamo già che altri sarebbero arrivati in un secondo momento: è il caso di Amazon Fire TV Stick 4K Select, Ring Outdoor Camera Pro e la Videocamera esterne con proiettore di Blink, acquistabili in Italia da oggi (mercoledì 15 ottobre 2025) dopo due settimane di pre-ordini.

Amazon Fire TV Stick 4K Select

Il primo dei dispositivi Amazon disponibili in Italia da oggi è la chiavetta per lo streaming Fire TV Stick 4K Select, un dispositivo che mantiene il design di tutte le chiavette di ultima generazione e offre un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo di listino.

Forte soprattutto di una rinnovata esperienza utente Fire TV messa in campo con il nuovo sistema operativo ri-progettato dal colosso dell’e-commerce per garantire fluidità, reattività ed efficienza, questa chiavetta dà il meglio di sé sugli schermi con risoluzione 4K.

È ovviamente presente il supporto a tutti i principali servizi di streaming e, a breve, verranno incluse anche nuove esperienze come Xbox Gaming. Non mancano il supporto all’HDR10+ e funzionalità di avvio rapido delle app, già dal telecomando con Alexa integrata.

Amazon Fire TV Stick 4K Select – prezzo pari a 54,99 euro – acquista su Amazon

Previous Next Fullscreen

Ring Outdoor Camera Pro

Il secondo dispositivo disponibile da oggi in Italia è la Ring Outdoor Camera Pro, la più avanzata videocamera da esterni mai realizzata a marchio Ring: essa supporta la risoluzione 4K e integra la tecnologia Retinal Vision che combina sensori avanzati e una regolazione ottimizzata dall’IA per produrre video vicini alla percezione dell’occhio umano.

Oltre a Retinal Vision, la videocamera supporta lo zoom potenziato fino a 10x, la tecnologia Low-Light Sight, la visione notturna adattiva e il rilevamento del movimento 3D. Cogliere i dettagli anche nelle situazioni più complesse non sarà un problema.

Ring Outdoor Camera Pro – prezzo pari a 199,99 euro – acquista su Amazon

Previous Next Fullscreen

Videocamera esterna con proiettore di Blink

Il terzo e ultimo prodotto della lista è la Videocamera esterna con proiettore di Blink, dispositivo che guadagna la risoluzione 2K e mantiene le sue peculiarità: connettività wireless, flessibilità e facilità di installazione; il tutto, condito con un faretto LED da 700 lumen che si attiva automaticamente quando rileva un movimento. Questo dispositivo gode di una batteria che dura fino a 4 anni.

Videocamera esterna con proiettore di Blink (bundle con Bliink Outdoor 4 e Sync Module) – prezzo pari a 94,99 euro – acquista su Amazon

Previous Next Fullscreen

I prezzi di questi tre dispositivi Amazon, acquistabili da oggi in Italia

Siamo giunti alla fine e non ci resta che parlarvi del prezzo di questi tre dispositivi per la smart home, effettivamente disponibili e acquistabili da oggi (mercoledì 15 ottobre 2025) in Italia dopo due settimane di pre-ordini: