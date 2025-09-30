L’evento Amazon di New York sta regalando tante novità lato hardware: tra queste troviamo la nuova gamma di prodotti Blink per la sicurezza della smart home. I nuovi arrivi abbinano la risoluzione 2K a una soluzione di copertura con due telecamere che offre una panoramica a 180 gradi senza interruzioni: andiamo a scoprirli più da vicino.

Qualità 2K, faretto LED e copertura completa: ecco le novità Blink per la sicurezza

Le nuove videocamere Blink presentate da Amazon all’evento di oggi puntano a combinare semplicità, intelligenza e accessibilità. La prima novità è costituita in particolare dalla Videocamera Mini 2K+, un prodotto compatto con alimentazione a filo: piccola ma potente, mette a disposizione una qualità video in 2K e funzionalità smart a un prezzo competitivo, che rende la sicurezza avanzata ancora più accessibile. La Mini 2K+ può essere utilizzata anche all’esterno grazie all’adattatore di alimentazione resistente alle intemperie, acquistabile separatamente.

Previous Next Fullscreen

A proposito di monitoraggio degli ambienti esterni, Blink lancia in Italia la Videocamera esterna con proiettore: si tratta di una soluzione per videocamera wireless facile da installare, dotata di un potente faretto LED da 700 lumen che si attiva al rilevamento di un movimento. Offre una durata della batteria fino a due anni e una maggiore flessibilità rispetto a un prodotto cablato.

Previous Next Fullscreen

Le novità includono poi Blink Arc, che consente di combinare due videocamere Mini 2K+ in un’unica inquadratura panoramica unificata: viene alimentato da una sola fonte e installato in un unico punto, offrendo 180 gradi di copertura (con piano di abbonamento Plus) senza la necessità di complicate configurazioni multi-camera. La risoluzione arriva a 6 MP, ideale sia per gli ampi spazi interni sia per le aree esterne (con la complicità dell’adattatore resistente alle intemperie, venduto separatamente). Bambini che giocano in cortile, animali domestici in giardino o consegne alla porta: Blink Arc permette di avere tutto sotto controllo con un solo sguardo.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita delle novità Blink su Amazon

Tutti i nuovi prodotti sono disponibili all’acquisto in preordine a partire da oggi stesso, con spedizioni previste per la metà del mese di ottobre. La Videocamera Mini 2K+ viene proposta al prezzo di lancio di 44,99 euro, la Videocamera esterna con proiettore al prezzo di 94,99 euro (bundle con Blink Outdoor 4 e Sync Module), mentre Blink Arc è disponibile a 99,99 euro (bundle con 2 Blink Mini 2K+ e supporto).