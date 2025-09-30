Le novità dell’evento Amazon di oggi coinvolgono pure il marchio Ring: è stata infatti annunciata la gamma più avanzata di sempre, composta da nuove videocamere e nuovi videocitofoni 2K e 4K, pensati per alzare ulteriormente il livello. Scopriamo insieme Wired Video Doorbell Pro, Wired Video Doorbell Plus, Floodlight Cam Pro, Outdoor Cam Pro e Indoor Cam Plus.

Le novità Ring presentate all’evento Amazon, con Ring Retinal 4K o 2K

Ring è costantemente al lavoro per migliorare la nitidezza e l’affidabilità dei propri sistemi video, così che l’utente possa tenere facilmente sotto controllo ciò che conta di più. Durante l’evento di oggi, Amazon ha annunciato la nuova gamma Ring, che porta al debutto le prime videocamere 4K con intelligenza artificiale del brand ed è composta da cinque dispositivi: Wired Video Doorbell Pro, Wired Video Doorbell Plus, Floodlight Cam Pro, Outdoor Cam Pro e Indoor Cam Plus.

Ring Retinal 4K alimenta la gamma più avanzata finora con Wired Video Doorbell Pro, Floodlight Cam Pro e Outdoor Cam Pro: la prima lineup di prodotti 4K del brand vuole stabilire un nuovo standard di chiarezza e funzionalità ancora più intelligenti. Grazie alla Retinal Vision, la tecnologia di imaging di nuova generazione di Ring, i dispositivi possono catturare dettagli con maggiore precisione, per video che si avvicinano ulteriormente a quanto viene naturalmente percepito dall’occhio umano.

La tecnologia è in grado di ottimizzare ogni fase del processo di imaging attraverso un avanzato tuning AI: non solo video più nitidi dunque, ma anche un nuovo livello di intelligenza, dove ogni funzione diventa più efficace.

La tecnologia Ring Retinal 2K viene invece proposta sui dispositivi Wired Doorbell Plus e Indoor Cam Plus, per una maggiore nitidezza e una migliore densità di pixel rispetto alle generazioni precedenti: l’obiettivo è quello di ottenere un filmato più realistico ogni volta che si accede da smartphone.

Wired Video Doorbell Pro e Outdoor Cam Pro

Wired Video Doorbell Pro è il nuovo videocitofono cablato, mentre Outdoor Cam Pro la nuova videocamera da esterno (senza luci): si tratta di modelli con una qualità dell’immagine migliorata e funzionalità di sicurezza avanzate, dotati della tecnologia Retinal 4K di Ring, di zoom potenziato fino a 10x, di tecnologia Low-Light Sight, di visione notturna adattiva (per una visione più chiara anche al buio totale) e di rilevamento del movimento 3D.

Combinando tutte queste caratteristiche, i nuovi prodotti Ring promettono di cogliere i dettagli anche nelle situazioni più complesse, restituendo una visione realistica e un livello di chiarezza superiore.

Previous Next Fullscreen

Floodlight Cam Pro

Floodlight Cam Pro è pensata per la protezione e l’illuminazione degli spazi esterni più importanti: è dotata di tecnologia Retinal 4K, di uno zoom potenziato fino a 10x per i dettagli a distanza, e della funzione Low-Light Sight per una visione a colori anche a luci spente.

Integra faretti da 2000 lumen, ideali per la protezione di aree esterne di grandi dimensioni, come vialetti, giardini sul retro o confini di proprietà.

Previous Next Fullscreen

Wired Video Doorbell Plus e Indoor Cam Plus

Chiudiamo con Wired Video Doorbell Plus e Indoor Cam Plus, che promettono immagini nitide e realistiche grazie alla già citata tecnologia Retinal 2K di Ring. Non mancano le funzionalità Low-Light Sight e Adaptive Night Vision per la visione a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione, persino con zoom potenziato fino a 4x.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e uscita delle novità Ring di Amazon

Tutte e cinque le novità presentate da Amazon riguardanti la gamma Ring sono disponibili da subito in preordine, con spedizioni previste per la metà di ottobre. Questi i prezzi consigliati: