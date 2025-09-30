La famiglia Kindle Scribe cambia pelle e si rinnova profondamente. Amazon ha appena annunciato una linea completamente riprogettata dalle fondamenta, che non solo introduce il primo modello con display a colori della serie, ma porta con sé un design più sottile, leggero e prestazioni migliorate. Il tutto arricchito da nuove funzioni di produttività, tra cui un taccuino intelligente basato sull’intelligenza artificiale.

Kindle Scribe è tutto nuovo, dentro e fuori

Il nuovo Kindle Scribe è stato ridisegnato da zero per offrire un’esperienza quanto più vicina possibile alla scrittura su carta. Con uno spessore di appena 5,4 mm e un peso di 400 grammi, il dispositivo diventa più maneggevole e facile da trasportare.

Il display da 11 pollici è antiriflesso e mantiene le proporzioni di un foglio A4, ideale per leggere documenti a pagina intera o prendere appunti in modo naturale. Amazon ha anche rivisto la tecnologia dello schermo:

Nuovo sistema di illuminazione frontale con LED miniaturizzati per un’illuminazione uniforme e cornici più sottili;

con LED miniaturizzati per un’illuminazione uniforme e cornici più sottili; Vetro con texture speciale per aumentare l’attrito della penna sul display ;

; Architettura rivista del pannello per ridurre quasi a zero la parallasse , dando la sensazione di scrivere direttamente sul foglio;

, dando la sensazione di scrivere direttamente sul foglio; Nuovo chip quad-core con più memoria e tecnologia Oxide per rendere scrittura e cambi pagina fino al 40% più rapidi.

Kindle Scribe diventa anche Colorsoft

La vera rivoluzione è il debutto del Kindle Scribe Colorsoft, il primo della gamma a offrire un’esperienza di scrittura e disegno a colori. Amazon ha sviluppato una tecnologia proprietaria che consente di visualizzare colori morbidi e naturali senza affaticare la vista, a differenza degli schermi LCD.

Il segreto è un filtro cromatico unito a una guida luminosa con LED al nitruro, che intensifica i colori senza sbiadire i dettagli. Per sfruttare al meglio questa soluzione, è stato creato anche un nuovo motore di rendering che rende scrittura e annotazioni a colori più fluide e naturali.

Come per gli altri Kindle, anche il Colorsoft mantiene una lunga autonomia che si misura in settimane e non in ore.

Funzioni di produttività potenziate dall’AI

Il nuovo Scribe non è solo un e-reader evoluto, ma un vero strumento di lavoro digitale. Tra le principali novità software spiccano:

AI-powered notebook : un taccuino intelligente che permette di cercare all’interno degli appunti in modo naturale e ricevere riassunti generati dall’intelligenza artificiale. È possibile anche porre domande di approfondimento.

: un taccuino intelligente che permette di cercare all’interno degli appunti in modo naturale e ricevere riassunti generati dall’intelligenza artificiale. È possibile anche porre domande di approfondimento. Quick Notes e nuova Home : un’interfaccia riprogettata con la possibilità di aggiungere rapidamente appunti o accedere a libri e documenti recenti.

: un’interfaccia riprogettata con la possibilità di aggiungere rapidamente appunti o accedere a libri e documenti recenti. Supporto a Google Drive e OneDrive : per importare file da annotare o esportare PDF già modificati.

: per importare file da annotare o esportare PDF già modificati. Integrazione con Alexa+ (prevista nel 2026): gli utenti potranno inviare appunti e documenti al servizio e interagire con essi tramite conversazione vocale.

(prevista nel 2026): gli utenti potranno inviare appunti e documenti al servizio e interagire con essi tramite conversazione vocale. Condivisione con OneNote : esportazione diretta delle note come testo convertito o immagine incorporata.

: esportazione diretta delle note come testo convertito o immagine incorporata. Nuovi strumenti creativi : dieci colori per la penna, cinque per l’evidenziatore e un innovativo shader tool che consente sfumature e gradienti per artisti e designer.

: dieci colori per la penna, cinque per l’evidenziatore e un innovativo shader tool che consente sfumature e gradienti per artisti e designer. Workspace organizzato: possibilità di gestire documenti, libri e quaderni digitali in un unico spazio ordinato.

Lettura arricchita con funzioni AI

Oltre alla scrittura, anche la lettura beneficia di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Le più interessanti sono:

Story So Far , che permette di ripercorrere la trama letta fino a un determinato punto senza spoiler , utile per chi riprende un libro dopo settimane,

, che permette di , utile per chi riprende un libro dopo settimane, Ask this Book, che consente di evidenziare un passaggio e chiedere chiarimenti sul significato di una scena o sulle motivazioni di un personaggio.

Queste funzioni arriveranno su migliaia di titoli Kindle negli Stati Uniti, inizialmente via app iOS entro fine anno e successivamente anche sui dispositivi Kindle.

Accessori e nuove penne

Amazon ha ripensato anche la gamma di accessori:

Ogni dispositivo viene fornito con una nuova penna più ergonomica , che si aggancia magneticamente al Kindle e non necessita di ricarica;

, che si aggancia magneticamente al Kindle e non necessita di ricarica; Nuove cover folio in pelle premium o materiali sostenibili, comprese versioni in stile taccuino.

Prezzi e disponibilità

Il lancio dei nuovi Kindle Scribe avverrà entro la fine del 2025 negli Stati Uniti, con successiva espansione al Regno Unito e alla Germania nei primi mesi del 2026. Questi i prezzi annunciati:

Kindle Scribe base (senza luce frontale): 429,99 dollari , disponibile da inizio 2026

(senza luce frontale): , disponibile da Kindle Scribe con luce frontale : 499,99 dollari ,

: , Kindle Scribe Colorsoft: 629,99 dollari.

Tutti i modelli includono 3 mesi gratuiti di abbonamento a Kindle Unlimited, con accesso a milioni di eBook, audiolibri, fumetti e riviste.

Con questa nuova gamma, Amazon spinge il Kindle Scribe oltre i confini dell’e-reader tradizionale. Da semplice dispositivo per la lettura e le annotazioni, si trasforma in uno strumento di produttività digitale, arricchito da AI, compatibilità cloud e, per la prima volta, dalla possibilità di scrivere e disegnare a colori.