La famiglia Kindle Scribe cambia pelle e si rinnova profondamente. Amazon ha appena annunciato una linea completamente riprogettata dalle fondamenta, che non solo introduce il primo modello con display a colori della serie, ma porta con sé un design più sottile, leggero e prestazioni migliorate. Il tutto arricchito da nuove funzioni di produttività, tra cui un taccuino intelligente basato sull’intelligenza artificiale.

Kindle Scribe è tutto nuovo, dentro e fuori

Il nuovo Kindle Scribe è stato ridisegnato da zero per offrire un’esperienza quanto più vicina possibile alla scrittura su carta. Con uno spessore di appena 5,4 mm e un peso di 400 grammi, il dispositivo diventa più maneggevole e facile da trasportare.

Il display da 11 pollici è antiriflesso e mantiene le proporzioni di un foglio A4, ideale per leggere documenti a pagina intera o prendere appunti in modo naturale. Amazon ha anche rivisto la tecnologia dello schermo:

  • Nuovo sistema di illuminazione frontale con LED miniaturizzati per un’illuminazione uniforme e cornici più sottili;
  • Vetro con texture speciale per aumentare l’attrito della penna sul display;
  • Architettura rivista del pannello per ridurre quasi a zero la parallasse, dando la sensazione di scrivere direttamente sul foglio;
  • Nuovo chip quad-core con più memoria e tecnologia Oxide per rendere scrittura e cambi pagina fino al 40% più rapidi.

kindle scribe colorsoft

Kindle Scribe diventa anche Colorsoft

La vera rivoluzione è il debutto del Kindle Scribe Colorsoft, il primo della gamma a offrire un’esperienza di scrittura e disegno a colori. Amazon ha sviluppato una tecnologia proprietaria che consente di visualizzare colori morbidi e naturali senza affaticare la vista, a differenza degli schermi LCD.

Il segreto è un filtro cromatico unito a una guida luminosa con LED al nitruro, che intensifica i colori senza sbiadire i dettagli. Per sfruttare al meglio questa soluzione, è stato creato anche un nuovo motore di rendering che rende scrittura e annotazioni a colori più fluide e naturali.

Come per gli altri Kindle, anche il Colorsoft mantiene una lunga autonomia che si misura in settimane e non in ore.

kindle scribe colorsoft

Funzioni di produttività potenziate dall’AI

Il nuovo Scribe non è solo un e-reader evoluto, ma un vero strumento di lavoro digitale. Tra le principali novità software spiccano:

  • AI-powered notebook: un taccuino intelligente che permette di cercare all’interno degli appunti in modo naturale e ricevere riassunti generati dall’intelligenza artificiale. È possibile anche porre domande di approfondimento.
  • Quick Notes e nuova Home: un’interfaccia riprogettata con la possibilità di aggiungere rapidamente appunti o accedere a libri e documenti recenti.
  • Supporto a Google Drive e OneDrive: per importare file da annotare o esportare PDF già modificati.
  • Integrazione con Alexa+ (prevista nel 2026): gli utenti potranno inviare appunti e documenti al servizio e interagire con essi tramite conversazione vocale.
  • Condivisione con OneNote: esportazione diretta delle note come testo convertito o immagine incorporata.
  • Nuovi strumenti creativi: dieci colori per la penna, cinque per l’evidenziatore e un innovativo shader tool che consente sfumature e gradienti per artisti e designer.
  • Workspace organizzato: possibilità di gestire documenti, libri e quaderni digitali in un unico spazio ordinato.

kindle scribe colorsoft

Lettura arricchita con funzioni AI

Oltre alla scrittura, anche la lettura beneficia di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Le più interessanti sono:

  • Story So Far, che permette di ripercorrere la trama letta fino a un determinato punto senza spoiler, utile per chi riprende un libro dopo settimane,
  • Ask this Book, che consente di evidenziare un passaggio e chiedere chiarimenti sul significato di una scena o sulle motivazioni di un personaggio.

Queste funzioni arriveranno su migliaia di titoli Kindle negli Stati Uniti, inizialmente via app iOS entro fine anno e successivamente anche sui dispositivi Kindle.

Accessori e nuove penne

Amazon ha ripensato anche la gamma di accessori:

  • Ogni dispositivo viene fornito con una nuova penna più ergonomica, che si aggancia magneticamente al Kindle e non necessita di ricarica;
  • Nuove cover folio in pelle premium o materiali sostenibili, comprese versioni in stile taccuino.

kindle scribe colorsoft

Prezzi e disponibilità

Il lancio dei nuovi Kindle Scribe avverrà entro la fine del 2025 negli Stati Uniti, con successiva espansione al Regno Unito e alla Germania nei primi mesi del 2026. Questi i prezzi annunciati:

  • Kindle Scribe base (senza luce frontale): 429,99 dollari, disponibile da inizio 2026
  • Kindle Scribe con luce frontale: 499,99 dollari,
  • Kindle Scribe Colorsoft: 629,99 dollari.

Tutti i modelli includono 3 mesi gratuiti di abbonamento a Kindle Unlimited, con accesso a milioni di eBook, audiolibri, fumetti e riviste.

Con questa nuova gamma, Amazon spinge il Kindle Scribe oltre i confini dell’e-reader tradizionale. Da semplice dispositivo per la lettura e le annotazioni, si trasforma in uno strumento di produttività digitale, arricchito da AI, compatibilità cloud e, per la prima volta, dalla possibilità di scrivere e disegnare a colori.

