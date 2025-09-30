La famiglia Kindle Scribe cambia pelle e si rinnova profondamente. Amazon ha appena annunciato una linea completamente riprogettata dalle fondamenta, che non solo introduce il primo modello con display a colori della serie, ma porta con sé un design più sottile, leggero e prestazioni migliorate. Il tutto arricchito da nuove funzioni di produttività, tra cui un taccuino intelligente basato sull’intelligenza artificiale.
Kindle Scribe è tutto nuovo, dentro e fuori
Il nuovo Kindle Scribe è stato ridisegnato da zero per offrire un’esperienza quanto più vicina possibile alla scrittura su carta. Con uno spessore di appena 5,4 mm e un peso di 400 grammi, il dispositivo diventa più maneggevole e facile da trasportare.
Il display da 11 pollici è antiriflesso e mantiene le proporzioni di un foglio A4, ideale per leggere documenti a pagina intera o prendere appunti in modo naturale. Amazon ha anche rivisto la tecnologia dello schermo:
- Nuovo sistema di illuminazione frontale con LED miniaturizzati per un’illuminazione uniforme e cornici più sottili;
- Vetro con texture speciale per aumentare l’attrito della penna sul display;
- Architettura rivista del pannello per ridurre quasi a zero la parallasse, dando la sensazione di scrivere direttamente sul foglio;
- Nuovo chip quad-core con più memoria e tecnologia Oxide per rendere scrittura e cambi pagina fino al 40% più rapidi.
Kindle Scribe diventa anche Colorsoft
La vera rivoluzione è il debutto del Kindle Scribe Colorsoft, il primo della gamma a offrire un’esperienza di scrittura e disegno a colori. Amazon ha sviluppato una tecnologia proprietaria che consente di visualizzare colori morbidi e naturali senza affaticare la vista, a differenza degli schermi LCD.
Il segreto è un filtro cromatico unito a una guida luminosa con LED al nitruro, che intensifica i colori senza sbiadire i dettagli. Per sfruttare al meglio questa soluzione, è stato creato anche un nuovo motore di rendering che rende scrittura e annotazioni a colori più fluide e naturali.
Come per gli altri Kindle, anche il Colorsoft mantiene una lunga autonomia che si misura in settimane e non in ore.
Funzioni di produttività potenziate dall’AI
Il nuovo Scribe non è solo un e-reader evoluto, ma un vero strumento di lavoro digitale. Tra le principali novità software spiccano:
- AI-powered notebook: un taccuino intelligente che permette di cercare all’interno degli appunti in modo naturale e ricevere riassunti generati dall’intelligenza artificiale. È possibile anche porre domande di approfondimento.
- Quick Notes e nuova Home: un’interfaccia riprogettata con la possibilità di aggiungere rapidamente appunti o accedere a libri e documenti recenti.
- Supporto a Google Drive e OneDrive: per importare file da annotare o esportare PDF già modificati.
- Integrazione con Alexa+ (prevista nel 2026): gli utenti potranno inviare appunti e documenti al servizio e interagire con essi tramite conversazione vocale.
- Condivisione con OneNote: esportazione diretta delle note come testo convertito o immagine incorporata.
- Nuovi strumenti creativi: dieci colori per la penna, cinque per l’evidenziatore e un innovativo shader tool che consente sfumature e gradienti per artisti e designer.
- Workspace organizzato: possibilità di gestire documenti, libri e quaderni digitali in un unico spazio ordinato.
Lettura arricchita con funzioni AI
Oltre alla scrittura, anche la lettura beneficia di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Le più interessanti sono:
- Story So Far, che permette di ripercorrere la trama letta fino a un determinato punto senza spoiler, utile per chi riprende un libro dopo settimane,
- Ask this Book, che consente di evidenziare un passaggio e chiedere chiarimenti sul significato di una scena o sulle motivazioni di un personaggio.
Queste funzioni arriveranno su migliaia di titoli Kindle negli Stati Uniti, inizialmente via app iOS entro fine anno e successivamente anche sui dispositivi Kindle.
Accessori e nuove penne
Amazon ha ripensato anche la gamma di accessori:
- Ogni dispositivo viene fornito con una nuova penna più ergonomica, che si aggancia magneticamente al Kindle e non necessita di ricarica;
- Nuove cover folio in pelle premium o materiali sostenibili, comprese versioni in stile taccuino.
Prezzi e disponibilità
Il lancio dei nuovi Kindle Scribe avverrà entro la fine del 2025 negli Stati Uniti, con successiva espansione al Regno Unito e alla Germania nei primi mesi del 2026. Questi i prezzi annunciati:
- Kindle Scribe base (senza luce frontale): 429,99 dollari, disponibile da inizio 2026
- Kindle Scribe con luce frontale: 499,99 dollari,
- Kindle Scribe Colorsoft: 629,99 dollari.
Tutti i modelli includono 3 mesi gratuiti di abbonamento a Kindle Unlimited, con accesso a milioni di eBook, audiolibri, fumetti e riviste.
Con questa nuova gamma, Amazon spinge il Kindle Scribe oltre i confini dell’e-reader tradizionale. Da semplice dispositivo per la lettura e le annotazioni, si trasforma in uno strumento di produttività digitale, arricchito da AI, compatibilità cloud e, per la prima volta, dalla possibilità di scrivere e disegnare a colori.
