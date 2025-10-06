A poche ore dallo start della Festa delle Offerte Prime, Amazon continua a proporre una delle sue iniziative ricorrenti, offrendo ad alcuni clienti, abbonati e non, la possibilità di ricevere tre mesi di Kindle Unlimited in regalo.

L’abbonamento, che senza promozioni ha un canone mensile di 9,99 euro, offre accesso illimitato a milioni di eBook e a varie riviste in versione digitale. Per ottenere i tre mesi di prova gratuita è necessario innanzitutto verificare di essere idonei per l’offerta e in questa news vi diamo tutti i dettagli del caso.

⭐ Offerte Prime Day: dal 7 al 11
Offerta -31%
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 1

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB

Disponibile Black o Silvergray

899€ invece di 1299€
Amazon
Offerta
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 2

Offerte Bomba!

Solo errori di prezzo o sconti incredibili ma verificati!

Solo le imperdibili
Seguici su Telegram
Offerta -27%
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 3

ECOVACS X9 PRO OMNI

16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda

799€ invece di 1099€
Amazon
Offerta
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 4

Amazon Audible GRATIS 3 mesi

Leggi semplicemente ascoltando: su smartphone, tablet, computer e auto, oltre 70.000 audiolibri

0€ invece di 27,97
Amazon

Kindle Unlimited è gratis per tre mesi: come approfittarne

Come anticipato in apertura, tra le promozioni che Amazon tiene “in vita” alla vigilia della Festa delle Offerte Prime, la due-giorni autunnale di sconti dedicati agli abbonati Amazon Prime che si svolgerà martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025, rientra quella legata a Kindle Unlimited.

Fino all’8 ottobre 2025 (termine della Festa delle Offerte Prime), il colosso dell’e-commerce offre ad alcuni clienti (anche non abbonati, che possono abbonarsi da qua) la possibilità di ricevere in regalo tre mesi di abbonamento a Kindle Unlimited, servizio che altrimenti costerebbe 29,97 euro (per i tre mesi); al termine della promozione, il canone mensile è di 9,99 euro.

Verifica se sei idoneo a ricevere i tre mesi in regalo di Kindle Unlimited

(promozione valida fino a mercoledì 8 ottobre 2025)

Amazon - Promo Kindle Unlimited 3 mesi - ottobre 2025

Cliccando sul pulsante qui sopra, accetti le Condizioni d’uso di Kindle Unlimited e, se applicabili, i Termini e condizioni di questa offerta. Ci autorizzi ad addebitare il costo del tuo abbonamento sul tuo metodo di pagamento predefinito o un altro metodo di pagamento registrato nei nostri sistemi al termine del periodo d’uso gratuito, ove applicabile, e di ogni successivo mese di abbonamento. Il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 €/mese, IVA inclusa, fino a cancellazione. Puoi cancellare il tuo abbonamento tramite il tuo account Kindle Unlimited. Potremmo modificare il costo dell’abbonamento a Kindle Unlimited in futuro.

Una volta attivata l’offerta, tutti i titoli del catalogo possono essere letti dai dispositivi Amazon Kindle, ma anche direttamente da smartphone e tablet (sia Android che iOS/iPadOS) sfruttando l’app Kindle, disponibile attraverso gli store ufficiali (Google Play Store e App Store).

Dalla mezzanotte di domani, sarà poi attiva la Festa delle Offerte Prime: in questa news vi abbiamo un po’ spiegato come funziona la promozione, mentre qua potete trovare la pagina dedicata alle offerte già attive (tra cui rientrano molti dispositivi Amazon, inclusi alcuni modelli di Kindle). Per non perdervi nemmeno una di queste offerte, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech.

Offerte per categoria

Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 5

Notebook
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 6

Smartphone
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 7

IPhone e iPad
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 8

Smartwatch
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 9

Tablet
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 10

TV
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 11

Monitor
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 12

Cuffie
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 13

Dispositivi Amazon
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 14

SmartHome
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 15

Robot Aspirapolvere
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 16

SSD
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 17

Power Bank
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 18

Accessori pc
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 19

PS e Giochi
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 20

Xbox e Giochi
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 21

Mobilità Elettrica
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 22

Friggitrici ad aria
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 23

Yogurtiere e Gelatiere
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 24

Robot da cucina
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 25

Spazzolini Smart
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 26

Telecamere
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 27

Roomba
Offerte Prime
Amazon regala tre mesi di Kindle Unlimited ad alcuni clienti 28

Cover
Offerte Prime

In copertina c’è Kindle Scribe (trovate qui la recensione)

Potrebbero interessarti: