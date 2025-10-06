A poche ore dallo start della Festa delle Offerte Prime, Amazon continua a proporre una delle sue iniziative ricorrenti, offrendo ad alcuni clienti, abbonati e non, la possibilità di ricevere tre mesi di Kindle Unlimited in regalo.

L’abbonamento, che senza promozioni ha un canone mensile di 9,99 euro, offre accesso illimitato a milioni di eBook e a varie riviste in versione digitale. Per ottenere i tre mesi di prova gratuita è necessario innanzitutto verificare di essere idonei per l’offerta e in questa news vi diamo tutti i dettagli del caso.

Kindle Unlimited è gratis per tre mesi: come approfittarne

Come anticipato in apertura, tra le promozioni che Amazon tiene “in vita” alla vigilia della Festa delle Offerte Prime, la due-giorni autunnale di sconti dedicati agli abbonati Amazon Prime che si svolgerà martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025, rientra quella legata a Kindle Unlimited.

Fino all’8 ottobre 2025 (termine della Festa delle Offerte Prime), il colosso dell’e-commerce offre ad alcuni clienti (anche non abbonati, che possono abbonarsi da qua) la possibilità di ricevere in regalo tre mesi di abbonamento a Kindle Unlimited, servizio che altrimenti costerebbe 29,97 euro (per i tre mesi); al termine della promozione, il canone mensile è di 9,99 euro.

Verifica se sei idoneo a ricevere i tre mesi in regalo di Kindle Unlimited (promozione valida fino a mercoledì 8 ottobre 2025)

Una volta attivata l’offerta, tutti i titoli del catalogo possono essere letti dai dispositivi Amazon Kindle, ma anche direttamente da smartphone e tablet (sia Android che iOS/iPadOS) sfruttando l’app Kindle, disponibile attraverso gli store ufficiali (Google Play Store e App Store).

Dalla mezzanotte di domani, sarà poi attiva la Festa delle Offerte Prime: in questa news vi abbiamo un po' spiegato come funziona la promozione, mentre qua potete trovare la pagina dedicata alle offerte già attive (tra cui rientrano molti dispositivi Amazon, inclusi alcuni modelli di Kindle).

