Martedì e mercoledì della prossima settimana, ovvero il 7 e l’8 ottobre 2025, si svolgerà la nuova Festa delle Offerte Prime di Amazon, una due-giorni con cui il colosso dell’e-commerce promette centinaia di migliaia di sconti, riservati agli utenti Prime, su praticamente la totalità delle categorie presenti in catalogo.
Della “Festa” faranno parte, come di consueto, anche molti prodotti marchiati direttamente da Amazon e su di essi le offerte sono già attive in anteprima, ovviamente riservate ancora una volta ai soli abbonati Prime: scopriamo di quali dispositivi si tratta.
Amazon anticipa la Festa delle Offerte Prime con sconti sui propri dispositivi
Mancano circa sei giorni alla due-giorni di offerte del colosso dell’e-commerce riservata agli abbonati ad Amazon Prime, ovvero la Festa delle Offerte Prime, un evento molto atteso che ha conquistato i cuori degli abbonati, ponendosi come una delle migliori occasioni per acquistare i prodotti che fanno parte delle nostre liste dei desideri.
In anticipo rispetto alla mezzanotte del 7 ottobre 2025, ovvero lo “start” dell’evento vero e proprio, il colosso dell’e-commerce consente (agli abbonati) di accedere già a tutta una serie di offerte. Tra queste, una delle più interessanti riguarda i dispositivi a marchio Amazon, capaci di costituire un’ecosistema per la smart home affidabile e abbastanza completo.
Dispositivi Echo con Alexa
Partiamo coi dispositivi della gamma Echo, ovvero gli smart speaker e smart display che mettono a disposizione dell’utente i servigi dell’assistente Alexa e consentono di controllare tramite voce tutti i dispositivi per la smart home compatibili. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.
- Amazon Echo Pop (ultimo modello) al prezzo di 24,99 euro invece di 54,99 euro nelle colorazioni Lavanda e Antracite (costa 29,99 euro nelle colorazioni Bianco Ghiaccio e Verde Petrolio)
- Amazon Echo Dot (ultimo modello) al prezzo di 29,99 euro invece di 64,99 euro nelle colorazioni Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte
- Amazon Echo Spot (modello 2024) al prezzo di 49,99 euro invece di 94,99 euro nelle colorazioni Nero, Bianco e Blu
- Amazon Echo Show 5 (ultimo modello) al prezzo di 59,99 euro invece di 109,99 euro nelle colorazioni Antracite, Azzurro e Bianco
- Amazon Echo Show 8 (modello 2023) al prezzo di 99,99 euro invece di 169,99 euro nelle colorazioni Antracite e Bianco
- Amazon Echo Show 15 al prezzo di 279,99 euro invece di 329,99 euro
- Amazon Echo Show 21 al prezzo di 379,99 euro invece di 439,99 euro
Dispositivi Amazon Fire TV
C’è spazio anche per offerte sui dispositivi Amazon Fire TV, con due Fire TV Stick e quattro serie di smart TV proposte in offerta assieme a tanti altri accessori.
- Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello) al prezzo di 23,99 euro invece di 44,99 euro
- Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello) al prezzo di 35,99 euro invece di 69,99 euro
- Amazon Fire TV – Serie 2 (720p HD)
- Modello da 32″ al prezzo di 149,99 euro invece di 169,99 euro
- Modello da 40″ al prezzo di 219,99 euro invece di 219,99 euro
- Amazon Fire TV – Serie 4 (4K UHD)
- Modello da 43″ al prezzo di 259,99 euro invece di 329,99 euro
- Modello da 50″ al prezzo di 279,99 euro invece di 359,99 euro
- Modello da 55″ al prezzo di 339,99 euro invece di 399,99 euro
- Amazon Fire TV – Serie Omni QLED (4K UHD)
- Modello da 43″ al prezzo di 339,99 euro invece di 339,99 euro
- Modello da 50″ al prezzo di 419,99 euro invece di 419,99 euro
- Modello da 55″ al prezzo di 479,99 euro invece di 559,99 euro
- Amazon Fire TV – Serie Omni Mini-LED (4K UHD)
- Modello da 55″ al prezzo di 679,99 euro invece di 749,99 euro
- Modello da 65″ al prezzo di 879,99 euro invece di 949,99 euro
Dispositivi Kindle eReader
Tra le offerte in anteprima sui dispositivi Amazon rientrano anche alcuni eBook reader a marchio Kindle e, nello specifico, i più interessanti sono i modelli Colorsoft e Scribe, entrambi a prezzi decisamente più convenienti rispetto ai listini ufficiali.
Dispositivi per la sicurezza domestica (Ring e Blink)
Infine c’è spazio per videocamere smart, videocitofoni, allarmi e kit per la videosorveglianza a marchio Ring e Blink, entrambi brand del panorama Amazon. Anche in questo caso, vi proponiamo solo alcuni esempi.
- Videocitofono supplementare Blink al prezzo di 32,99 euro invece di 54,99 euro
- Ring Intercom al prezzo di 35,99 euro invece di 99,99 euro
- Videocamera Blink Outdoor 4 (una telecamera e Sync Module Core) + Blink Video Doorbell (nero) al prezzo di 35,99 euro invece di 134,98 euro
- Videocamera Blink Outodor 4 (sistema a tre telecamere con Sync Module Core) al prezzo di 96,49 euro invece di 214,99 euro
- Videocamera esterna Ring a batteria (4 pezzi) + Videocamera interna (Indoor Cam 2a gen.) al prezzo di 164,99 euro invece di 359,9 euro
- Kit Ring Alarm L + videocamera interna (Indoor Camera 2a gen.) al prezzo di 199,99 euro invece di 450,92 euro
Maggiori info sulla Festa delle Offerte Prime di Amazon
Per scoprire tutti i dispositivi Amazon in offerta, vi basterà cliccare su questo link. Per maggiori informazioni sull’evento, vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte già attive. Infine, vi ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime “vera e propria” partirà la mezzanotte del 7 ottobre 2025 e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. Per non perdervi nemmeno una di queste offerte, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.
