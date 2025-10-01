Martedì e mercoledì della prossima settimana, ovvero il 7 e l’8 ottobre 2025, si svolgerà la nuova Festa delle Offerte Prime di Amazon, una due-giorni con cui il colosso dell’e-commerce promette centinaia di migliaia di sconti, riservati agli utenti Prime, su praticamente la totalità delle categorie presenti in catalogo.

Della “Festa” faranno parte, come di consueto, anche molti prodotti marchiati direttamente da Amazon e su di essi le offerte sono già attive in anteprima, ovviamente riservate ancora una volta ai soli abbonati Prime: scopriamo di quali dispositivi si tratta.

Amazon anticipa la Festa delle Offerte Prime con sconti sui propri dispositivi

Mancano circa sei giorni alla due-giorni di offerte del colosso dell’e-commerce riservata agli abbonati ad Amazon Prime, ovvero la Festa delle Offerte Prime, un evento molto atteso che ha conquistato i cuori degli abbonati, ponendosi come una delle migliori occasioni per acquistare i prodotti che fanno parte delle nostre liste dei desideri.

In anticipo rispetto alla mezzanotte del 7 ottobre 2025, ovvero lo “start” dell’evento vero e proprio, il colosso dell’e-commerce consente (agli abbonati) di accedere già a tutta una serie di offerte. Tra queste, una delle più interessanti riguarda i dispositivi a marchio Amazon, capaci di costituire un’ecosistema per la smart home affidabile e abbastanza completo.

Dispositivi Echo con Alexa

Partiamo coi dispositivi della gamma Echo, ovvero gli smart speaker e smart display che mettono a disposizione dell’utente i servigi dell’assistente Alexa e consentono di controllare tramite voce tutti i dispositivi per la smart home compatibili. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.

Dispositivi Amazon Fire TV

C’è spazio anche per offerte sui dispositivi Amazon Fire TV, con due Fire TV Stick e quattro serie di smart TV proposte in offerta assieme a tanti altri accessori.

Dispositivi Kindle eReader

Tra le offerte in anteprima sui dispositivi Amazon rientrano anche alcuni eBook reader a marchio Kindle e, nello specifico, i più interessanti sono i modelli Colorsoft e Scribe, entrambi a prezzi decisamente più convenienti rispetto ai listini ufficiali.

Dispositivi per la sicurezza domestica (Ring e Blink)

Infine c’è spazio per videocamere smart, videocitofoni, allarmi e kit per la videosorveglianza a marchio Ring e Blink, entrambi brand del panorama Amazon. Anche in questo caso, vi proponiamo solo alcuni esempi.

Maggiori info sulla Festa delle Offerte Prime di Amazon

Per scoprire tutti i dispositivi Amazon in offerta, vi basterà cliccare su questo link. Per maggiori informazioni sull’evento, vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte già attive. Infine, vi ricordiamo che la Festa delle Offerte Prime “vera e propria” partirà la mezzanotte del 7 ottobre 2025 e proseguirà fino alle 23:59 dell’8 ottobre 2025. Per non perdervi nemmeno una di queste offerte, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

