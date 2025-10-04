Nella giornata di ieri, Tesla ha diramato un comunicato stampa per informare della disponibilità italiana di un nuovo aggiornamento che coinvolge Tesla Model 3 e Model Y e che si traduce in una maggiore autonomia per entrambe le vetture.

Sulla berlina, a differenza del SUV che si è rifatto il trucco all’inizio dell’anno, ci sono inoltre tante altre piccole di novità oltre all’incremento di autonomia, ma in entrambi i casi non cambiano i prezzi di listino. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tesla Model 3 si “rinnova” con alcune novità

Come anticipato in apertura, Tesla ha annunciato (e subito messo a disposizione) alcuni miglioramenti per Tesla Model 3, best seller per l’azienda di Elon Musk nonché una delle auto elettriche più apprezzate sul mercato (anche italiano).

Cambiano le batterie e aumenta l’autonomia

Grazie a nuovi pacchi batterie con maggiore densità energetica, aumenta l’autonomia di Tesla Model 3 in tutte le versioni disponibili. Tesla non è solita diffondere dati precisi sulla capacità, quindi non sappiamo di quanto aumentino i pacchi batterie.

I nuovi dati sull’autonomia (in km) nel ciclo di omologazione WLTP evidenziano comunque sensibili miglioramenti (soprattutto sulle Long Range che migliorano di quasi 50 km il dato) rispetto a prima, e fungono da indicatore del buon operato dell’azienda.

# In precedenza Post-aggiornamento Model 3

RWD 513 km 520 km (+7 km) Model 3

Long Range RWD 702 km 750 km (+48 km) Model 3

Long Range AWD 678 km 716 km (+48 km) Model 3

Performance AWD 528 km 571 km (+43 km)

Ci sono altre due novità per la berlina

Oltre ai miglioramenti legati alle batterie con maggiore densità energetica, la Tesla Model 3 gode di una nuova telecamera frontale (è stata inserita nel paraurti anteriore) che, oltre ad essere dotata di un sistema di lavaggio a liquido e riscaldamento integrato, mette a disposizione del conducente, sul grande schermo centrale, una visuale più ampia dell’area circostante.

Un’altra novità è rappresentata dalla leva per gli indicatori di direzione. Essa rappresenta una sorta di retro con grattata per Tesla che torna a una soluzione “classica”, abbandonando la soluzione precedente (protagonista nella seguente immagine) che prevedeva la presenza di due pulsanti sul volante per inserire l’indicatore di direzione desiderato.

Tesla Model Y: aumenta l’autonomia della Long Range a trazione integrale

La stessa novità in termini di pacco batteria a maggiore densità energetica investe anche la Tesla Model Y, vettura che a fine agosto è arrivata nella versione Performance (Juniper).

In questo caso, però, l’aggiornamento messo in campo da Tesla investe solo la versione Long Range a trazione integrale: nel suo caso, l’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP passa da 586 km a ben 629 km (con un aumento di 43 km).

I prezzi di listino di Tesla Model 3 e Model Y non cambiano

Nonostante questi aggiornamenti, per le versioni coinvolte di Tesla Model 3 e Tesla Model Y non cambiano i prezzi di partenza che troviamo sul configuratore Tesla online, che rimangono i seguenti: