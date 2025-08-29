Design e interni: un’esperienza premium

A distinguere la Model Y Performance non sono solo i numeri. Esteticamente, si fa notare per gli imponenti cerchi Arachnid 2.0 da 21 pollici e per le pinze dei freni rosse maggiorate, dettagli che comunicano immediatamente il suo carattere sportivo. Questi elementi non sono solo estetici, ma contribuiscono a migliorare la dinamica di guida e la capacità di frenata, essenziali per gestire tanta esuberanza.

All’interno, l’atmosfera è decisamente premium e focalizzata sul guidatore. Le modanature in vera fibra di carbonio sostituiscono il tessuto delle altre versioni, creando un ambiente più ricercato e tecnologico. Ci sono poi i nuovi sedili sportivi con regolazioni elettriche, riscaldamento, ventilazione e un supporto per le cosce migliorato, pensati per contenervi al meglio nelle curve più impegnative. Al centro della plancia domina il nuovo touchscreen HD da 16 pollici, più grande e reattivo, mentre l’illuminazione ambientale e lo schermo posteriore – parte dell’aggiornamento Juniper – completano un pacchetto di altissimo livello.

Autonomia e ricarica: l’efficienza non manca

Grazie all’efficienza del powertrain Tesla, la Model Y Performance offre un’autonomia stimata di 580 km (ciclo WLTP) con un consumo medio di soli 16,2 kWh/100 km, un valore che la rende molto simile alla trazione integrale Long Range che come abbiamo visto dai test empirici garantisce circa 450-480 km di autonomia reali. Questo equilibrio tra prestazioni estreme e percorrenza è uno dei punti di forza di questi veicoli. La batteria a bordo dovrebbe essere, ma al momento non vi è certezza perché Tesla non comunica il dato, la nuova fornita da LG da 82-84 KWh.

E quando è il momento di fare il pieno di energia, la rete Supercharger vi permette di recuperare fino a 243 km di autonomia in soli 15 minuti, rendendo le soste rapide e convenienti.

Questo concentrato di tecnologia e prestazioni è disponibile a un prezzo di listino di 61.990 €, con le prime consegne previste a partire da settembre 2025, praticamente 9.000€ in più rispetto al modello Long Range a trazione integrale e 17.000€ in più rispetto al modello base. L’esperienza a bordo è arricchita da un impianto audio premium con 15 altoparlanti e un subwoofer, che assicura un’immersione sonora totale durante ogni viaggio.

Vuoi farla tua? Acquistala ora online da questo link per avere i vantaggi referral

Galleria nuova Tesla Model Y Performance (Juniper)

Nuova Model Y Performance viene prodotta per l’Europa presso la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo. A partire da oggi è disponibile per essere vista presso i Tesla Store. Le colorazioni sono Grigio Stealth senza sovrapprezzo; Nero Diamante, Blu Oceano Metallizzato e Bianco Perla Micalizzato a 1.300€, Ultra Rosso e Argento Mercurio a 2.600€.

Previous Next Fullscreen