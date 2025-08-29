L’attesa è finita. La nuova Tesla Model Y Performance (a trazione integrale) è ufficiale e pronta a ridefinire il concetto di SUV sportivo, combinando la praticità di un’auto per la famiglia con prestazioni che fanno impallidire molte supercar. Preparatevi a scoprire un veicolo che non accetta compromessi.

Prestazioni da capogiro in un suv per la famiglia

Dopo mesi di avvistamenti e prototipi camuffati – come quello notato vicino alla sede di Palo Alto – la versione Performance della Model Y con l’aggiornamento “Juniper” è ora una realtà, ordinabile anche in Italia. Il cuore pulsante di questo modello è il suo sistema a doppio motore (quindi trazione integrale), capace di scatenare un’accelerazione a dir poco mozzafiato: lo 0-100 km/h viene coperto in soli 3,5 secondi. Un dato che la proietta direttamente nel mondo delle supercar, pur mantenendo la carrozzeria e la versatilità di un SUV.

Ma la potenza è nulla senza controllo. Per questo, è stato introdotto un sistema di sospensioni multilink avanzate con smorzamento elettronico a variazione continua, una tecnologia che vi permette di personalizzare l’assetto tramite le modalità di guida dedicate. Che stiate cercando il massimo comfort in autostrada o una rigidità da pista per affrontare un percorso tortuoso, la Model Y Performance si adatta istantaneamente alle vostre esigenze, garantendo una tenuta di strada e una reattività eccezionali.

Le sospensioni adattive offriranno due livelli distinti:

  • Standard, che è orientata al comfort e alla fluidità senza rinunciare al controllo;
  • Sport, più rigida e reattiva, capace di accorciare i tempi di risposta, aumentare la connessione con la strada e restituire maggiore precisione allo sterzo.

A queste si affianca lo Stability Assist con due livelli selezionabili:

  • Standard, che privilegia la sicurezza e la stabilità in ogni contesto;
  • Ridotta, pensata per i guidatori più esperti che vogliono più libertà di gestione e minori interventi elettronici.
Caratteristiche tecniche a confronto con gli altri modelli

Caratteristica Performance a trazione integrale Long Range a trazione integrale Long Range a trazione posteriore Trazione posteriore
Prezzo 61.990 € 52.990 € 49.990 € 44.990 €
Disponibilità set 2025 set 2025 set 2025 set 2025
Autonomia (WLTP) 580 km 586 km 622 km 500 km
0–100 km/h 3,5 s 4,8 s 5,6 s 5,9 s
Ricarica in 15 min (Supercharger) fino a 243 km fino a 266 km fino a 267 km fino a 238 km
Audio 15 altoparlanti 15 altoparlanti 9 altoparlanti 9 altoparlanti
Subwoofer 1 1
Cerchi (base) Arachnid 2.0 21″ Crossflow 19″ Crossflow 19″ Crossflow 19″
Cerchi (opzionali) Helix 20″ Helix 20″
Interni – Modanature Fibra di carbonio Tessuto Tessuto Tessuto
Touchscreen anteriore 16″ ad altissima definizione 15,4″ 15,4″ 15,4″
Sedili anteriori Sportivi, elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento, ventilazione, supporto cosce Elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento e ventilazione Elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento e ventilazione Elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento e ventilazione
Comfort di guida Sospensioni multilink con smorzamento elettronico continuo e modalità di guida Sospensioni multilink, smorzamento dipendente dalla frequenza Sospensioni multilink, smorzamento dipendente dalla frequenza Sospensioni multilink, smorzamento dipendente dalla frequenza