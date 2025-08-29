L’attesa è finita. La nuova Tesla Model Y Performance (a trazione integrale) è ufficiale e pronta a ridefinire il concetto di SUV sportivo, combinando la praticità di un’auto per la famiglia con prestazioni che fanno impallidire molte supercar. Preparatevi a scoprire un veicolo che non accetta compromessi.
Indice:
Epic fun + adrenaline on tap
New Model Y Performance now available pic.twitter.com/1g3LPB1VNw
— Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) August 29, 2025
Prestazioni da capogiro in un suv per la famiglia
Dopo mesi di avvistamenti e prototipi camuffati – come quello notato vicino alla sede di Palo Alto – la versione Performance della Model Y con l’aggiornamento “Juniper” è ora una realtà, ordinabile anche in Italia. Il cuore pulsante di questo modello è il suo sistema a doppio motore (quindi trazione integrale), capace di scatenare un’accelerazione a dir poco mozzafiato: lo 0-100 km/h viene coperto in soli 3,5 secondi. Un dato che la proietta direttamente nel mondo delle supercar, pur mantenendo la carrozzeria e la versatilità di un SUV.
Ma la potenza è nulla senza controllo. Per questo, è stato introdotto un sistema di sospensioni multilink avanzate con smorzamento elettronico a variazione continua, una tecnologia che vi permette di personalizzare l’assetto tramite le modalità di guida dedicate. Che stiate cercando il massimo comfort in autostrada o una rigidità da pista per affrontare un percorso tortuoso, la Model Y Performance si adatta istantaneamente alle vostre esigenze, garantendo una tenuta di strada e una reattività eccezionali.
Le sospensioni adattive offriranno due livelli distinti:
- Standard, che è orientata al comfort e alla fluidità senza rinunciare al controllo;
- Sport, più rigida e reattiva, capace di accorciare i tempi di risposta, aumentare la connessione con la strada e restituire maggiore precisione allo sterzo.
A queste si affianca lo Stability Assist con due livelli selezionabili:
- Standard, che privilegia la sicurezza e la stabilità in ogni contesto;
- Ridotta, pensata per i guidatori più esperti che vogliono più libertà di gestione e minori interventi elettronici.
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB
Caratteristiche tecniche a confronto con gli altri modelli
|Caratteristica
|Performance a trazione integrale
|Long Range a trazione integrale
|Long Range a trazione posteriore
|Trazione posteriore
|Prezzo
|61.990 €
|52.990 €
|49.990 €
|44.990 €
|Disponibilità
|set 2025
|set 2025
|set 2025
|set 2025
|Autonomia (WLTP)
|580 km
|586 km
|622 km
|500 km
|0–100 km/h
|3,5 s
|4,8 s
|5,6 s
|5,9 s
|Ricarica in 15 min (Supercharger)
|fino a 243 km
|fino a 266 km
|fino a 267 km
|fino a 238 km
|Audio
|15 altoparlanti
|15 altoparlanti
|9 altoparlanti
|9 altoparlanti
|Subwoofer
|1
|1
|—
|—
|Cerchi (base)
|Arachnid 2.0 21″
|Crossflow 19″
|Crossflow 19″
|Crossflow 19″
|Cerchi (opzionali)
|—
|Helix 20″
|Helix 20″
|—
|Interni – Modanature
|Fibra di carbonio
|Tessuto
|Tessuto
|Tessuto
|Touchscreen anteriore
|16″ ad altissima definizione
|15,4″
|15,4″
|15,4″
|Sedili anteriori
|Sportivi, elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento, ventilazione, supporto cosce
|Elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento e ventilazione
|Elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento e ventilazione
|Elettrici con reclinazione/inclinazione, riscaldamento e ventilazione
|Comfort di guida
|Sospensioni multilink con smorzamento elettronico continuo e modalità di guida
|Sospensioni multilink, smorzamento dipendente dalla frequenza
|Sospensioni multilink, smorzamento dipendente dalla frequenza
|Sospensioni multilink, smorzamento dipendente dalla frequenza
Design e interni: un’esperienza premium
A distinguere la Model Y Performance non sono solo i numeri. Esteticamente, si fa notare per gli imponenti cerchi Arachnid 2.0 da 21 pollici e per le pinze dei freni rosse maggiorate, dettagli che comunicano immediatamente il suo carattere sportivo. Questi elementi non sono solo estetici, ma contribuiscono a migliorare la dinamica di guida e la capacità di frenata, essenziali per gestire tanta esuberanza.
All’interno, l’atmosfera è decisamente premium e focalizzata sul guidatore. Le modanature in vera fibra di carbonio sostituiscono il tessuto delle altre versioni, creando un ambiente più ricercato e tecnologico. Ci sono poi i nuovi sedili sportivi con regolazioni elettriche, riscaldamento, ventilazione e un supporto per le cosce migliorato, pensati per contenervi al meglio nelle curve più impegnative. Al centro della plancia domina il nuovo touchscreen HD da 16 pollici, più grande e reattivo, mentre l’illuminazione ambientale e lo schermo posteriore – parte dell’aggiornamento Juniper – completano un pacchetto di altissimo livello.
Autonomia e ricarica: l’efficienza non manca
Grazie all’efficienza del powertrain Tesla, la Model Y Performance offre un’autonomia stimata di 580 km (ciclo WLTP) con un consumo medio di soli 16,2 kWh/100 km, un valore che la rende molto simile alla trazione integrale Long Range che come abbiamo visto dai test empirici garantisce circa 450-480 km di autonomia reali. Questo equilibrio tra prestazioni estreme e percorrenza è uno dei punti di forza di questi veicoli. La batteria a bordo dovrebbe essere, ma al momento non vi è certezza perché Tesla non comunica il dato, la nuova fornita da LG da 82-84 KWh.
E quando è il momento di fare il pieno di energia, la rete Supercharger vi permette di recuperare fino a 243 km di autonomia in soli 15 minuti, rendendo le soste rapide e convenienti.
Questo concentrato di tecnologia e prestazioni è disponibile a un prezzo di listino di 61.990 €, con le prime consegne previste a partire da settembre 2025, praticamente 9.000€ in più rispetto al modello Long Range a trazione integrale e 17.000€ in più rispetto al modello base. L’esperienza a bordo è arricchita da un impianto audio premium con 15 altoparlanti e un subwoofer, che assicura un’immersione sonora totale durante ogni viaggio.
Galleria nuova Tesla Model Y Performance (Juniper)
Nuova Model Y Performance viene prodotta per l’Europa presso la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo. A partire da oggi è disponibile per essere vista presso i Tesla Store. Le colorazioni sono Grigio Stealth senza sovrapprezzo; Nero Diamante, Blu Oceano Metallizzato e Bianco Perla Micalizzato a 1.300€, Ultra Rosso e Argento Mercurio a 2.600€.