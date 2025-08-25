Sebbene le Tesla siano tra le auto elettriche più efficienti sul mercato, quando sono parcheggiate utilizzano energia (e, pertanto, riducono la durata della batteria) per mantenere attive alcune funzioni, come ad esempio la Modalità Sentinella, in modo che possano essere pronte nel caso in cui si dovessero verificare determinati eventi.

Ebbene, il popolare produttore automobilistico ha studiato una nuova funzionalità per aiutare i proprietari delle sue auto a risparmiare la batteria e a ridurre questo “consumo fantasma”.

Tesla introduce la Modalità a basso consumo

Mantenere queste particolari funzioni pronte all’uso consuma un certo quantitativo di energia e in determinate situazioni (basti pensare, ad esempio, a quella in cui l’auto è parcheggiata in un aeroporto, ove potrebbe rimanere ferma per vari giorni) la percentuale della batteria potrebbe iniziare a diminuire in modo significativo.

In tali casi potrebbe rivelarsi utile la nuova funzionalità chiamata “Modalità a basso consumo” (Low Power Mode), che disabiliterà automaticamente una serie di impostazioni per contrastare l’esaurimento della batteria.

Tesla precisa che, quando si attiva questa particolare modalità, il veicolo risparmierà energia disattivando automaticamente varie funzioni, come la Modalità Sentinella, gli accessori sempre accesi, il sistema di protezione contro il surriscaldamento della cabina, il clima acceso e la Modalità campeggio, ecc.

Sempre stando a quanto viene messo in evidenza dal produttore, durante la ricarica con la modalità di risparmio energetico abilitata la Modalità Sentinella e l’alimentazione degli accessori rimarranno disponibili mentre il clima acceso e la Modalità Campeggio resteranno attivi solo in caso di ricarica rapida.

Tesla ricorda che con la Modalità a basso consumo attiva il veicolo continua a utilizzare energia per le funzioni di standby, le attività dello schermo e le interazioni con l’app Tesla, aggiungendo che in climi freddi l’energia disponibile potrebbe diminuire più rapidamente.