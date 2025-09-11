Il mese di settembre 2025 segna un nuovo capitolo per gli abbonamenti a Disney+, che si trova ancora una volta a gestire il doppio binario di una promozione allettante per attirare nuovi clienti e di un inevitabile aumento dei listini che riguarda tutte le tipologie di piani. Dall’ 11 al 27 settembre 2025 la piattaforma streaming offre agli utenti la possibilità di abbonarsi con un prezzo ridotto per i primi tre mesi, ma allo scadere di questo periodo di sconto scatterà un incremento delle tariffe ufficiali, con rincari fino a 2 euro rispetto ai prezzi validi fino al 10 settembre.

Una dinamica non nuova per chi segue i cambiamenti tariffari del servizio: basti ricordare che l’ultimo incremento risaliva al 17 ottobre 2024, quando furono ritoccati al rialzo sia i piani Standard che Premium, nelle versioni mensili e annuali. Adesso, invece, l’aumento coinvolge tutti i piani disponibili: Standard con Pubblicità, Standard e Premium.

La promozione dall’11 al 27 settembre 2025

Il rincaro è mascherato, per così dire, da un’offerta promozionale attiva fino al 27 settembre 2025 che permette di abbonarsi con tariffe ridotte per i primi tre mesi. Ecco le condizioni aggiornate:

Standard con pubblicità : 2,99 euro al mese per tre mesi , poi al nuovo prezzo di 6,99 euro .

: , poi al nuovo prezzo di . Standard : 5,99 euro al mese per tre mesi , poi al nuovo prezzo di 10,99 euro .

: , poi al nuovo prezzo di . Premium: 9,99 euro al mese per tre mesi, poi al nuovo prezzo di 15,99 euro.

Un modo per rendere più appetibile l’offerta sul breve periodo, pur preparando il terreno a un inevitabile aumento strutturale del listino. Gli abbonati che non disdiranno in tempo vedranno il proprio piano rinnovarsi automaticamente alle nuove tariffe. Da notare che chi attiverà un piano annuale durante questo periodo non beneficerà di sconti iniziali, e, almeno per ora, il costo riportato sul sito resta quello precedente all’incremento.

L’offerta è riservata ai nuovi abbonati e a coloro che riattivano un account, ma non è valida per chi ha un profilo sospeso o si trova attualmente nel periodo di tolleranza. L’abbonamento, come sempre, può essere annullato in qualsiasi momento, con la disdetta che diventa effettiva al termine del ciclo di fatturazione in corso.

Prova Disney+ 3 mesi a 2.99€

Quanto costeranno i nuovi abbonamenti Disney+

Entrando nei dettagli, i nuovi prezzi che entreranno in vigore dopo i tre mesi promozionali sono i seguenti:

Piano Standard con Pubblicità : da 5,99 euro passerà a 6,99 euro mensili .

: da 5,99 euro passerà a . Piano Standard : da 9,99 euro a 10,99 euro al mese , mentre l’annuale salirà da 99,90 a 109,90 euro .

: da 9,99 euro a , mentre l’annuale salirà da 99,90 a . Piano Premium: l’aumento più pesante, da 13,99 a 15,99 euro mensili, con la versione annuale che toccherà quota 159,90 euro rispetto ai precedenti 139,90.

Dal sito ufficiale della piattaforma e dalla pagina di supporto non risultano ancora conferme ufficiali in merito ai rincari, segno che l’aggiornamento del listino è in fase di transizione. Tuttavia il Servizio Clienti Disney+ avrebbe confermato che i prezzi vengono adeguati per rispondere ai costi di gestione e agli investimenti sui contenuti, necessari a garantire la qualità e l’espansione del catalogo.

Cosa includono i piani Disney+

I contenuti del catalogo restano invariati, ma con differenze legate a qualità visiva, dispositivi supportati e pubblicità:

Piano Standard con pubblicità : streaming fino a Full HD , audio fino a 5.1, visione su massimo 2 dispositivi contemporaneamente, con inserzioni pubblicitarie durante film e serie.

: streaming fino a , audio fino a 5.1, visione su massimo 2 dispositivi contemporaneamente, con inserzioni pubblicitarie durante film e serie. Piano Standard : stesse caratteristiche video e audio, ma senza pubblicità, con in più la possibilità di scaricare i contenuti.

: stesse caratteristiche video e audio, ma senza pubblicità, con in più la possibilità di scaricare i contenuti. Piano Premium: lo step più avanzato, con streaming in 4K UHD e HDR, audio fino a Dolby Atmos, supporto a 4 dispositivi simultanei, senza pubblicità e con download disponibile.

È importante segnalare che, anche se i piani “senza pubblicità” eliminano gli spot durante la visione, possono comunque includere brevi trailer promozionali e contenuti a marchio Disney o degli sponsor. Inoltre, per eventi speciali o streaming live, potrebbero verificarsi interruzioni con annunci tradizionali.

La funzione “Utente Extra”

Si conferma anche la possibilità di condividere il proprio abbonamento tramite l’opzione Utente Extra, che consente di aggiungere al proprio profilo amici o familiari fuori dal nucleo domestico. I costi restano fissati a 4,99 euro mensili per chi ha il piano Standard con pubblicità e a 5,99 euro per i piani Standard e Premium.