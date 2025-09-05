Cosa vedere tra le novità Disney+ di settembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese di fine estate accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a settembre 2025

Film in uscita su Disney Plus

Lilo & Stitch (original)

Apriamo le novità Disney+ di settembre 2025 da non perdere con Lilo & Stitch, remake live-action dell’omonimo film di animazione del 2002. Ambientato nelle splendide Isole Hawaii, segue la storia di Lilo (Maia Kealoha), una bambina solitaria e piena di fantasia che cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo. La sua vita cambia quando stringe un legame speciale con Stitch (voce originale di Chris Sanders), un misterioso e bizzarro alieno che inizialmente Lilo crede essere un cane. Invece, Stitch non è affatto un animale domestico, ma una creatura geneticamente modificata, creata dallo scienziato Jumba Jookiba (Zach Galifianakis) come arma di distruzione. Dopo essere riuscito a sfuggire al controllo di Jumba, Stitch arriva sulla Terra alla ricerca di un rifugio, e Lilo lo accoglie con il cuore aperto, creando un legame profondo e sincero con lui. Dal quel momento si trova a dover affrontare gli alieni inviati per riportare Stitch dal suo padrone e gli assistenti sociali che minacciano di separarla dalla sua amata sorella Nani (Sydney Elizebeth Agudong). Insieme, Lilo e Stitch si trovano a superare una serie di sfide difficili, che mettono a dura prova il loro legame.

Disponibile in streaming dal 3 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lilo & Stitch.

Lost in the Jungle (documentario National Geographic)

In arrivo Lost in the Jungle, film documentario firmato National Geographic, dai registi vincitori dell’Oscar E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, insieme al regista vincitore dell’Emmy Award Juan Camilo Cruz. Dopo che un mortale incidente aereo ha lasciato quattro giovani fratelli bloccati nel profondo della foresta pluviale colombiana, ha inizio una drammatica missione di salvataggio che unisce i cacciatori indigeni e l’esercito in una vera e propria corsa contro il tempo. Per la prima volta in assoluto, offre il racconto esclusivo di questa incredibile storia vera, raccontata dai bambini stessi e dai soccorritori che hanno setacciato la foresta amazzonica per 40 estenuanti giorni e notti per ritrovarli. Un’avvincente storia di sopravvivenza, coraggio e speranza.

Disponibile in streaming dal 13 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lost in the Jungle.

Swiped

Da vedere questo mese anche Swiped, film 20th Century Studios ispirato alla storia vera e provocatoria della visionaria fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble. Segue la neolaureata Whitney Wolfe, interpretata da Lily James, che con straordinaria determinazione e ingegnosità riesce a farsi strada nel settore tecnologico dominato dagli uomini e a lanciare un’innovativa app di incontri (due, in realtà) acclamata a livello mondiale, ponendo le basi per diventare la più giovane miliardaria che si è fatta da sola. Nel cast anche Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña e Dan Stevens.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Swiped.

Serie TV da vedere su Disney+

Italia’s Got Talent – nuova edizione

Tra le novità Disney+ di settembre da guardare c’è la nuova edizione di Italia’s Got Talent, show di successo prodotto da Fremantle Italia. Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, siede al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione tornano Aurora e Fru con la loro ironia sul palco: accompagneranno i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent. Un programma di Valdo Gamberutti, con la regia di Luigi Antonini. Viene proposta una puntata ogni settimana (il venerdì).

Disponibile in streaming dal 5 settembre 2025. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Only Murders in the Building – stagione 5 (original)

Cambiamo genere perché da non perdere questo mese sulla piattaforma c’è l’attesissima quinta stagione di Only Murders in the Building, popolare serie con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester, morto in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, criminali della vecchia guardia e misteriosi residenti dell’Arconia. I tre si accorgono di una frattura più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che si evolve attorno a loro: una città in cui la criminalità radicata lotta per restare a galla mentre in campo scendono nuove forze ancora più pericolose. Anche questa stagione vede diverse guest star speciali, tra cui Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest e Jermaine Fowler.

Disponibile in streaming dal 9 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Only Murders in the Building.

Futurama – stagione 13

Le novità del mese includono la tredicesima stagione di Futurama (la divisione in stagioni è piuttosto confusionaria vista la diversa numerazione utilizzata dai distributori), popolare serie animata creata da Matt Groening. Per chi non la conoscesse, la serie segue Phillip J. Fry (Billy West nella versione originale), un ragazzo che consegna pizze a New York, che si congela accidentalmente nel 1999 e viene scongelato nell’anno 3000. In questa “nuova” New York, fa amicizia con il robot Bender (John DiMaggio) e si innamora della ciclope Leela (Katey Sagal). Il trio trova lavoro presso la ditta di spedizioni Planet Express, fondata dal discendente di Fry, il professor Hubert Farnsworth. Insieme al contabile Hermes Conrad, all’assistente Amy Wong e all’aragosta aliena Dottor John Zoidberg, intraprendono emozionanti avventure che li portano in ogni angolo dell’universo. La nuova stagione è composta da 10 episodi, tutti disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 16 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della tredicesima stagione di Futurama.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past (original)

Restiamo sull’animazione con LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past, che porta avanti la storia iniziata nel 2024. Una nuova minaccia si erge nella galassia, così Sig e Dev Greebling devono unire i loro poteri di Costruzione della Forza e Demolizione Sith per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars, scoprendo pezzi di tutte le galassie precedenti. Tutti gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past.

Marvel Zombies (original)

Entriamo nell’universo Marvel con Marvel Zombies, miniserie d’animazione basata sull’omonima serie di fumetti e spin-off della serie animata What if…?. Racconta di un’epidemia zombie che ha sopraffatto anche gli Avengers. Un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un passaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo. Nella versione originale, il cast vocale include Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne.

Disponibile in streaming dal 24 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Marvel Zombies.

Sneaker Wars: Adidas vs Puma (original)

Cambiamo nuovamente genere con Sneaker Wars: Adidas vs Puma, serie originale che offre uno sguardo inedito, dietro le quinte, della feroce rivalità decennale tra due giganti mondiali dell’abbigliamento sportivo, nata da una faida familiare. I fratelli Adi e Rudi Dassler fondarono Adidas e Puma, trasformando il loro conflitto personale in una battaglia per il dominio nel mondo dello sport. Con la partecipazione di atleti di alto livello, esperti “sneakerhead” e insider dei brand, tra cui David Beckham, Usain Bolt, Neymar e altri, la serie ripercorre le origini della rottura tra i Dassler, i loro contributi innovativi alla cultura sportiva, i momenti salienti dell’industria della moda globale e l’eredità ancora viva dei due fratelli la cui rivalità ha cambiato per sempre le regole del gioco.

Disponibile in streaming dal 24 settembre 2025.

Chad Powers (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere a settembre 2025 con Chad Powers, serie comedy originale con protagonista Glen Powell. Dopo otto anni dall’errore imperdonabile che ha stroncato la sua promettente carriera nel college football, il quarterback di successo Russ Holliday cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, uno stravagante giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish. Nel cast anche Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez e Steve Zahn.

Disponibile in streaming dal 30 settembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chad Powers.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Downton Abbey (stagioni 1-6) – 1° settembre 2025

Superstore (stagioni 1-6) – 1° settembre 2025

Betrayal: Under His Eyes (stagione 1, v.o.) – 2 settembre 2025

Promemoria, Ti Amo (stagione 1) – 3 settembre 2025

Alien: Pianeta Terra Podcast (v.o.) – 3 settembre 2025

Memphis to the Mountain (stagione 1, v.o.) – 5 settembre 2025

Ma cosa ci dice il cervello – 5 settembre 2025

Gli Omicidi di Breslavia (stagione 1) – 12 settembre 2025

Bertie Gregory: A tu per tu con i Delfini (documentario National Geographic) – 19 settembre 2025

Lilith Fair: Building a Mystery (documentario) – 21 settembre 2025

Love Thy Nader (reality show) – 24 settembre 2025

Alien: Pianeta Terra (finale di stagione) – 24 settembre 2025

Project Runway (stagione 21) – 26 settembre 2025

Morte nell’Appartamento 603: Cos’è successo a Ellen Greenberg? (documentario) – 29 settembre 2025

Kiff (nuovi episodi stagione 2)

The Twisted Tale of Amanda Know (nuovi episodi)

Necaxa (nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2025 tra film, serie TV e originals.